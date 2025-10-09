NTN24
Jueves, 09 de octubre de 2025
Jueves, 09 de octubre de 2025
Selección Colombia sub-20

“Estamos cansados de ese ‘Gracias Guerreros’”: técnico de la selección Colombia Sub-20 asegura que todavía no se ha ganado nada

octubre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
César Torres, entrenador colombiano / FOTO: EFE
César Torres, entrenador colombiano / FOTO: EFE
El entrenador César Torres aseguró que, si bien el triunfo ante Sudáfrica es importante, se deben tener los pies en la tierra porque “no se ha ganado nada”.

La selección Colombia venció este miércoles 3 a 1 a Sudáfrica en los octavos de final del Mundial Sub-20y consiguió su clasificación para los cuartos de final de la competición, en los que se medirá contra España.

Joel Cachimbo y Neyser Villareal con doblete le dieron la clasificación a la ‘tricolor’ que espera seguir avanzando en el certamen y su siguiente obstáculo será la selección española el próximo 11 de octubre.

o

Tras la victoria, el técnico César Torres ofreció algunas palabras a los medios de comunicación en las que pidió no “endiosar” a los jugadores por este importante triunfo, ya que, hasta el momento no se ha ganado nada.

“No los endiosen porque yo me encargo de aterrizarlos, esto ya pasó y hasta ahora no hemos hecho nada de historia, la historia se hace llevando una Copa del Mundo”, aseveró el entrenador.

Luego aseguró estar cansado de la frase que se hizo famosa en redes sociales para felicitar a los equipos colombianos por participar, más no por ganar y es la de “gracias guerreros”.

“Estamos cansados del ‘Gracias Guerreros’, no queremos más eso si no un ‘Gracias muchachos por este título’”, dijo el entrenador de la selección Sub-20 que cumple un buen papel en el Mundial.

El próximo enfrentamiento de los cafeteros tendrá lugar este sábado contra la potencia futbolera España, que venció el martes por la mínima diferencia a Ucrania, campeona de la edición de 2019 del mismo certamen en Polonia.

El ganador del partido entre Colombia y España se medirá en los cuartos de final ante el vencedor de México vs. Argentina.

Temas relacionados:

Selección Colombia sub-20

Mundial Sub 20

Fútbol

Deportes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La justicia no lo devolverá con vida, pero nos dará la satisfacción de que los verdaderos culpables sean condenados": Javier Eduardo Ojeda, hermano del exmilitar venezolano asesinado en Chile

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"De la nada Trump produce hechos políticos de una trascendencia extraordinaria": Héctor Schamis sobre avances en el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Lo más importante es que lleguen los rehenes, han sido torturados y malnutridos”: Embajador de Israel en Chile el acuerdo con Hamás

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Mi hija está devastada, dice que le robaron su infancia": esposa del activista Lewis Mendoza, detenido arbitrariamente por el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Andrés Pastrana, expresidente de Colombia - Foto: EFE
Andrés Pastrana

"Petro propone la guerra y reclutar jóvenes; Trump propone un acuerdo de paz": Andrés Pastrana, expresidente de Colombia

Incertidumbre y esperanza entre familias en Tel Aviv por la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás - Foto EFE
Israel

"Después de dos años nuestro hijo saldrá de ahí con sus compañeros": familiares de rehenes israelíes hablaron con NTN24 sobre firma de acuerdo con Hamás

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Israel - Hamás

Trump dice que la liberación de rehenes será a inicios de la próxima semana y planea viajar a Egipto tras acuerdo entre Israel y Hamás

Foto de referencia (EFE)
Israel

Israel y Hamás firman oficialmente el principio del acuerdo de paz: esto es lo que pasará en las próximas horas

Escenario en Chorrillos, Lima, donde se presentó una balacera durante un concierto - Foto: EFE
Perú

Balacera en concierto de cumbia en Lima deja al menos a cinco personas heridas, entre ellos cuatro músicos

Más de Deportes

Ver más
Dayro Moreno, delantero de la selección COlombia / FOTO: EFE
Dayro Moreno

Dayro Moreno reveló detalles de cómo lo recibieron los jugadores de la selección Colombia a su llegada a la convocatoria

José Morinho y Richard Ríos | Foto: EFE
José Mourinho

José Mourinho mostró su respaldo al Richard Ríos ante las duras críticas que recibe en Portugal por su rendimiento: “veo razones para protegerlo al máximo”

Abel Aguilar, exfutbolista colombiano - Foto: EFE
Deportistas de Lujo

Abel Aguilar, un mundialista con sello de garantía en el mediocampo que brilló en varias categorías con la Selección Colombia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
José Luis Rodríguez Zapatero/ Nicolás Maduro/ Christopher Landau - Fotos EFE
Régimen venezolano

Maduro sale en defensa de Zapatero y califica de "piche y bandido" a Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU.

El balcón secreto del World Trade Center | Foto Canva
Torres Gemelas

El balcón secreto del World Trade Center: la arriesgada obra de arte que encendió teorías conspirativas del 11-S

Dayro Moreno, delantero de la selección COlombia / FOTO: EFE
Dayro Moreno

Dayro Moreno reveló detalles de cómo lo recibieron los jugadores de la selección Colombia a su llegada a la convocatoria

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Benjamín Netanyahu

"Un gran día para Israel, traeremos a casa a todos nuestros preciados rehenes": Benjamin Netanyahu celebra firma de la primera parte del acuerdo con Hamás

Cine venezolano | Foto Canva
Ponte al Día

Miami celebra el talento venezolano: siete películas se proyectan en la novena edición de Cinema Venezuela

José Morinho y Richard Ríos | Foto: EFE
José Mourinho

José Mourinho mostró su respaldo al Richard Ríos ante las duras críticas que recibe en Portugal por su rendimiento: “veo razones para protegerlo al máximo”

Harry Styles - AFP
maratón

Harry Styles corrió los 42 kilómetros de la Maratón de Berlín con un seudónimo y logró impresionante tiempo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda