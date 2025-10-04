NTN24
Sábado, 04 de octubre de 2025
Sábado, 04 de octubre de 2025
Luis Díaz

El hombre gol del Bayern Múnich: Luis Díaz marcó doblete y se metió en la historia de la Bundesliga por una de las anotaciones

octubre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Luis Díaz con el Bayern Múnich / FOTO: EFE
Luis Díaz con el Bayern Múnich / FOTO: EFE
El equipo bávaro no sabe lo que es perder en esta temporada de liga alemana y le sigue sacando ventaja a sus perseguidores en la cima.

El Bayern Múnich sigue la senda victoriosa en la Bundesliga y derrotó este sábado al Eintracht Frankfurt a domicilio 0-3 con protagonismo colombiano, pues Luis Díaz marcó doblete y ya inscribió su nombre en la historia del fútbol alemán.

El guajiro abrió el marcador a los 15 segundos, lanzándose en barrida, aprovechando un pase de la muerte que le hizo su compañero tras un mal rechazo de los rivales. Su gol se convirtió en el más rápido de esta temporada.

o

Con esta anotación, Díaz ahora hace parte del podio de los goles más rápidos en la historia de la Bundesliga. Según Misterchip, el colombiano ocupa el tercer lugar en anotar los goles más rápidos del fútbol alemán por debajo de los exjugadores Giovane Elber, que marcó a los 11 segundos, y Lothar Matthäus que lo hizo a los 13.

Harry Kane puso el segundo para el Bayern Múnich y en la posteridad del partido, minuto 84, Luis Díaz se volvió a reportar en el marcador luego de recibir un pase, entrar al área, eludir un rival y sacar un remate fuerte por el palo del arquero que estaba mal cubierto.

Esta victoria le permite al Bayern Munich seguir como líder solitario de la Bundesliga con 18 puntos y cuatro de ventaja sobre el segundo que es el Borussia Dortmund que igualó 1-1 con el Leipzig.

La próxima fecha será el primer clásico de Luis Díaz en el fútbol alemán, pues Bayern Múnich recibirá al Dortmund en un partido con altas expectativas, pues podría ser más ventaja para el equipo bávaro o que el cuadro amarillo aseche la punta del torneo.

Vea los goles de la victoria del Bayern Múnich ante el Eintracht Frankfurt:

Temas relacionados:

Luis Díaz

Bayern Múnich

Bundesliga

Fútbol

Deportes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Usa el presidente Petro las violentas protestas propalestinas en Colombia como herramienta política para atacar a la ANDI?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Deseo que se convierta en un referente de libertad y de democracia”: Mariana Gómez del Campo sobre la tercera edición del Foro América Libre

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Se le puede creer a Hamás su presunta voluntad de avanzar en el plan de paz que propuso Trump?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan controversia por anuncio de ICE en el Super Bowl durante presentación de Bad Bunny

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No solamente pone en riesgo la vida de los empresarios, sino también la seguridad económica del país": presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia sobre declaraciones de Petro contra el sector

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"La respuesta de Hamás no es una rendición": periodista experto en Medio Oriente sobre propuesta de paz liderada por Donald Trump

Protestas en Bogotá (AFP)
Protestas

Rechazo en Colombia a vandalismo de encapuchados en protestas pro Palestina: sectores cuestionan postura del presidente Petro

José Daniel Ferrer - AFP
Cuba

Confirman decisión de José Daniel Ferrer de salir de Cuba cuando el régimen lo libere: "donde quiera que resida, será siempre un ejemplo para todos"

Foto: Senador Rick Scott en entrevista para NTN24
Régimen de Maduro

"Esperaría que Maduro vea que sus días están contados y huya a Rusia o China antes": senador Rick Scott sobre conflicto armado formal de EE. UU. contra los carteles en el Caribe

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Este es el documento en el que Donald Trump declara "conflicto armado formal" contra los carteles de drogas

Más de Deportes

Ver más
Flor Denis Ruiz a la final del lanzamiento de jabalina en Mundial de Atletismo 2025 - Foto: AFP
Atletismo

Colombia dice presente en la final del lanzamiento de jabalina, en el Campeonato Mundial de Atletismo 2025

Falcao hizo presencia en el derbi español - Foto: EFE
Radamel Falcao García

Falcao presente en el derbi español entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid; el colombiano estuvo acompañando al conjunto “colchonero”

Ousmane Dembélé, futbolista francés - Foto: EFE
Balón de Oro

Ousmane Dembélé le ganó el pulso a Lamine Yamal y se quedó con el Balón de Oro 2025

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto: Senador Rick Scott en entrevista para NTN24
Régimen de Maduro

"Esperaría que Maduro vea que sus días están contados y huya a Rusia o China antes": senador Rick Scott sobre conflicto armado formal de EE. UU. contra los carteles en el Caribe

Aumenta la obesidad infantil - Foto referencia: Canva
UNICEF

Los índices de obesidad en los niños superan los de desnutrición, según Unicef

Flor Denis Ruiz a la final del lanzamiento de jabalina en Mundial de Atletismo 2025 - Foto: AFP
Atletismo

Colombia dice presente en la final del lanzamiento de jabalina, en el Campeonato Mundial de Atletismo 2025

Aviones militares | Foto Canva
Aviones de combate

Boeing presenta su nuevo avión de combate de sexta generación: ¿superará al F-22 y al F-35?

Diana Diago, concejal de Bogotá
Colombia

"La política necesita de mujeres porque nosotras representamos grandes cosas": Diana Diago, concejal de Bogotá

Universo | Foto Canva
Universo

Un nuevo hallazgo del telescopio James Web sugiere que el universo podría estar dentro de un agujero negro

Charlie Kirk | Foto: EFE
Charlie Kirk

El dramático testimonio de Brandon Russon, un joven que estaba a solo cinco metros de la tarima donde Charlie Kirk fue baleado y asesinado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda