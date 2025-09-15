Independiente Santa Fe quedó cerca de la estrella: el equipo capitalino le sacó ventaja al Deportivo Cali en la final de la Liga Femenina

El estadio Nemesio Camacho El Campín albergó el juego de ida de la final de la Liga BetPlay Femenina 2025, entre Independiente Santa Fe y el Deportivo Cali, encuentro en el que la escuadra capitalina se quedó con la ventaja.

Durante el primer tiempo, las escuadras se repartieron la posesión del balón; no había un claro dominador de la pelota. Conforme fueron pasando los minutos, los equipos se fueron tomando confianza, tanto así que sobre los 17 de juego apareció Tahicelis Marcano del conjunto Cardenal, quien quedó frente a frente con la guardameta del conjunto azucarero Luisa Agudelo, quien con una espectacular atajada le quitó el grito de gol a la mediocampista del equipo albirrojo.

Tras ese primer acercamiento de las dirigidas por Omar Ramírez, las Leonas tomaron y comenzaron a llegar a territorio del equipo caleño, tanto así que a los 21 de juego, María Camila Reyes tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero su tiro libre se fue desviado.

A partir de ese momento, el encuentro se volvió un toma y dame por parte de ambas escuadras que, por medio de remates, buscaban abrir el global, pero carecieron de efectividad al momento de definir; por tanto, la primera parte terminó 0-0.

En la etapa complementaria llegaría la única celebración del partido. A tan solo tres minutos del inicio del segundo tiempo llegaría la celebración por parte del equipo Cardenal, por medio de Katherine Valbuena, quien sobre el minuto 48 lanzó un potente remate cruzado difícil de atajar para Luis Agudelo, gol que puso a celebrar a más de 19.000 espectadores que acompañaron al equipo capitalino.

Tras la anotación de las Leonas, el equipo dirigido por Jhon Albert Ortiz, técnico del Cali, intentó reaccionar y dejó espacios entre líneas que aprovechó el equipo capitalino para contragolpear, pero nuevamente las bogotanas carecieron de eficacia para definir.

Sobre los últimos minutos de juego, por medio de un cabezazo de Ingrid Guerra, Cali tuvo la oportunidad de igualar el marcador, pero en su camino apareció la defensora Cristina Motta, quien sacó y evacuó el balón antes de que sobrepasara la línea de gol. Al final, el encuentro terminó 1-0 a favor de Independiente Santa Fe.

El partido de vuelta se jugará el próximo 21 de septiembre en el estadio Palmaseca del Deportivo Cali, desde las 5:00 p.m., hora Colombia.

Esta es la tercera ocasión en que Leonas y Azucareras se enfrentan en una final de la Liga Femenina colombiana, la cual ha dejado como vencedoras al conjunto vallecaucano que en dos ocasiones le ha arrebatado el título a las capitalinas.

Por un lado, el Cali busca su tercer título, mientras que Independiente Santa Fe, el primer campeón de esta competencia, quiere llegar a su cuarto campeonato.