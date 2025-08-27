El conflicto que continuó en los entrenamientos: dos jugadores de equipo grande de Europa se fueron a los golpes y el club decidió venderlos

El fútbol en Francia ha sido sacudido por un nuevo escándalo luego de que dos compañeros de equipo se fueran a los golpes en el vestuario.

El club en el que se centra toda la polémica es el Olympique de Marsella, en donde sus dos estrellas: el mediocampista francés Adrien Rabiot y el delantero inglés Jonathan Rowe, se fueron a los golpes.

Los dos futbolistas se dieron puñetazos en el vestuario, pero su disputa no se quedó ahí y continuó hasta los entrenamientos.

El escándalo estalló luego de que el entrenador del equipo Roberto De Zerbi decidió apartarlos a ambos del partido contra el Rennes.

Sin embargo, las duras medidas contra Rabiot y Rowe se quedaron ahí y el club decidió ponerlos en la lista de transferibles.

La decisión fue aprobada por De Zerbi y respaldada por el reglamento interno de la institución.

El presidente del Olympique de Marsella, Pablo Longoria, afirmó sobre la situación que en toda sus años detrás del club nunca había visto algo así.

Mientras que De Zerbi fue más contundente y durante una rueda de prensa sentenció: “no voy a prostituirme por un jugador que nos hace ganar partidos”.

La pelea entre el artillero británico y el mediocampista francés fue tan grave que el técnico italiano la comparó con una que pudo haber sucedido en un pub en Inglaterra.

De Zerbi explicó: “en un lugar de trabajo, si dos empleados se pelean, como en un pub inglés, con un compañero tirado en el suelo porque ha perdido el conocimiento, ¿qué debe hacer el empleador en Francia?”.

“Hay dos soluciones: la suspensión o el despido”, así finalizó su explicación el entrenador del conjunto francés, de 46 años.

Desde que se tuvo conocimiento de la disputa, Rowe y Rabiot fueron excluidos de los entrenamientos y sacados de la convocatoria de los partidos oficiales.

El italiano explicó que como en otro trabajo, en el club hay jerarquías: “como en cualquier lugar, debe haber una jerarquía. El club está por encima de todo”.

“Antes de los jugadores, está el entrenador y el club. En la historia reciente, Marsella ha sido protagonista por una falta de orden, una falta de ética dentro del club. Por eso, tuvimos que tomar esta decisión justa, temporal al principio”, agregó.

La polémica no se quedo en el vestuario ni en el terreno de juego, ya que la madre y representante de Rabiot responsabilizó al equipo de no decir la verdad de lo sucedido.

Sin embargo, De Zerbi respondió a las acusaciones diciendo que desde el entorno del mediocampista se dicen cosas “falsas”, más no sobre él.

Y reveló que tras lo sucedido, Rabiot se acercó a hablar con él, pero que su madre “olvidó dos cosas: yo decidí hacerlo capitán. Y en un año, le di más atención y cariño a su hijo que al mío”.

La salida del francés del club se ha complicado, ya que deberá buscar equipo; mientras que el británico ya es nuevo refuerzo del Bologna en Italia.