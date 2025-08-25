Convocatoria de Brasil para cierre de Eliminatorias sin sus grandes figuras genera especulaciones entre aficionados de La Vinotinto: "¿Regalará el juego ante Bolivia?"

La selección de Brasil oficializó este viernes la convocatoria para los dos últimos juegos de las Eliminatorias a disputarse el 5 y 9 de septiembre, ante Chile, de local, y Bolivia, de visitante.

El entrenador italiano, Carlo Ancelotti, convocó a 25 jugadores para darle un cierre a las clasificatorias sin la urgencia de sumar dado que Brasil ya se encuentra clasificada al Mundial de 2026.

No obstante, la selección brasileña será juez de las selecciones que buscan un cupo al repechaje, entre ellas La Vinotinto.

Y es que el último encuentro ante Bolivia, el próximo 9 de septiembre en El Alto, a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, podría ser crucial en las aspiraciones de La Vinotinto que busca clasificarse al primer Mundial de su historia.

En la lista de 25 jugadores no figuran los grandes nombres del Real Madrid como Vinicius y Rodrygo. Tampoco aparece Neymar, quien se pierde los juegos de Eliminatorias por una lesión.

Es por eso que los aficionados venezolanos se han mostrado preocupados por el partido en El Alto que podría definir el cupo de repechaje. “¿Regalará el juego ante Bolivia?”; "Una pinta que bolivia le gana a la peor Brasil de todos los tiempos, vuelvo y repito hay que ganarle a Colombia y no depender de nadie", escribieron en redes sociales algunos aficionados.

A su vez, la prensa española ha revelado un supuesto pacto de Ancelotti con los clubes europeos para que ningún jugador que provenga del viejo continente tenga minutos en El Alto, lo que genera aún más preocupación en Venezuela.

Y es que cabe recordar que en caso de Venezuela no sume ante Argentina en Buenos Aires tendrá que definir todo ante Colombia en la última fecha y el resultado de Bolivia – Brasil podría ser crucial.

Parcialmente, Venezuela está accediendo al repechaje por ubicarse en el séptimo lugar con 18 puntos, mientras Bolivia es octava con 17.

Incluso, La Vinotinto si pierde los dos encuentros ante la Albiceleste y Colombia podría clasificarse al cupo de repechaje si Bolivia tampoco suma.

Esta es la convocatoria de Brasil para los juegos de Eliminatorias:

Arqueros: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr) y Hugo Souza (Corinthians).

Defensas: Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro (Lille), Caio Henrique (Mónaco), Douglas Santos (Zenit), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Vanderson (Mónaco), Wesley (Roma).

Centrocampistas: Andrey Santos (Estrasburgo), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham).

Delanteros: Stephen (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Joao Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham).