El entrenador de Colombia Néstor Lorenzo fue reconocido dentro del top 10 de los mejores seleccionadores del mundo y el segundo de Sudamérica

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) dio a conocer el Top 10 de los mejores entrenadores de selecciones masculinas de este 2025, ranking dentro del cual se encuentra el técnico de la selección Colombia.

Dentro de un listado liderado por el seleccionador de España, Luis de la Fuente, con 139 puntos, el argentino Néstor Lorenzo, quien desde hace más de tres años dirige al conjunto “Tricolor”, se ubica en la casilla número 9 con 10 unidades.

Un lugar que obtuvo gracias al trabajo hecho con el equipo nacional durante este 2025, año en el que la escuadra cafetera aseguró su clasificación directa a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, luego de clasificarse en el tercer puesto de las Eliminatorias Sudamericanas.

Esto también se debe al buen rendimiento que tuvo la “Tricolor” durante este año, en el cual disputó un total de 10 encuentros entre partidos oficiales (6) y amistosos (4), de los cuales venció en cuatro ocasiones, empató la misma cantidad y tan solo perdió en una ocasión.

Este reconocimiento a Néstor Lorenzo también lo convirtió en segundo mejor entrenador de Sudamérica, detrás de su compatriota y técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, que dentro del ranking de los mejores entrenadores de selecciones masculinas de este 2025 ocupó el tercer lugar con 59 puntos.

Este es el Top 10 de mejores seleccionadores del 2025 según IFFHS

1. Luis de la Fuente (España) – Selección España – 136 puntos.

2. Roberto Martínez (España) – Selección Portugal – 83 puntos.

3. Lionel Scaloni (Argentina) – Selección Argentina – 59 puntos.

4. Ståle Solbakken (Noruega) – Selección Noruega – 48 puntos.

5. Thomas Tuchel (Alemania) – Selección Inglaterra – 41 puntos.

6. Didier Deschamps (Francia) – Selección Francia – 30 puntos.

7. Walid Regragui (Marruecos) – Selección Marruecos – 25 puntos.

8. Timur Kapadze (Uzbekistán) – Selección Uzbekistán – 10 puntos.

9. Néstor Lorenzo (Argentina) – Selección Colombia – 10 puntos.

10. Javier Aguirre (México) – Selección México – 8 puntos.