NTN24
Viernes, 24 de octubre de 2025
Viernes, 24 de octubre de 2025
Futuro incierto para James Rodríguez en el Club León - Foto: EFE
Futuro incierto para James Rodríguez en el Club León - Foto: EFE
James Rodríguez

El futuro del futbolista colombiano James Rodríguez en el Club León de México sigue siendo incierto

octubre 24, 2025
Por: Natalya Baquero González
En su más reciente salida, el conjunto esmeralda cayó por 2-0 ante Atlas, resultado que agudiza su situación en la parte baja de la tabla de posiciones del campeonato mexicano.

El Club León de México no vive su mejor momento en la Liga MX. La Fiera no suma puntos desde hace cinco fechas, resultados que los ubican en las últimas casillas de la competencia.

Esa situación llevaría a que el futbolista colombiano James Rodríguez tomara decisiones frente a su futuro deportivo, un acto que se sumaría a la falta de interés del club mexicano por renovarlo.

o

Desde la prensa mexicana se señala que el volante cafetero estaría inconforme con la situación actual que vive su equipo, motivo por el cual comenzará a evaluar otras opciones de cara a la próxima temporada.

El futuro del mediocampista de la selección es incierto; a pesar de eso, desde el país manito se rumora que el futbolista de 34 años estaría siendo seguido por otros clubes de la Liga mexicana e incluso desde la MLS de los Estados Unidos; También lo estarían observando.

“James Rodríguez y Club León están lejos hoy de la posibilidad de renovación (nada definida al 100%), pero ya hay equipos de la Liga MX y la MLS pendientes de la situación”, indicó el periodista mexicano Paco Montes.

La posible salida del 10 ha tomado más fuerza durante los últimos días, luego de la expresión de molestia del volante colombiano cuando fue destituido a los 60 minutos del juego de la fecha 14 del Torneo Apertura, en el que su equipo cayó 2-0 ante el Club León ante Atlas en condición de visitante.

Aunque en su momento el entrenador 'Nacho' Ambriz explicó que se debía a un cambio “táctico” teniendo en cuenta el desgaste físico que tenía el cafetero, quien hizo parte de la doble fecha FIFA de octubre con su selección, parece que esta acción no fue del agrado para Rodríguez, quien salió molesto del terreno de juego.

o

En las 14 fechas disputadas de la Liga MX, Apertura, el Club León ha sumado un total de 12 puntos, producto de 3 victorias, 3 empates y 8 derrotas, las cuales hoy en día los tienen en la casilla 16, al borde de la eliminación de la siguiente instancia de la competencia.

Temas relacionados:

James Rodríguez

Liga MX

Club León

Fútbol mexicano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Son lanchas con motores demasiado rápidos para creer que puedan ser pescadores": experto en seguridad nacional sobre ataques de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Comando Sur estadounidense advierte sobre las capacidades de las Fuerzas Armadas desplegadas en el Caribe: "la fuerza de combate más capaz del mundo"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es la muerte civil de estas personas": expertos analizan implicaciones para el presidente Petro de ser incluido en la lista Clinton

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua
Caribe

EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua: "Si eres un narcoterrorista te trataremos como tratamos a Al-Qaeda"

Colombianos liberados por el régimen de Maduro / FOTO: EFE
Colombianos

Primeras imágenes y declaraciones de los colombianos liberados por el régimen de Maduro: “gracias a todos”

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Primicia NTN24: El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU. contra un semisumergible; no es un pescador, es un exconvicto reincidente

Diosdado Cabello - EFE
La Noche

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Más de Deportes

Ver más
Juan David Cabal | Foto: EFE
Champions League

Defensa colombiano Juan David Cabal se volvió a lesionar, salió entre lágrimas en pleno partido de la Champions League

Mundial Sub-20 Colombia- Francia - Fotos AFP
Selección Colombia

Fecha, hora y dónde ver el partido entre Colombia y Francia por el tercer puesto del Mundial Sub-20: "Una medalla sería lo rescatable"

Luis Díaz, jugador colombiao del Bayern Múnich - Foto: AFP
Luis Díaz

Luis Díaz sigue deslumbrando en Alemania: uno de sus compañeros elogió su desempeño y lo calificó como un “un gran activo para el camerino”

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Armando Benedetti | Foto: EFE
Petro en Lista Clinton

"Gringos go home": Armando Benedetti rechazó decisión de Estados Unidos de incluirlo en la lista Clinton

Misteriosa señal que viene de 350 millones de kilómetros | Foto Canva
Espacio

La NASA recibió una misteriosa señal que viene de 350 millones de kilómetros: ¿Qué significa?

Despliegue militar | Foto AFP
Despliegue militar

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

Atentado

Hacer política y activismo en Venezuela "puede ser causa de asesinato": Luis Peche tras atentado en Bogotá

Bernie Moreno (Senador de los EE.UU) - Daniel Quintero (Precandidato a la presidencia de Colombia)- Fotos: EFE
Daniel Quintero

“Tenemos información de sus socios”: el mensaje de Federico Gutiérrez al senador estadounidense Bernie Moreno sobre Daniel Quintero

Diosdado Cabello - EFE
La Noche

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Donald Trump/ Avión de combate estadounidense - Fotos AFP
Donald Trump

Trump se pronunció sobre informaciones que apuntaban a que un bombardero B-1B sobrevoló el Caribe frente a la costa de Venezuela este jueves

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda