Luis Díaz reveló cuál es el secreto para su rápida adaptación y buen arranque de temporada con el Bayern Múnich: “me lo está poniendo muy fácil”

El colombiano Luis Díaz va a cumplir más de dos meses desde su llegada al Bayern Múnich procedente del Liverpool, en donde jugó tres temporadas y media.

Aunque se pensaba que la adaptación del extremo cafetero podría ser complicada y un problema, la realidad es que ha logrado amoldarse muy bien en el equipo alemán.

La razón de su sencilla adaptación la dio el mismo jugador en entrevista con el medio alemán Blind, en donde reveló el secreto para sentirse cómodo en su nuevo club.

‘Lucho’, de 28 años, afirmó en la entrevista que todo se debe a que: “El equipo me lo está poniendo muy fácil en el campo”.

“Tenemos muchos grandes jugadores, sobre todo arriba, que no solo piensan en marcar goles, sino que también ayudan a sus compañeros”, añadió.

El guajiro hizo énfasis en que todo eso es algo que le da “mucha seguridad y confianza. Es increíble jugar al ataque con ellos. Tienen muchísima calidad. Estoy muy contento y me siento aún mejor y más cómodo”.

Parte de su buena adaptación es que cuenta con dos compañeros en el conjunto Bávaro que hablan español, lo que lo ha ayudado mucho en su comunicación con el resto.

“No muchos en nuestro equipo hablan español, pero Serge Gnabry y Joshua Kimmich pueden ayudarme mucho, y lo han hecho. Todo el equipo me está ayudando”, detalló.

El exjugador del Liverpool contó que el vestuario es muy unido, tranquilo y con los pies en la tierra por lo que lo siente “muy familiar”.

“Eso, y la confianza que el entrenador me brindó desde el principio, fue muy importante para mi gran comienzo aquí en Múnich”, agregó.

El jugador de la selección Colombia también habló de su compañero Harry Kane, de quien aseguró que está muy contento de tener como compañero.

“¡Harry Kane! Desde mi época en el Liverpool, cuando aún estaba en el Tottenham, sabía que marcaba muchísimos goles”, comentó.

Díaz explicó que en su primer entrenamiento con el inglés pensó que era un “tipo brutal” porque lo hace todo: “marca goles, define el juego e incluso defiende. Me sorprendió muchísimo. Estoy muy contento de jugar a su lado ahora”.

Desde su llegada al Bayern Luis ha contribuido al equipo. Su primer gol con el conjunto Bávaro ayudó a sellar el triunfo ante el Stuttgart en la final de la Supercopa de Alemania.

Además, cuenta con cuatro goles y dos asistencias en los cinco partidos oficiales que ha disputado con el Bayern desde su llegada el pasado mes de agosto.