Confirman el artista que interpretará la canción oficial del Mundial 2026; será colombiano

El artista colombiano Carlos Vives encabezará la interpretación de una de las canciones oficiales para el Mundial 2026.

La cadena estadounidense Telemundo confirmó que el artista, junto a Emilia, Wisin y Xavi, interpretaran el tema “Somos Más” que hará parte de la cobertura del torneo.

El 23 de octubre, durante los Premios Billboard, los artistas interpretarán en vivo este esperado sencillo, según información difundida por Telemundo.

“Billboard, la autoridad global en música, anunció la incorporación del panel La Música de la Copa Mundial y nuevos talentos a la Semana Billboard de la Música Latina 2025, la semana más prestigiosa y longeva dedicada a celebrar la música latina. El panel La Música del Mundial contará con la participación de Carlos Vives, EmiliaMernes y Wisin, y será moderado por Carlota Vizmanos, presentadora deportiva y conductora principal de la Premier League”, indicó Billboard en el comunicado oficial.

A menos de un año de disputarse el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, que tendrá por primera vez la participación de 48 selecciones, desde ya se conocen algunos aspectos que podrían afectar las siguientes citas orbitales.

Una de las cuestiones que más ha generado controversia está relacionada con el calendario y las fechas en las que se llevan a cabo los mundiales.

Cabe recordar que el último Mundial de Qatar, disputado en 2022, se jugó en una época diferente a la que tradicionalmente ha fijado la FIFA en los veranos de los países del norte, es decir, a mitad de año.

Dicho Mundial se disputó entre noviembre y diciembre de 2022, durante el invierno del país asiático para evitar el intenso calor de mitad de año.

En las últimas horas, se conoció que la FIFA está planeando correr la fecha en la que se disputará el Mundial de 2034, el cual también se disputará en un país asiático.

Cabe resaltar que el Mundial de 2034 fue asignado a Arabia Saudita, pero este se disputaría en una fecha peculiar.

Según dio a conocer el medio deportivo The Athletic, la FIFA estaría ante un dilema para la organización del Mundial de 2034.

La cita orbital no podrá celebrarse a mitad de año por el intenso calor, pero tampoco a fin de año por el ramadán, una tradición en la que los musulmanes suelen apartar un mes completo para ayunar. Y es que el ramadán para 2034 se llevará a cabo entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre de ese año, motivo por el cual es imposible realizar el evento deportivo en el invierno de esa parte del continente.

Así las cosas, el medio estadounidense reveló que la FIFA estaría planeando mover dicho torneo para principios de 2025, entre enero y febrero, una decisión que afectaría a la mayoría de los clubes del mundo y que podría generar caos, teniendo en cuenta que las vacaciones de los jugadores están previstas para mitad de año.

Se espera que en los próximos días la FIFA tome una decisión al respecto, a falta de ocho de la organización de dicho Mundial.