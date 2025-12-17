NTN24
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Avión

A João Cancelo, compañero de Cristiano Ronaldo, 'se le cruzaron los cables' con un fanático en un avión: "A mí no me vas a estar grabando"

diciembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
João Cancelo, futbolista portugués - Foto: EFE
João Cancelo, futbolista portugués - Foto: EFE
El lateral portugués, durante una concentración con la Selección de Portugal, protagonizó un altercado a bordo de un vuelo comercial.

En las últimas horas, un video difundido en redes sociales situó en el centro de la polémica a João Cancelo, futbolista con amplia trayectoria en la élite europea.

o

El actual jugador del Al Hilal saudí y exintegrante del FC Barcelona y Manchester City se vio envuelto en un episodio extradeportivo que generó un fuerte impacto mediático.

El lateral portugués, durante una concentración con la selección de Portugal, protagonizó un altercado a bordo de un vuelo comercial.

Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales, muestran a Cancelo perdiendo el control en una discusión que termina con un forcejeo y una agresión física hacia el pasajero que lo estaba grabando.

o

El intercambio verbal escaló en cuestión de segundos hasta que el futbolista sujetó al individuo por el brazo cuando finalizó la grabación con un manotazo.

Los comentarios de los usuarios en redes sociales, como por ejemplo X, no se hizo esperar, con múltiples críticas dirigidas a la conducta del jugador, considerada desmedida e injustificada.

“Yo entiendo que la vida privada se respeta, pero cuando eres una figura pública, estás expuesto a esto, creo que exageró”, dijo un usuario de X.

“Por eso es que va de equipo en equipo, no lo quieren en ningún lado, que tipo tan pesado, era solo saludar y listo”, acotó otro internauta.

“Siempre lo diré, los jugadores de esta era son todos fanfarrones, es raro que estas cuestiones pasen con leyendas”, agregó otro navegador de internet.

En una versión más extensa del mencionado video se observa que el incidente comienza en tono de broma.

o

De acuerdo con la persona que difundió el clip, Cancelo estaba haciendo comentarios irónicos sobre su compañero en el Al Hilal, Ali Al Bulayhi.

Sin embargo, más allá del contexto, el episodio se viralizó y generó una ola de cuestionamientos que afecta la imagen pública del futbolista.

Temas relacionados:

Avión

Polémica

Portugal

Fútbol

Reporte

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Fentanilo, ¿arma de destrucción masiva?: el análisis de experto tras la postura de Trump y Sheinbaum

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el alcance de la relación entre Irán y Venezuela que denuncia EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es el balance de las explicaciones ante el Congreso de Marco Rubio y Pete Hegseth sobre despliegue cerca de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Deportes

Ver más
Arsenal en victoria 4 a 1 ante el Tottenham. (AFP)
Arsenal

Arsenal destroza a su máximo rival en Inglaterra con triplete de nueva estrella del fútbol y el debut de un sudamericano

Real Madrid ante Olympiacos en Champions League - Foto: EFE
Champions League

Real Madrid remontó, Bayern Múnich perdió su invicto y Liverpool sigue de capa caída: así quedó la tabla tras la quinta jornada de la Champions League

Flamengo campeón de la Copa Libertadores / FOTO: EFE
Copa Libertadores

El golazo que le dio a Flamengo su cuarta Copa Libertadores tras derrotar al Palmeiras

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Votaciones en Honduras / FOTO: EFE
Elecciones en Honduras

¿Por qué hay preocupación de cara a las elecciones presidenciales en Honduras?

Arsenal en victoria 4 a 1 ante el Tottenham. (AFP)
Arsenal

Arsenal destroza a su máximo rival en Inglaterra con triplete de nueva estrella del fútbol y el debut de un sudamericano

Conrado Osorio, actor colombiano - Capturas de pantalla: Instagram
Actor

Murió Conrado Osorio, actor colombiano recordado por su papel en 'La fea más bella'

Cartagena, Colombia - Foto: EFE
Turismo

Ciudad colombiana aparece en el top 10 en prestigioso ranking de mejores lugares para visitar en 2026

Nicolás Maduro
Régimen de Maduro

"Secuestraron a los tripulantes y se robaron el barco. Ladrones; así no van a poder": Maduro sobre la incautación del buque petrolero

Foto Dron (UAS) MQ-4C Triton
Dron estadounidense

Reportan que imponente dron estadounidense de vigilancia, inteligencia y reconocimiento atravesó el espacio aéreo frente a la costa venezolana

Fotografía de una cinta de área restringida en una calle en Cali (Colombia) - EFE
ELN

Atentado del ELN en Cali cobra la vida de dos policías

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre