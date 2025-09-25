Entrenador colombiano rompió el silencio y habló sobre el ofrecimiento que le habría llegado de la FVF para dirigir a La Vinotinto

La selección venezolana se encuentra en la búsqueda de un director técnico después de la salida de Fernando ‘Bocha’ Batista tras la debacle en las Eliminatorias al caer goleado por 6 a 3 ante Colombia en Maturín.

La Federación Venezolana de Fútbol se encuentra en la búsqueda de un entrenador de cara al sueño mundialista de 2030 en Arabia Saudita.

En los últimos días han sonado varios nombres, entre ellos un entrenador colombiano que fue mundialista recientemente.

Se trata del entrenador risaraldense Juan Carlos Osorio, a quien la FVF tendría en el radar para dirigir a La Vinotinto. Según dio a conocer el periodista deportivo Pipe Sierra, Osorio es "firme candidato" para convertirse en entrenador de la selección venezolana.

Precisamente, el entrenador de 64 años fue consultado en las últimas horas sobre esta información y en ningún momento negó esa posibilidad.

Incluso, Osorio reveló que tiene ofertas de cuatro selecciones que quedaron eliminadas del Mundial de 2026, aunque sin nombrar específicamente a La Vinotinto.

“Estoy en conversaciones con cuatro selecciones, desgraciadamente son las selecciones que no han clasificado al Mundial”, declaró en diálogo con el programa El VBar de Caracol Radio.

No obstante, dio a entender que varias de esas selecciones lo estarían buscando, pero para asumir el próximo año con la intención de ahorrar gastos.

“Como lo haría Colombia, si nos tocara ese escenario, seguramente los dirigentes harían lo mismo, esperar hasta el año entrante y faltando un mes o dos meses contratarían para ahorrarse ese dinero, pero el proceso debería arrancar ya”, declaró.

A su vez, señaló que su decisión todavía no está tomada. “No he tomado una decisión porque hay muchas cosas de por medio”, declaró.

En ese sentido, señaló su gusto por los procesos largos, cuestión que en los torneos de clubes no puede conseguir. “Está claro que a mí me gustan los procesos, en mi caso la metodología ecléctica”.

“En el proceso, el juego se entrena a través del juego y eso es algo en lo que hemos hecho mucho énfasis”, enfatizó.

Cabe recordar que Osorio fue mundialista con la selección de México en el Mundial de Rusia 2018 consiguiendo un triunfo histórico ante Alemania, selección que hasta ese momento era la gran campeona.