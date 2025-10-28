NTN24
Martes, 28 de octubre de 2025
Martes, 28 de octubre de 2025
Luis Javier Suárez elegido el mejor jugador de la Liga de Portugal en el inicio de temporada - Foto: EFE
Luis Javier Suárez elegido el mejor jugador de la Liga de Portugal en el inicio de temporada - Foto: EFE
Luis Suárez

Delantero colombiano Luis Javier Suárez elegido el mejor jugador de la Liga de Portugal en lo que va de la temporada

octubre 28, 2025
Por: Natalya Baquero González
El también atacante de la selección Colombia cuenta con siete tantos en lo que va de la competencia.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El futbolista colombiano Luis Javier Suárez recibió el reconocimiento a mejor jugador de la Liga portuguesa. El premio fue entregado por parte del sindicato de jugadores de Portugal, por destacada actuación durante el periodo de agosto y septiembre en el inicio de la temporada del balompié europeo.

Con una puntuación de 18,05% en los votos, el jugador samario superó a otras grandes figuras del torneo liguero como Victor Froholdt del Porto, que se ubicó segundo con 14,25, y al centrocampista Luis Esteves del Gil Vicente, tercero con 12,82.

o

No es para menos; el también atacante de la selección Colombia se ha convertido en una de las piezas claves del Sporting de Lisboa, escuadra por la que fichó en el mercado de fichajes de verano y con la cual se ha logrado destacar en cada una de las competencias que afronta el conjunto portugués.

Suárez le ha aportado de manera significativa con goles a su equipo, que actualmente ocupa la segunda casilla en la competencia, con 22 unidades; de hecho, lo tienen siguiéndole los pasos al Porto, que lidera el campeonato con 25 puntos.

En lo que va del torneo ligero, el delantero samario de 27 años ha disputado 9 partidos, en los cuales ha anotado en 7 oportunidades y ha realizado dos asistencias, actuaciones que lo han hecho merecedor de una calificación de 7.43, según el portal web de datos y estadísticas deportivas Sofascore.

“Un reconocimiento al trabajo”: Luis Javier Suárez tras el galardón

“Este premio significa mucho para mí. Es un reconocimiento al trabajo que he hecho desde que llegué. Estoy muy contento porque significa que estoy aportando al equipo, a mis compañeros y que estoy dando mucha alegría a los hinchas”, manifestó el atacante del Sporting de Lisboa.

o

Luis Javier Suárez también agradeció a su núcleo familiar y a su equipo por el apoyo y acompañamiento constante en medio de su proceso como futbolista profesional: “Agradezco al cuerpo técnico y jugadores, con quienes trabajo a diario. A mi esposa y a mi hijo, que me aguantan en casa. Ellos también forman parte de esto. También al sindicato de jugadores, que me votó como el mejor jugador”.

Temas relacionados:

Luis Suárez

Portugal

Liga

Fútbol

Selección Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Venezuela tiene una crisis muy grande en materia de suministro de gas”: ex viceministro de Energía y Petróleo de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Trump necesita permiso del Congreso para atacar a carteles de droga por tierra?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué significa para el presidente Javier Milei el resultado de las elecciones legislativas de Argentina?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Centro logístico de Amazon en Miami - Foto EFE
Amazon

La razón por la que Amazon despedirá a 30.000 trabajadores vinculados a su compañía: así fue como la empresa hizo el anuncio a cada empleado

Donald Trump en la base naval estadounidense de Yokosuka - Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los submarinos no pescan": contundente mensaje de Trump sobre ataques contra presuntas narcolanchas en aguas del Caribe

Embarcaciones atacadas por EEUU en el Pacífico. (Departamento de Guerra de EEUU)
Pacífico

Estados Unidos hizo tres nuevos "ataques cinéticos letales" que dejaron 14 muertos contra cuatro embarcaciones que transportaban "narcóticos en el Pacífico"

Más de Deportes

Ver más
Selección Colombia en fecha FIFA de octubre - Foto AFP
Selección Colombia

Plataforma especializada filtra imágenes de la chaqueta que los jugadores de la selección Colombia vestirían durante los himnos en el Mundial

Futbolista colombiano, Simón García | Foto: EFE
Selección Colombia sub-20

“Esperaban que perdiéramos para caernos encima”: futbolista de la selección Colombia estalló ante las críticas por la derrota en la semifinal del Mundial Sub-20

Selección Colombia Femenina se prepara para el inicio de la Liga de Naciones - Foto: AFP
Clasificados del Mundial

Con la ausencia de figuras importantes, la selección Colombia femenina se prepara para el inicio de la Liga de Naciones

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dictadura de Maduro

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

“El régimen de Maduro está en jaque en este momento y una intervención sería el jaque mate”: Antonio de la Cruz

Aumenta tensión entre EE. UU. y Colombia - Fotos: EFE
Ángulo NTN24

La relación de Estados Unidos y Colombia cada vez más tensa, Petro ahora sugiere enviar a Trump a la cárcel

Redadas a migrantes en Aurora (Illinois) - Foto: EFE
TPS

Temor e incertidumbre: Pese a fallo judicial continúan los arrestos de venezolanos con TPS en EE.UU

EE. UU. comenzará a realizar la recolección de datos biométricos a extranjeros - Foto referencia: Canva
Departamento de Seguridad Nacional

Datos biométricos: La nueva medida que implementará Estados Unidos con todos los extranjeros que ingresen a este país, ¿cuándo comienza a regir?

Gustavo Petro | Foto: EFE
Petro en Lista Clinton

"Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC": presidente Petro reacciona a sanciones de Estados Unidos

Daniel Noboa - AFP
Ecuador

Presidente de Ecuador Daniel Noboa sale ileso de un ataque a balazos a caravana presidencial

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (AFP)
Administración Trump

Así se vivió tenso instante en el que Trump le dijo a reconocido político "usted tampoco me gusta"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda