El futuro del futbolista colombiano James Rodríguez en el Club León de México sigue siendo incierto

El Club León de México no vive su mejor momento en la Liga MX. La Fiera no suma puntos desde hace cinco fechas, resultados que los ubican en las últimas casillas de la competencia.

Esa situación llevaría a que el futbolista colombiano James Rodríguez tomara decisiones frente a su futuro deportivo, un acto que se sumaría a la falta de interés del club mexicano por renovarlo.

Desde la prensa mexicana se señala que el volante cafetero estaría inconforme con la situación actual que vive su equipo, motivo por el cual comenzará a evaluar otras opciones de cara a la próxima temporada.

El futuro del mediocampista de la selección es incierto; a pesar de eso, desde el país manito se rumora que el futbolista de 34 años estaría siendo seguido por otros clubes de la Liga mexicana e incluso desde la MLS de los Estados Unidos; También lo estarían observando.

“James Rodríguez y Club León están lejos hoy de la posibilidad de renovación (nada definida al 100%), pero ya hay equipos de la Liga MX y la MLS pendientes de la situación”, indicó el periodista mexicano Paco Montes.

La posible salida del 10 ha tomado más fuerza durante los últimos días, luego de la expresión de molestia del volante colombiano cuando fue destituido a los 60 minutos del juego de la fecha 14 del Torneo Apertura, en el que su equipo cayó 2-0 ante el Club León ante Atlas en condición de visitante.

Aunque en su momento el entrenador 'Nacho' Ambriz explicó que se debía a un cambio “táctico” teniendo en cuenta el desgaste físico que tenía el cafetero, quien hizo parte de la doble fecha FIFA de octubre con su selección, parece que esta acción no fue del agrado para Rodríguez, quien salió molesto del terreno de juego.

En las 14 fechas disputadas de la Liga MX, Apertura, el Club León ha sumado un total de 12 puntos, producto de 3 victorias, 3 empates y 8 derrotas, las cuales hoy en día los tienen en la casilla 16, al borde de la eliminación de la siguiente instancia de la competencia.