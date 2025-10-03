Crece la polémica alrededor del vestuario del Real Madrid por la respuesta de Xabi Alonso a las declaraciones de Valverde: “No me desgasto mucho en ello”

Sigue creciendo la polémica alrededor del vestuario merengue, esta vez por cuenta de las declaraciones del entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso.

Este viernes, el técnico del conjunto español aseguró que ninguno de los jugadores de la plantilla le ha solicitado jugar en un determinado puesto.

Alonso afirmó en la rueda de prensa previa al partido que tendrá que enfrentar contra el Villarreal este fin de semana que: “Ningún jugador, ni Fede, ni Rodrygo, ni Vinicius, me ha dicho nunca que no quiere jugar en una posición”.

“Todos quieren jugar y cuando no juegan les gustaría estar en el campo. Ninguno me ha dicho que no quiere jugar en una posición. Todos tienen una buena predisposición y, luego, decido yo lo que es mejor para el equipo; eso lo quiero dejar claro”, añadió el técnico.

Estas declaraciones se producen después de que el centrocampista uruguayo Federico Valverde publicara en sus redes sociales que mantiene "una buena relación" con el entrenador.

Valverde, que se quedó sin jugar en el triunfo 5-0 ante el Almaty en Champions el martes, había dicho en la previa de este partido que no le gusta jugar de lateral.

"No nací para jugar de lateral. Fue de un momento para el otro por una emergencia que me tocó jugar ahí y poder hacerlo de buena forma es verdad que a mí me llenó de orgullo", dijo.

El preparador madridista dejó en el banco a Valverde, que se ausentó del rondo durante el calentamiento. Y después las cámaras captaron una actitud aparentemente desganada, con las manos en la espalda y sin apenas moverse. No jugó ni un minuto.

Preguntado si Valverde jugará el sábado por las bajas de Dani Carvajal y Trent Arnold-Alexander, ambos lesionados, como el martes ante el Almaty, indicó que el uruguayo "está preparado".

"Sabemos lo importante que es Fede y después de los dos últimos partidos mañana queremos cerrar este bloque con un buen partido", recalcó Alonso.

También resaltó que es importante que todos sus jugadores, cuando se quedan en el banquillo, realicen el calentamiento en el campo antes del partido, lo que Valverde no hizo ante el Kairat Almaty en partido de Champions.

"Es algo que nos gusta, que creo que es bueno, porque hay que estar preparados para cualquier cosa. Quiero que todos participen", apuntó.

También descartó que le afecten las críticas tras su derrota ante el Atlético (5-2) el pasado fin de semana.

"Intento darle más importancia a lo que puedo controlar y a lo que realmente vivo. Lo de fuera, vivo con ello y lo llevo bastante bien. No es la primera ni la última, intento que me afecte poco y a veces nada. No me desgasto mucho en ello", explicó.