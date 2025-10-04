El hombre gol del Bayern Múnich: Luis Díaz marcó doblete y se metió en la historia de la Bundesliga por una de las anotaciones

El Bayern Múnich sigue la senda victoriosa en la Bundesliga y derrotó este sábado al Eintracht Frankfurt a domicilio 0-3 con protagonismo colombiano, pues Luis Díaz marcó doblete y ya inscribió su nombre en la historia del fútbol alemán.

El guajiro abrió el marcador a los 15 segundos, lanzándose en barrida, aprovechando un pase de la muerte que le hizo su compañero tras un mal rechazo de los rivales. Su gol se convirtió en el más rápido de esta temporada.

Con esta anotación, Díaz ahora hace parte del podio de los goles más rápidos en la historia de la Bundesliga. Según Misterchip, el colombiano ocupa el tercer lugar en anotar los goles más rápidos del fútbol alemán por debajo de los exjugadores Giovane Elber, que marcó a los 11 segundos, y Lothar Matthäus que lo hizo a los 13.

Harry Kane puso el segundo para el Bayern Múnich y en la posteridad del partido, minuto 84, Luis Díaz se volvió a reportar en el marcador luego de recibir un pase, entrar al área, eludir un rival y sacar un remate fuerte por el palo del arquero que estaba mal cubierto.

Esta victoria le permite al Bayern Munich seguir como líder solitario de la Bundesliga con 18 puntos y cuatro de ventaja sobre el segundo que es el Borussia Dortmund que igualó 1-1 con el Leipzig.

La próxima fecha será el primer clásico de Luis Díaz en el fútbol alemán, pues Bayern Múnich recibirá al Dortmund en un partido con altas expectativas, pues podría ser más ventaja para el equipo bávaro o que el cuadro amarillo aseche la punta del torneo.

Vea los goles de la victoria del Bayern Múnich ante el Eintracht Frankfurt: