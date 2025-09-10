NTN24
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Ciclismo

El impactante momento en que un PNB causa aparatoso accidente contra ciclistas de la 'Vuelta al Táchira'

septiembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Caída en el ciclismo / FOTO: EFE
Se conoció que aunque no hay víctimas mortales, resultaron heridas cinco personas.

Un error de coordinación en el dispositivo de seguridad causó un aparatoso accidente durante la 60 edición de la 'Vuelta al Táchira 2025'.

En este evento deportivo ciclistas profesionales compiten el recorrido más largo del continente, que incluye diversas localidades de los estados Barinas y Mérida hasta llegar a la capital tachirense.

En redes sociales se viralizaron los videos del accidente, en el recorrido por Mérida, donde se muestra cómo un motorizado de la Policía Nacional giró y se atravesó en la pista, lo que generó que varios ciclistas impactaran contra la moto.

El periodista de la localidad, Jordin Morales, fue quien reveló algunos detalles.

El accidente ocurrió en la localidad de Santa Elena de Arenales, ubicada en el municipio Obispo Ramos de Lora, cuando los ciclistas hacían el remate final para cerrar la etapa.

 

