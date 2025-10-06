Duras críticas hacia Yeferson Soteldo por responder a periodista que lo trató de sobrevalorado en La Vinotinto: "No han ganado nada y hablan como dioses"

La dura derrota de La Vinotinto ante Colombia en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas por 6 a 3 sigue dejando varias reacciones por parte de los aficionados, quienes se lamentan quedarse sin la posibilidad de acceder por primera vez a un Mundial de fútbol en 2026.

En las últimas horas, el jugador de la selección venezolano Yeferson Soteldo fue blanco de duras críticas por reaccionar en contra de un periodista que lo calificó de “sobrevalorado” en La Vinotinto.

Se trata del periodista Antonio Carlos Da Silva del programa Tercer tiempo, quien no dudó en apuntar contra el mediocampista tras la debacle en las Eliminatorias Sudamericanas.

Da Silva aseguró que Soteldo era sobrevalorado por su pobre aporte a la selección venezolana en Eliminatorias Sudamericanas.

Ante sus críticas, otro jugador de La Vinotinto alertó a Soteldo sobre las críticas del comunicador y le escribió un comentario mencionándolo para que se enterara de lo que decían de él.

“Vacila esto manao (Nadie es profeta en su tierra)”, escribió Martínez en el video publicado por el periodista.

Soteldo no dudó en responderle a Da Silva por sus críticas y lo hizo de una manera que ha generado polémica en redes sociales. “Quién te conoce”, dijo Soteldo.

Su reacción en contra del periodista venezolano ha causado polémica en redes sociales, principalmente entre aficionados que cuestionan su rendimiento con la selección teniendo en cuenta que no pudo ayudar para la clasificación al Mundial de 2026.

A su vez, los aficionados se fueron lanza en ristre contra el ‘Brujo’ Martínez por su actitud en favor de Soteldo.

“No han ganado nada y hablan como dioses”; “A mí en realidad nunca me gustó ese Brujo Martínez, solo sabe dar patadas y dársela de malote para pelear”; “No han conseguido nada con la selección, y los fanáticos venezolanos en todo el mundo siempre han apoyado”; “Después del fracaso estrepitoso de la selección, todos los jugadores deberían llamarse a silencio por un buen rato”, fueron algunos comentarios en redes sociales.