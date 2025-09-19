Estos son todos los colombianos a los que ha dirigido José Mourinho, el nuevo entrenador del Benfica de Richard Ríos

En las últimas horas una noticia ha sacudido al mundo del fútbol luego de conocerse que el experimentado técnico portugués José Mourinho será nuevo entrenador del Benfica.

Mourinho dirigirá el club por el cual se quedó sin trabajo hace unas semanas, pues fue el Benfica el encargado de quitarle las chances al Fenerbahce de ir a la Champions League.

Ahora el experimentado entrenador no solo volverá al club al que dirigió hace 25 años, sino que volverá a tener a un futbolista colombiano bajo su cargo.

Se trata del mediocampista colombiano Richard Ríos, quien llegó hace unos meses al conjunto portugués tras dos temporadas con el Palmeiras.

Sin embargo, la historia de Mourinho con Colombia tiene un antecedente preciso en el que algunas figuras y referentes de la ‘Tricolor’ han estado bajo su mando.

El primero en la lista es el mítico defensa colombiano Iván Ramiro Córdoba, a quien José dirigió en su paso por el Inter de Milán entre 2008 y 2010.

De la mano del portugués, Córdoba ganó: dos campeonatos de Italia en las temporadas de 2009/10 y 2010/11, una Copa de Italia en 2009/10 y Supercopa de Italia en 2008.

Su segundo pupilo colombiano ha sido Nelson Rivas a quien también dirigió en el Inter y con ganó los mismos títulos que con Iván Ramiro Córdoba.

Juan Guillermo Cuadrado también estuvo bajo el mandato del portugués cuando pasó por el Chelsea de Inglaterra.

Ambos ganaron la Copa de la Liga de Inglaterra, actualmente conocida como la Carabao Cup en 2015 y la Premier League en la temporada 2014/15.

Radamel Falcao, que al igual que Cuadrado, también jugó bajo el liderazgo de Mourinho en el Chelsea, pero no ganaron nada.

Uno de los pilares de la defensa de la selección Colombia, Davinson Sánchez, también tuvo José como entrenador cuando jugaba para el Tottenham.

El más reciente de los colombianos es el artillero Jhon Jader Durán, a quien dirigió unas cuantas semanas en el conjunto turco, el Fenerbahce.

Ahora el turno es para Richard Ríos, quien en su reciente llegada al Benfica se coronó campeón de la Supercopa de Portugal.

El tan experimentado ‘Mou’ ha dirigido en total a 6 futbolistas colombianos a lo largo de su carrera como entrenador.