A João Cancelo, compañero de Cristiano Ronaldo, 'se le cruzaron los cables' con un fanático en un avión: "A mí no me vas a estar grabando"

En las últimas horas, un video difundido en redes sociales situó en el centro de la polémica a João Cancelo, futbolista con amplia trayectoria en la élite europea.

VEA TAMBIÉN Vin Diesel insinúa que Cristiano Ronaldo actuará en la próxima entrega de 'Rápidos y Furiosos' con emocionante imagen o

El actual jugador del Al Hilal saudí y exintegrante del FC Barcelona y Manchester City se vio envuelto en un episodio extradeportivo que generó un fuerte impacto mediático.

El lateral portugués, durante una concentración con la selección de Portugal, protagonizó un altercado a bordo de un vuelo comercial.

Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales, muestran a Cancelo perdiendo el control en una discusión que termina con un forcejeo y una agresión física hacia el pasajero que lo estaba grabando.

VEA TAMBIÉN Lo que piensa Néstor Lorenzo, técnico de Colombia, sobre tener que enfrentar a la Portugal de Cristiano Ronaldo en el Mundial o

El intercambio verbal escaló en cuestión de segundos hasta que el futbolista sujetó al individuo por el brazo cuando finalizó la grabación con un manotazo.

Los comentarios de los usuarios en redes sociales, como por ejemplo X, no se hizo esperar, con múltiples críticas dirigidas a la conducta del jugador, considerada desmedida e injustificada.

“Yo entiendo que la vida privada se respeta, pero cuando eres una figura pública, estás expuesto a esto, creo que exageró”, dijo un usuario de X.

“Por eso es que va de equipo en equipo, no lo quieren en ningún lado, que tipo tan pesado, era solo saludar y listo”, acotó otro internauta.

“Siempre lo diré, los jugadores de esta era son todos fanfarrones, es raro que estas cuestiones pasen con leyendas”, agregó otro navegador de internet.

En una versión más extensa del mencionado video se observa que el incidente comienza en tono de broma.

VEA TAMBIÉN El tenista Novak Djokovic le quitó el trabajo al 'pulpo Paul' y pronosticó que la final del Mundial la jugará Portugal ante país latinoamericano o

De acuerdo con la persona que difundió el clip, Cancelo estaba haciendo comentarios irónicos sobre su compañero en el Al Hilal, Ali Al Bulayhi.

Sin embargo, más allá del contexto, el episodio se viralizó y generó una ola de cuestionamientos que afecta la imagen pública del futbolista.