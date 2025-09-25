NTN24
Jueves, 25 de septiembre de 2025
Jueves, 25 de septiembre de 2025
La Vinotinto

Entrenador colombiano rompió el silencio y habló sobre el ofrecimiento que le habría llegado de la FVF para dirigir a La Vinotinto

septiembre 25, 2025
Por: Luis Cifuentes
Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
El reconocido directo técnico se refirió a las ofertas que ha recibido, entre ellas, la que le habría llegado de la selección venezolana.

La selección venezolana se encuentra en la búsqueda de un director técnico después de la salida de Fernando ‘Bocha’ Batista tras la debacle en las Eliminatorias al caer goleado por 6 a 3 ante Colombia en Maturín.

La Federación Venezolana de Fútbol se encuentra en la búsqueda de un entrenador de cara al sueño mundialista de 2030 en Arabia Saudita.

En los últimos días han sonado varios nombres, entre ellos un entrenador colombiano que fue mundialista recientemente.

o

Se trata del entrenador risaraldense Juan Carlos Osorio, a quien la FVF tendría en el radar para dirigir a La Vinotinto. Según dio a conocer el periodista deportivo Pipe Sierra, Osorio es "firme candidato" para convertirse en entrenador de la selección venezolana.

Precisamente, el entrenador de 64 años fue consultado en las últimas horas sobre esta información y en ningún momento negó esa posibilidad.

Incluso, Osorio reveló que tiene ofertas de cuatro selecciones que quedaron eliminadas del Mundial de 2026, aunque sin nombrar específicamente a La Vinotinto.

Estoy en conversaciones con cuatro selecciones, desgraciadamente son las selecciones que no han clasificado al Mundial”, declaró en diálogo con el programa El VBar de Caracol Radio.

No obstante, dio a entender que varias de esas selecciones lo estarían buscando, pero para asumir el próximo año con la intención de ahorrar gastos.

Como lo haría Colombia, si nos tocara ese escenario, seguramente los dirigentes harían lo mismo, esperar hasta el año entrante y faltando un mes o dos meses contratarían para ahorrarse ese dinero, pero el proceso debería arrancar ya”, declaró.

A su vez, señaló que su decisión todavía no está tomada. “No he tomado una decisión porque hay muchas cosas de por medio”, declaró.

o

En ese sentido, señaló su gusto por los procesos largos, cuestión que en los torneos de clubes no puede conseguir. “Está claro que a mí me gustan los procesos, en mi caso la metodología ecléctica”.

“En el proceso, el juego se entrena a través del juego y eso es algo en lo que hemos hecho mucho énfasis”, enfatizó.

Cabe recordar que Osorio fue mundialista con la selección de México en el Mundial de Rusia 2018 consiguiendo un triunfo histórico ante Alemania, selección que hasta ese momento era la gran campeona.

Temas relacionados:

La Vinotinto

Entrenador

Fútbol

FVF

Selección de Venezuela

Eliminatorias Sudamericanas

Fernando Batista

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Maduro tiene los días o las semanas contados; me hablan de entre cuatro y seis semanas para la operación final": Pacho Santos, exvicepresidente de Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El presidente tiene más casos abiertos en la fiscalía”: diputada que presidió la comisión para retirarle la inmunidad al mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Está entorpeciendo la justicia, ¿a qué le teme?”: Miguel Uribe Londoño acusa a Petro de retrasar la investigación por el asesinato de su hijo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué consecuencias tendría en la vida cotidiana de los venezolanos que Maduro imponga un 'Estado de conmoción'?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Estoy siendo un instrumento para un propósito muy grande”: Tiktoker ecuatoriana que por casualidad grabó a un colombiano que es buscado por su familia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Mignon Houston, portavoz del Departamento de Estado
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Una retórica fuerte complica los esfuerzos para estabilizar el hemisferio y proteger a los ciudadanos de los criminales": Departamento de Estado responde al presidente Petro tras discurso en la ONU

Luis Almagro, exsecretario general de la OEA - Foto: EFE
Luis Almagro

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Gobernador Caldera
Temblor

La noche más larga para los zulianos: Daños a viviendas, cedió la cúpula de icónica iglesia y se activó el alerta máxima en el "muro de contención"

Nicolas Sarkozy | Foto: AFP
Nicolás Sarkozy

"Dormiré en prisión con la cabeza alta": expresidente francés Sarkozy es condenado a cinco años de cárcel por financiación irregular de su campaña

Andrea Álvarez Marín, diputada del partido Liberación Nacional quien presidió la comisión del levantamiento de inmunidad judicial al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves
Costa Rica

“El presidente tiene más casos abiertos en la fiscalía”: diputada que presidió la comisión para retirarle la inmunidad al mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves

Más de Deportes

Ver más
Colombia buscará ser cabeza de serie en el Mundial de 2026 - Foto: AFP
Selección Colombia

Colombia hace cuentas: ¿le alcanzará para ser cabeza de serie en la próxima Copa del Mundo?

Cristiano Ronaldo/ Lionel Messi - Fotos EFE
Cristiano Ronaldo

Periodista le da un beso a Cristiano Ronaldo tras ponerle la misma capa que usó Messi cuando levantó la Copa del Mundo en Catar

Messi y James Rodríguez. (EFE)
Eliminatorias Sudamericanas

Así quedó la tabla de goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas tras anotaciones de Messi a La Vinotinto y de James Rodríguez a Bolivia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Manifestaciones a favor de Jair Bolsonaro en Brasil / FOTO: EFE
Jair Bolsonaro

Miles de seguidores de Jair Bolsonaro salieron a las calles de Brasil para manifestarle su apoyo y exigir su amnistía

Protestas en EE. UU. - AFP
Manifestaciones

¿Cómo funciona el negocio de las protestas pagadas?

Gustavo Petro - EFE
Colombia

Autoridades de México responden la solicitud del presidente Petro por artistas colombianos que habrían desaparecido después de un concierto en Sonora

Los eventos astronómicos que se vivirán durante septiembre - Foto: AFP
Astronomía

Desde eclipses hasta la visualización de planetas, los eventos astronómicos que se vivirán durante septiembre

Buque de EE.UU. en Panamá -Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

El imponente lanzamisiles estadounidense USS Lake Erie atracó en Panamá

Don Omar | Foto: EFE
Don Omar

Adiós al rey: Don Omar anunció su retiro definitivo del reguetón tras 25 años de carrera

Juan Carlos Pinzón/ Gustavo Petro - Fotos EFE
Gobierno Petro

"Desde el primer día la intención del Gobierno Petro fue decapitar las Fuerzas Armadas, volvimos a ser el país del miedo”: Juan Carlos Pinzón

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda