“Estamos cansados de ese ‘Gracias Guerreros’”: técnico de la selección Colombia Sub-20 asegura que todavía no se ha ganado nada

La selección Colombia venció este miércoles 3 a 1 a Sudáfrica en los octavos de final del Mundial Sub-20y consiguió su clasificación para los cuartos de final de la competición, en los que se medirá contra España.

Joel Cachimbo y Neyser Villareal con doblete le dieron la clasificación a la ‘tricolor’ que espera seguir avanzando en el certamen y su siguiente obstáculo será la selección española el próximo 11 de octubre.

Tras la victoria, el técnico César Torres ofreció algunas palabras a los medios de comunicación en las que pidió no “endiosar” a los jugadores por este importante triunfo, ya que, hasta el momento no se ha ganado nada.

“No los endiosen porque yo me encargo de aterrizarlos, esto ya pasó y hasta ahora no hemos hecho nada de historia, la historia se hace llevando una Copa del Mundo”, aseveró el entrenador.

Luego aseguró estar cansado de la frase que se hizo famosa en redes sociales para felicitar a los equipos colombianos por participar, más no por ganar y es la de “gracias guerreros”.

“Estamos cansados del ‘Gracias Guerreros’, no queremos más eso si no un ‘Gracias muchachos por este título’”, dijo el entrenador de la selección Sub-20 que cumple un buen papel en el Mundial.

El próximo enfrentamiento de los cafeteros tendrá lugar este sábado contra la potencia futbolera España, que venció el martes por la mínima diferencia a Ucrania, campeona de la edición de 2019 del mismo certamen en Polonia.

El ganador del partido entre Colombia y España se medirá en los cuartos de final ante el vencedor de México vs. Argentina.