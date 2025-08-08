NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
Premier League

El motivo por el que jugadores de la Premier League dejarán de usar brazaletes de capitán con arcoíris LGBTQ+ que utilizaron compañeros de Luis Díaz y Daniel Muñoz

agosto 8, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Virgil van Dijk/ Marc Guehi/ Bruno Fernandes - Fotos AFP
Los capitanes habían estado usando brazaletes de arcoíris desde finales del año pasado como parte de la campaña Rainbow Laces, para mostrar apoyo a la inclusión LGBTQ+ en el deporte.

La prensa británica informó el jueves que para la próxima temporada (2025/26) de la liga inglesa ya no se hará uso de los brazaletes de capitán que tenían los colores de la bandera LGBTQ+.

El motivo por el que los capitanes ya no vestirán el arcoíris que representa a dicha comunidad está relacionado con la ruptura de los vínculos de la Premier League con la organización benéfica Stonewall.

El anuncio lo hizo oficial el periódico publicado en Londres The Telegraph, que confirmó que la Asociación de Fútbol (FA) de Inglaterra, puso "fin a su colaboración de ocho años con Stonewall y abandonó los brazaletes arcoíris".

El excompañero del colombiano Luis Díaz en Liverpool, Virgil van Dijk, utilizó el brazalete LGBTQ+ en un partido en el que enfrentaban al Manchester City (2-0) por la misma campaña de la que salieron campeones.

Marc Guehi, compañero actual de Daniel Muñoz en el Crystal Palace, también lo utilizó en otro encuentro, pero generó polémica tras escribir sobre la misma 'I love Jesús'.

El capitán del Ipswich, Sam Morsy, no obstante, no usó el brazalete arcoíris debido a que el club citó las creencias religiosas del internacional egipcio, compañero de Mohamed Salah en la selección de 'Los Faraones'

Esa no fue, sin embargo, la única dinámica implementada en asociación con Rainbow Laces —que también se extendió a la Premiership Rugby— pues ya se había visto el arcoíris en otros elementos como el logo del león de la Premier, banderas de equipos y otras prendas de vestir.

El medio deportivo The Athletic informó en su momento que el Manchester United abandonó los planes de vestir una chaqueta en apoyo a la comunidad LGBTQ+ antes de un duelo contra el Everton porque el defensor Noussair Mazraoui se negó a usarla.

El capitán del United, Bruno Fernandes, sí accedió en ese partido a llevar un brazalete de arcoíris en la victoria de 4 a 0 sobre el Everton.

Pero el equipo decidió no usar la chaqueta en los actos ceremoniales para que el internacional marroquí Mazraoui no fuera señalado como el único que se negaba a hacerlo.

"Estamos firmemente comprometidos con los principios de diversidad e inclusión", dijo después el United en un comunicado.

Los jugadores, cabe resaltar, tienen derecho a tener sus propias opiniones individuales, especialmente en relación con su fe, pero estas a veces pueden llegar a diferir con la postura del club e incluso de las organizaciones deportivas.

Un portavoz de Stonewall sostuvo a comienzos de año que el apoyo a la campaña "ayuda a que las personas se sientan seguras y bienvenidas", y agregó que "depende de las personas elegir si muestran su apoyo a la inclusión LGBTQ+ en el deporte y cómo lo hacen".

Aunque se terminó el acuerdo entre la Premier y Stonewall, la que es la liga más rica del mundo tiene previsto lanzar una nueva campaña coincidiendo con el Mes de la Historia LGBTQ+, que en Inglaterra se celebra en febrero.

Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

