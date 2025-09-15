Egan Bernal fue multado por una irregularidad durante la etapa 20 de la Vuelta a España

Recientemente se conoció que el ciclista colombiano Egan Bernal recibió una dura sanción por haber tenido una cuestionada conducta en la Vuelta a España.

El corredor del Ineos Grenadiers fue sancionado económicamente con la suma de 200 francos (970.000 pesos colombianos) por incurrir en un “bidón pegado”.

Un “bidón pegado” es una práctica que es considerada como un “avituallamiento irregular” en la Vuelta a España.

En esta práctica el corredor, en esta caso Egan Bernal, recibe un bidón de agua de un vehículo de su equipo y durante unos segundos ambos lo sostienen para que el ciclista pueda ganar metros con ayuda al impulso dado por el carro de su equipo.

Esto está prohibido en el reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI), en donde se específica que cualquier impulso o ventaja mecánica es algo que conlleva a una multa.

VEA TAMBIÉN Independiente Santa Fe quedó cerca de la estrella: el equipo capitalino le sacó ventaja al Deportivo Cali en la final de la Liga Femenina o

Aunque se podría alegar que esto es una costumbre que hace parte del pelotón, el organismo ha señalado que Bernal tuvo un beneficio irregular durante la etapa 20 de la carrera.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Vuelta a España: “ambas partes ejercieron presión sobre el recipiente para generar un impulso adicional”.

Esta noticia opaca el buen rendimiento que venía presentando el corredor cafetero, quien conquistó la 16ª etapa de la Vuelta a España el pasado 8 de septiembre.

El joven, de 28 años, ganador del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia dos años después, logró su primera victoria en una gran vuelta desde 2021, antes del accidente que casi le cuesta la retirada en 2022. Fue la 22ª victoria como profesional para Bernal.

"Realmente quería una victoria, quería ganar con el maillot de campeón de Colombia, que significa mucho para mí", celebró Bernal.

La etapa del martes contaba inicialmente con 168 kilómetros desde Poio hasta Castro de Herville, en Galicia.