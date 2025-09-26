Este es el entrenador interino de La Vinotinto que "será presentado en las próximas horas", según la prensa venezolana

Varios periodistas venezolanos aseguraron que en las próximas horas la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunciará al que será el nuevo entrenador interino de La Vinotinto.

El seleccionador, de acuerdo con la información que circula en redes sociales y canales digitales, comandará los partidos amistosos contra Argentina y Belice programados para el 10 y 14 de octubre.

La selección venezolana, cabe recordar, está actualmente sin director técnico desde el 10 de septiembre cuando la FVF anunció la salida del argentino Fernando 'Bocha' Batista, luego de que el combinado nacional perdió la opción de clasificarse al repechaje mundialista en las recién con concluidas Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026.

Desde que se supo del cese del contrato de Batista, varios nombres han sonado entre los medios y aficionados para reemplazarlo en su cargo, y es precisamente uno de ellos el que se estima que será el encargado de estar al mando, al menos hasta ahora para los próximos duelos amistosos.

Se trata de Oswaldo Vizcarrondo, quien, de acuerdo con comunicadores deportivos venezolanos como Fernando Petrocelli y Elias López, "será presentado en las próximas horas como el nuevo entrenador interino de La Vinotinto".

López asegura, sin embargo, que "solo dirigirá los amistosos vs Argentina y Belice" que Venezuela tiene programados para el próximo mes.

Es importante resaltar que Vizcarrondo es actualmente el entrenador de la selección venezolana Sub-17, con la que logró clasificarse al Mundial de esa categoría.

La máxima cita para La Vinotinto Sub-17 tendrá lugar en Catar del 3 al 27 de noviembre, por lo que una vez finalice su dirección en las fechas FIFA con la absoluta, Vizcarrondo se reintegrará con el equipo nacional juvenil para el último módulo de trabajo previo al Mundial.

Como exfutbolista de la propia selección, Vizcarrondo es un hombre de confianza para la Federación, la cual en los últimos años ha mostrado una tendencia por contratar talento nacional, luego de la salida de José Pékerman y ahora con la terminación del vínculo con Batista.

Dicho patrón, no obstante, se ha visto marcado sobre todo en las categorías juveniles, pero puede ser parte de un proceso pensado a largo plazo para que sean los entrenadores venezolanos los encargados de encaminar a La Vinotinto a su primera clasificación para una Copa Mundial de la FIFA.