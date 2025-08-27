"Yo solo llevo un entreno": el llamado de técnico que se estrenó al mando de equipo insignia del fútbol colombiano

Hernán Torres, quien llegó a la dirección técnica de Millonarios en reemplazo de David González, ya tuvo su primera prueba de fuego bajo el mando de los azules, quien en un difícil juego ante Real Cartagena logró quedarse con el global y clasificarse a los octavos de final de la Copa Colombia.

Aunque el conjunto capitalino cayó 2-1 en el juego de vuelta en el estadio Olímpico Jaime Morón León, la diferencia de gol que obtuvo en el partido de ida en El Campín, donde venció 3-1, le sirvió para avanzar a la siguiente instancia de la competencia que reúne a los equipos de la primera y segunda categoría del fútbol profesional colombiano.

Este encuentro contó con la presencia de Hernán Torres, quien comenzó de manera oficial su segundo ciclo bajo la dirección técnica de Millonarios, cargo que asumió con el objetivo de revertir los malos resultados que han acompañado al equipo en el inicio de la temporada.

El técnico ofreció su primera rueda de prensa tras la derrota de los Albiazules, espacio en el que aprovechó para referirse al desempeño del equipo y para hacerle un llamado a la afición.

“Pienso que se manejaron bien las cosas, durante el primer tiempo Real Cartagena no llegó al arco nuestro y en el segundo nos afectó el penal, momento a partir del cual perdimos el manejo de la pelota, pero siempre estuvimos ordenados”, señaló el técnico ibaguereño.

“Yo solo llevo un entreno; al final fueron los jugadores los que sacaron adelante la serie. En el fútbol se sufre, hoy sufrimos, pero lo conseguimos”, añadió Torres.

El llamado de Hernán Torres a la afición Embajadora

El entrenador ibaguereño aprovechó la oportunidad y envió un mensaje a la hinchada de Millonarios, señalando inicialmente que no es momento de “buscar culpables” y que, por el contrario, es tiempo para buscar la “unión” para entre todos “levantar el equipo”.

“Tenemos que estar unidos; echar culpas y señalar no nos sirve. Es momento de levantarnos y recuperarnos; para eso es importante unirnos, motivarnos e incentivar a este grupo humano que tenemos”, fueron las palabras de Hernán Torres, quien dejó claro que este trabajo de recuperación no solo le compete a jugadores y directivos, sino también a los seguidores del equipo.

Asimismo, fue enfático y recordó su primer ciclo con los Embajadores. “Dejemos a un lado la soberbia, el odio y unámonos como lo hicimos en 2012, nos unimos e hicimos de todo para lograr el objetivo (…) Todos sabemos lo que representa esta institución, tenemos que blindarnos y morirnos por ella, pero unidos”, expresó Torres.

El entrenador ibaguereño es consciente de que este es un proceso que irá mejorando de manera paulatina a medida que pueda trabajar con la plantilla de jugadores, conocer mejor sus características. Pero, también tiene claro que para esto es clave la armonía y el apoyo de los hinchas.