Martes, 16 de septiembre de 2025
Champions League

El colombiano que se destacó en el partido de Champions League entre Benfica y Qarabag; no fue Richard Ríos

septiembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Richard Ríos, jugador del Benfica / FOTO: EFE
El equipo azerí hizo historia al remontar el marcador adverso y derrotar al conjunto portugués de visitante.

Este martes 16 de septiembre inició la Champions League 2025/2026 con dos resultados sorpresivos: la victoria de visitante del Union Saint Gilloise de Bélgica 1-3 ante el PSV, y el triunfo del Qarabag de Azerbayian 2-3 frente al Benfica.

Este último partido contó con el debut en el mejor torneo de clubes del mundo del colombiano Richard Ríos, quien se unió en esta temporada al Benfica procedente del Palmeiras de Brasil.

o

Sin embargo, las miradas se las llevó otro compatriota, se trata del extremo izquierdo Camilo Andrés Durán, de 23 años, que llegó al Qarabag para esta temporada y se estrenó con gol en la Champions.

Anotó el segundo del equipo y el empate 2-2 transitorio, fue al minuto 48, en la segunda mitad cuando recibió un pase al vació, de cara al arco y con una definición incómoda, pues ya tenía encima la marca del defensor, se la cambió al otro palo Trubin. Además, fue el asistente del primer gol del equipo.

Gracias al aporte del joven jugador samario, su equipo consiguió las dos primeras anotaciones y sirvió de motivación para, al 86, encontrar la victoria en los pies de Kashchuk para llevarse tres puntos de Portugal en esta primera fecha de la Champions League.

Otros resultados que se dieron en esta primera jornada fueron Athletic de Bilbao 0-2 Arsenal, Real Madrid 2-1 Oympique de Marsella, Juventus 4-4 Borussia Dortmund y Tottenham 1-0 Villareal.

