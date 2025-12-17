El desplante de Messi al 'Dibu' Martínez: revelan votación del capitán de la Selección Argentina en los Premios The Best de la FIFA

Este martes, se entregaron en Doha, Qatar, los premios The Best de la FIFA, que reconoce a los mejores de la temporada 2024-2025.

El máximo ente del fútbol mundial elige a los mejores jugadores, entrenadores y arqueros tanto del fútbol masculino como femenino con la votación de los capitanes y técnicos de cada una de las selecciones del mundo.

El francés Ousmane Dembélé se llevó el galardón como el mejor jugador del mundo tras conquistar la Champions League con el Paris Saint-Germain.

Además del atacante, también fueron galardonados Luis Enrique, como mejor entrenador del mundo, y Gianluigi Donnarumma, como el Mejor Portero.

Finalizada la ceremonia en Qatar, se conocieron algunas de las votaciones de los entrenadores y capitanes de las selecciones que hacen parte de la FIFA.

Específicamente, se conocieron las votaciones de Lionel Messi, capitán de la selección absoluta de Argentina.

Lo que generó sorpresa es que el jugador del Inter de Miami tuvo una extraña votación a la hora de elegir al mejor arquero del mundo.

Y es que el ‘10’ de la Selección Argentina decidió no votar por su compatriota Emiliano ‘Dibu’ Martínez como Mejor Portero. En su lugar, eligió a Gianluigi Donnarumma, no obstante, ubicó en segundo lugar al guardameta campeón del mundo.

Su elección generó todo tipo de reacciones de los aficionados en redes sociales.

“Solo los argentinos se creen esa mentira de portero”; “Que Messi coloque de segundo al ‘Dibu’ significa que fue un muy mal año para el arquero argentino”; “El mejor arquero del mundo, el infumable”, fueron algunas de las reacciones.