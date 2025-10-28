Delantero colombiano Luis Javier Suárez elegido el mejor jugador de la Liga de Portugal en lo que va de la temporada

El futbolista colombiano Luis Javier Suárez recibió el reconocimiento a mejor jugador de la Liga portuguesa. El premio fue entregado por parte del sindicato de jugadores de Portugal, por destacada actuación durante el periodo de agosto y septiembre en el inicio de la temporada del balompié europeo.

Con una puntuación de 18,05% en los votos, el jugador samario superó a otras grandes figuras del torneo liguero como Victor Froholdt del Porto, que se ubicó segundo con 14,25, y al centrocampista Luis Esteves del Gil Vicente, tercero con 12,82.

No es para menos; el también atacante de la selección Colombia se ha convertido en una de las piezas claves del Sporting de Lisboa, escuadra por la que fichó en el mercado de fichajes de verano y con la cual se ha logrado destacar en cada una de las competencias que afronta el conjunto portugués.

Suárez le ha aportado de manera significativa con goles a su equipo, que actualmente ocupa la segunda casilla en la competencia, con 22 unidades; de hecho, lo tienen siguiéndole los pasos al Porto, que lidera el campeonato con 25 puntos.

En lo que va del torneo ligero, el delantero samario de 27 años ha disputado 9 partidos, en los cuales ha anotado en 7 oportunidades y ha realizado dos asistencias, actuaciones que lo han hecho merecedor de una calificación de 7.43, según el portal web de datos y estadísticas deportivas Sofascore.

“Un reconocimiento al trabajo”: Luis Javier Suárez tras el galardón

“Este premio significa mucho para mí. Es un reconocimiento al trabajo que he hecho desde que llegué. Estoy muy contento porque significa que estoy aportando al equipo, a mis compañeros y que estoy dando mucha alegría a los hinchas”, manifestó el atacante del Sporting de Lisboa.

Luis Javier Suárez también agradeció a su núcleo familiar y a su equipo por el apoyo y acompañamiento constante en medio de su proceso como futbolista profesional: “Agradezco al cuerpo técnico y jugadores, con quienes trabajo a diario. A mi esposa y a mi hijo, que me aguantan en casa. Ellos también forman parte de esto. También al sindicato de jugadores, que me votó como el mejor jugador”.