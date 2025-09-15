NTN24
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Santa Fe se quedó con el juego de ida de la final de la Liga Femenina 2025 ante el Cali - Foto: EFE
Fútbol femenino

Independiente Santa Fe quedó cerca de la estrella: el equipo capitalino le sacó ventaja al Deportivo Cali en la final de la Liga Femenina

septiembre 15, 2025
Por: Natalya Baquero González
En el juego de ida y ante su afición, las Leonas vencieron por la mínima diferencia a las Azucareras.

El estadio Nemesio Camacho El Campín albergó el juego de ida de la final de la Liga BetPlay Femenina 2025, entre Independiente Santa Fe y el Deportivo Cali, encuentro en el que la escuadra capitalina se quedó con la ventaja.

Durante el primer tiempo, las escuadras se repartieron la posesión del balón; no había un claro dominador de la pelota. Conforme fueron pasando los minutos, los equipos se fueron tomando confianza, tanto así que sobre los 17 de juego apareció Tahicelis Marcano del conjunto Cardenal, quien quedó frente a frente con la guardameta del conjunto azucarero Luisa Agudelo, quien con una espectacular atajada le quitó el grito de gol a la mediocampista del equipo albirrojo.

Tras ese primer acercamiento de las dirigidas por Omar Ramírez, las Leonas tomaron y comenzaron a llegar a territorio del equipo caleño, tanto así que a los 21 de juego, María Camila Reyes tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero su tiro libre se fue desviado.

A partir de ese momento, el encuentro se volvió un toma y dame por parte de ambas escuadras que, por medio de remates, buscaban abrir el global, pero carecieron de efectividad al momento de definir; por tanto, la primera parte terminó 0-0.

En la etapa complementaria llegaría la única celebración del partido. A tan solo tres minutos del inicio del segundo tiempo llegaría la celebración por parte del equipo Cardenal, por medio de Katherine Valbuena, quien sobre el minuto 48 lanzó un potente remate cruzado difícil de atajar para Luis Agudelo, gol que puso a celebrar a más de 19.000 espectadores que acompañaron al equipo capitalino.

o

Tras la anotación de las Leonas, el equipo dirigido por Jhon Albert Ortiz, técnico del Cali, intentó reaccionar y dejó espacios entre líneas que aprovechó el equipo capitalino para contragolpear, pero nuevamente las bogotanas carecieron de eficacia para definir.

Sobre los últimos minutos de juego, por medio de un cabezazo de Ingrid Guerra, Cali tuvo la oportunidad de igualar el marcador, pero en su camino apareció la defensora Cristina Motta, quien sacó y evacuó el balón antes de que sobrepasara la línea de gol. Al final, el encuentro terminó 1-0 a favor de Independiente Santa Fe.

El partido de vuelta se jugará el próximo 21 de septiembre en el estadio Palmaseca del Deportivo Cali, desde las 5:00 p.m., hora Colombia.

Esta es la tercera ocasión en que Leonas y Azucareras se enfrentan en una final de la Liga Femenina colombiana, la cual ha dejado como vencedoras al conjunto vallecaucano que en dos ocasiones le ha arrebatado el título a las capitalinas.

o

Por un lado, el Cali busca su tercer título, mientras que Independiente Santa Fe, el primer campeón de esta competencia, quiere llegar a su cuarto campeonato.

Videos

Charlie Kirk, influencer conservador asesinado, junto a su esposa Erika Kirk
Charlie Kirk

“Siempre decía que cuando se fuera, quería ser recordado por su valentía”: Erika Kirk, esposa del influencer conservador Charlie Kirk asesinado en la Universidad de Utah

Persecución del régimen a familias de opositores
Venezuela

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Excavadora cerca del lugar donde se derrumbó una mina ilegal de oro que dejó a siete mineros atrapados en Colombia | Foto: AFP
Mineros

Al menos siete mineros quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Jair Bolsonaro | Foto: EFE
Jair Bolsonaro

“Lo que vimos ayer fue una venganza y una reacción a todo lo que Bolsonaro significó en Brasil en los últimos años”: Marcel van Hattem, diputado federal, sobre la condena contra el expresidente

