NTN24
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Viernes, 26 de septiembre de 2025
La Vinotinto

Este es el entrenador interino de La Vinotinto que "será presentado en las próximas horas", según la prensa venezolana

septiembre 26, 2025
Por: David Esteban Pinzón
FVF/ Entrenador venezolano - Fotos EFE
FVF/ Entrenador venezolano - Fotos EFE
El estratega dirigirá los partidos amistosos contra Argentina y Belice programados para el 10 y 14 de octubre.

Varios periodistas venezolanos aseguraron que en las próximas horas la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunciará al que será el nuevo entrenador interino de La Vinotinto.

El seleccionador, de acuerdo con la información que circula en redes sociales y canales digitales, comandará los partidos amistosos contra Argentina y Belice programados para el 10 y 14 de octubre.

o

La selección venezolana, cabe recordar, está actualmente sin director técnico desde el 10 de septiembre cuando la FVF anunció la salida del argentino Fernando 'Bocha' Batista, luego de que el combinado nacional perdió la opción de clasificarse al repechaje mundialista en las recién con concluidas Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026.

Desde que se supo del cese del contrato de Batista, varios nombres han sonado entre los medios y aficionados para reemplazarlo en su cargo, y es precisamente uno de ellos el que se estima que será el encargado de estar al mando, al menos hasta ahora para los próximos duelos amistosos.

Se trata de Oswaldo Vizcarrondo, quien, de acuerdo con comunicadores deportivos venezolanos como Fernando Petrocelli y Elias López, "será presentado en las próximas horas como el nuevo entrenador interino de La Vinotinto".

o

López asegura, sin embargo, que "solo dirigirá los amistosos vs Argentina y Belice" que Venezuela tiene programados para el próximo mes.

Es importante resaltar que Vizcarrondo es actualmente el entrenador de la selección venezolana Sub-17, con la que logró clasificarse al Mundial de esa categoría.

La máxima cita para La Vinotinto Sub-17 tendrá lugar en Catar del 3 al 27 de noviembre, por lo que una vez finalice su dirección en las fechas FIFA con la absoluta, Vizcarrondo se reintegrará con el equipo nacional juvenil para el último módulo de trabajo previo al Mundial.

Como exfutbolista de la propia selección, Vizcarrondo es un hombre de confianza para la Federación, la cual en los últimos años ha mostrado una tendencia por contratar talento nacional, luego de la salida de José Pékerman y ahora con la terminación del vínculo con Batista.

o

Dicho patrón, no obstante, se ha visto marcado sobre todo en las categorías juveniles, pero puede ser parte de un proceso pensado a largo plazo para que sean los entrenadores venezolanos los encargados de encaminar a La Vinotinto a su primera clasificación para una Copa Mundial de la FIFA.

Temas relacionados:

La Vinotinto

Entrenador

Federación Venezolana de Fútbol

Fernando Batista

Copa Mundial del Fútbol

Vinotinto

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con maniobras y pruebas de misiles: experto explica el poder de su armamento

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Maduro se está quedando con menos tiempo y menos opciones": Arturo McFields

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Congresistas del ala más radical del Partido Demócrata se movilizan con una resolución para impedir la escalada militar del Gobierno Trump en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué consecuencias tendría en la vida cotidiana de los venezolanos que Maduro imponga un 'Estado de conmoción'?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué consecuencias puede traer para la credibilidad de la ONU la investigación pedida por Trump por presunto “triple sabotaje”?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Buque militar estadounidense/ Ilhan Omar - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Congresistas del ala más radical del Partido Demócrata se movilizan con una resolución para impedir la escalada militar del Gobierno Trump en el Caribe

Pruebas de los cuatro misiles en las costas de Florida | Foto: Marina de EE.UU.
Lanzamientos de misiles

EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con maniobras y pruebas de misiles: experto explica el poder de su armamento

Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Maduro se está quedando con menos tiempo y menos opciones": Arturo McFields

Donald Trump ante la ONU - Foto AFP
Donald Trump

Mención de Trump sobre Maduro en la ONU "convirtió este tema en una discusión global": Pedro Urruchurtu

Asamblea General de la ONU /FOTO: EFE
Asamblea General de la ONU

¿Qué consecuencias puede traer para la credibilidad de la ONU la investigación pedida por Trump por presunto “triple sabotaje”?

Más de Deportes

Ver más
El piloto Lando Norris en el Gran Premio de los Países Bajos. (AFP)
Fórmula 1

Captan a Lando Norris tras abandono que podría costarle el campeonato en una de las imágenes más desoladoras en historia reciente de la Formula 1

Selección Colombia - AFP
Mundial

Además de Colombia, estas selecciones también están clasificadas a la Copa Mundial de 2026

Selección de Israel / FOTO: EFE
Israel

Instan a la FIFA y a la UEFA que expulse a Israel de todas las competencias de fútbol a nivel mundial debido al conflicto en Gaza

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Héctor Schamis - Foto AFP
Régimen venezolano

"Silenciar a la prensa es una manera de atacar a la democracia": Héctor Schamis

Embarcación cargada de drogas procedente de Venezuela
Estados Unidos

“Es el primero de muchos”: Representante estadounidense sobre el ataque a barco condroga que salió de Venezuela

Lina Garrido y Gustavo Petro - EFE
Asamblea General de la ONU

“Somos el hazmerreír internacional, Petro terminó haciendo un oso vergonzoso”: congresista Lina Garrido

Marco Rubio con Daniel Noboa en Ecuador. (AFP)
Marco Rubio

Analistas explican las implicaciones para Sudamérica que conlleva el encuentro entre Marco Rubio y Daniel Noboa

Accidente en el Aeropuerto de Maiquetía - Fotos: EFE/Captura de video
Aeropuerto de Maiquetía

Reportan grave accidente de aeronave en el aeropuerto de Maiquetía que sirve a Caracas: las operaciones aéreas fueron suspendidas

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Ya lo descubrirás", dice el presidente Trump al responder pregunta sobre si está considerando atacar carteles narcoterroristas dentro de Venezuela

El piloto Lando Norris en el Gran Premio de los Países Bajos. (AFP)
Fórmula 1

Captan a Lando Norris tras abandono que podría costarle el campeonato en una de las imágenes más desoladoras en historia reciente de la Formula 1

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda