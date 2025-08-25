Referente de La Vinotinto sufre lesión y genera preocupación de cara a la última doble jornada de Eliminatorias: "Arrancó el sufrimiento"

La selección de Venezuela sueña con clasificar a un Mundial en su historia para el 2026, no obstante, parcialmente está accediendo al cupo de repechaje al ubicarse en la séptima posición con 18 puntos y a falta de dos jornadas por disputarse.

La Vinotinto tendrá que visitar a Argentina, en Buenos Aires, y recibir a Colombia en Maturín en la búsqueda de la clasificación al Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, hay preocupación por las bajas que podría tener el equipo dirigido por el entrenador argentino Fernando ‘Bocha’ Batista de cara a la doble jornada que será crucial en las aspiraciones mundialistas de La Vinotinto.

En las últimas horas, un referente de la selección sufrió una lesión jugando con su club a menos de 10 días del encuentro ante Argentina en Buenos Aires que se disputará el próximo 5 de septiembre.

Se trata del mediocampista Yangel Herrera, quien disputando la segunda jornada de la liga española con el Girona se lesionó y tuvo que salir sustituido en el primer tiempo.

Herrera se tiró al césped a los 42 minutos, cuando su equipo caía 4 a 0 ante el Villarreal de visitante, y pidió el cambio mientras se tocaba una de sus piernas.

El mediocampista de 27 años, además de la lesión, tuvo un partido para el olvido. En el primer gol del Villarreal, Herrera no pudo controlar en defensa y cedió el balón para que el equipo rival se fuera adelante en el marcador.

"Yangel no sé qué tiene, ha dicho que no podía continuar", dijo Míchel, entrenador del Girona en rueda de prensa posterior a la goleada de su equipo por 5 a 0.

Hasta el momento, el club no confirma oficialmente en qué consiste la lesión ni cuanto tiempo durará la recuperación.

La lesión de Herrera preocupa aún más porque en días pasados tuvo la misma suerte el centrocampista José ‘Brujo’ Martínez en un encuentro con el Corinthians.

Martínez sufrió una fractura en su mano izquierda y está en duda para el juego ante Colombia. Cabe recordar que no podrá ser parte del equipo que enfrentará a Argentina debido a una suspensión, por lo que en caso de recuperarse solo tendrá acción ante los cafeteros.

Los aficionados se han mostrado preocupados dadas las bajas de cara a los dos juegos cruciales para la clasificación al Mundial de 2026.

“Arrancó el sufrimiento”; “Yangel no cuenta en la selección”; “Siempre le pasa justo antes de jugar con la selección”; “Sin el ‘Brujo’ Martínez y ahora sin Yangel. Noticias y solo malas”, fueron algunos de los comentarios de los aficionados en redes sociales.