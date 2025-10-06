NTN24
Lunes, 06 de octubre de 2025
Lunes, 06 de octubre de 2025
Selección de Venezuela

Duras críticas hacia Yeferson Soteldo por responder a periodista que lo trató de sobrevalorado en La Vinotinto: "No han ganado nada y hablan como dioses"

octubre 6, 2025
Por: Luis Cifuentes
Yeferson Soteldo, jugador venezolano de Fluminense y La Vinotinto - Foto: EFE
Yeferson Soteldo, jugador venezolano de Fluminense y La Vinotinto - Foto: EFE
El jugador del Fluminense es blanco de críticas por la reacción que tuvo ante una opinión de un reconocido periodista venezolano.

La dura derrota de La Vinotinto ante Colombia en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas por 6 a 3 sigue dejando varias reacciones por parte de los aficionados, quienes se lamentan quedarse sin la posibilidad de acceder por primera vez a un Mundial de fútbol en 2026.

En las últimas horas, el jugador de la selección venezolano Yeferson Soteldo fue blanco de duras críticas por reaccionar en contra de un periodista que lo calificó de “sobrevalorado” en La Vinotinto.

Se trata del periodista Antonio Carlos Da Silva del programa Tercer tiempo, quien no dudó en apuntar contra el mediocampista tras la debacle en las Eliminatorias Sudamericanas.

o

Da Silva aseguró que Soteldo era sobrevalorado por su pobre aporte a la selección venezolana en Eliminatorias Sudamericanas.

Ante sus críticas, otro jugador de La Vinotinto alertó a Soteldo sobre las críticas del comunicador y le escribió un comentario mencionándolo para que se enterara de lo que decían de él.

Vacila esto manao (Nadie es profeta en su tierra)”, escribió Martínez en el video publicado por el periodista.

Soteldo no dudó en responderle a Da Silva por sus críticas y lo hizo de una manera que ha generado polémica en redes sociales. “Quién te conoce”, dijo Soteldo.

o

Su reacción en contra del periodista venezolano ha causado polémica en redes sociales, principalmente entre aficionados que cuestionan su rendimiento con la selección teniendo en cuenta que no pudo ayudar para la clasificación al Mundial de 2026.

A su vez, los aficionados se fueron lanza en ristre contra el ‘Brujo’ Martínez por su actitud en favor de Soteldo.

No han ganado nada y hablan como dioses”; “A mí en realidad nunca me gustó ese Brujo Martínez, solo sabe dar patadas y dársela de malote para pelear”; “No han conseguido nada con la selección, y los fanáticos venezolanos en todo el mundo siempre han apoyado”; “Después del fracaso estrepitoso de la selección, todos los jugadores deberían llamarse a silencio por un buen rato”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

Temas relacionados:

Selección de Venezuela

La Vinotinto

Fútbol

Yeferson Soteldo

Eliminatorias Sudamericanas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Usa el presidente Petro las violentas protestas propalestinas en Colombia como herramienta política para atacar a la ANDI?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Esto no fue una detención, fue un acto de terror”: el régimen de Maduro intensifica la persecución en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Donald Trump evalúa una llamada fase dos del despliegue militar en aguas del Caribe: “Vamos a parar el tráfico de drogas”

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan controversia por anuncio de ICE en el Super Bowl durante presentación de Bad Bunny

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No solamente pone en riesgo la vida de los empresarios, sino también la seguridad económica del país": presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia sobre declaraciones de Petro contra el sector

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Donald Trump

Trump confirma que el ejército estadounidense atacó una sexta lancha en el mar Caribe

Nicolás Maduro | Foto AFP
Régimen de Maduro

“Esto no fue una detención, fue un acto de terror”: el régimen de Maduro intensifica la persecución en Venezuela

Franja de Gaza / FOTO: EFE
Gaza

¿Qué tan cerca está el fin de la guerra en Gaza?

Mujeres en apoyo mutuo-Foto: Canva
Salud

Ella es la empresaria venezolana que tras superar el cáncer ha dedicado su vida a ayudar a otros a transformar sus adversidades en EE. UU.

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Colombia

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Más de Deportes

Ver más
Yulimar Rojas

Yulimar Rojas se queda con el bronce del Mundial de Atletismo en su regreso tras dos años de una grave lesión

Fernando Batista, exentrenador de la selección de Venezuela - Foto: EFE
Fernando Batista

'Bocha' Batista rompió el silencio tras dura eliminación de La Vinotinto del Mundial 2026: "Nos vamos con la certeza de haber dado todo nuestro esfuerzo"

Real Oviedo vs. Barcelona - Foto AFP
Salomón Rondón

"Ni siquiera le sacaron tarjeta amarilla": el escandaloso pisotón que recibió Salomón Rondón contra el Barcelona

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Estatua Donald Trump y Jeffrey Epstein en Washington | Foto: AFP
Donald Trump

Aparece polémica estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein tomados de la mano cerca del Capitolio en Washington DC

Angelina Jolie, actriz - Foto de EFE
Angelina Jolie

Angelina Jolie se somete a drástico cambio de look: "Se ve irreconocible"

Jair Bolsonaro - AFP
Brasil

Tribunal Supremo de Brasil logra los tres votos mínimos necesarios para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por supuesto intento de golpe de Estado

Nicolás Maduro´y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Nicolás Maduro

Revelan propuesta que Nicolás Maduro habría hecho para negociar con Donald Trump

Karol G, artista colombiana / FOTO: EFE
Karol G

Karol G hace historia y se convierte en la primera artista colombiana en encabezar el festival Coachella

Yulimar Rojas

Yulimar Rojas se queda con el bronce del Mundial de Atletismo en su regreso tras dos años de una grave lesión

Protestas en Ecuador (AFP)
Ecuador

¿Eliminar el subsidio al diésel es un acierto o desacierto? Análisis de la decisión del presidente de Ecuador que provocó protestas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda