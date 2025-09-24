NTN24
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Once Caldas por la clasificación a semis de la Sudamericana - Foto: EFE
Copa Sudamericana

Once Caldas, único equipo representante por Colombia en torneos internacionales, busca hacer historia, junto a Dayro Moreno, que podría romper un récord

septiembre 24, 2025
Por: Natalya Baquero González
Un juego en el que los dirigidos por Hernán Darío Herrera buscarán su segunda semifinal continental en la historia del club manizaleño.

Once Caldas recibe en el estadio Palogrande a Independiente del Valle en el juego de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, un encuentro al cual la escuadra colombiana llega con ventaja, pues en su primera salida en territorio ecuatoriano venció 2-0.

o

Ante su afición, el Blanco Blanco busca sellar su clasificación a la semifinal del torneo internacional. De conseguirlo, será la segunda vez en su historia que clasifique a una instancia como está en un torneo Conmebol; recordemos que la primera fue en el 2004, año en que se proclamó como campeón de la Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Hernán Darío Herrera espera ratificar el gran momento que viven en Copa Sudamericana y en el fútbol colombiano, donde ya superó el bache futbolístico que tuvo en el inicio del campeonato, donde ha logrado ascender varias casillas, hecho que aún los mantiene con la posibilidad de clasificar dentro de los ocho.

No solo esto, el conjunto manizaleño buscará hacer respetar su localía y la diferencia que posee a su favor, luego de haber vencido 2-0 a Independiente del Valle, en Ecuador, en un juego que tuvo como protagonista a Dayro Moreno, quien fue el artífice de los dos tantos.

Dayro Moreno podría imponer un nuevo registro en el torneo Conmebol

Con los ante el conjunto ecuatoriano, el atacante ibaguereño llegó a 372 anotaciones en su carrera futbolística, hecho que lo ratifica como máximo goleador del balompié colombiano y, de paso, se convirtió en el primer futbolista cafetero en ingresar en el selecto grupo de jugadores mayores de 40 años en marcar en la Copa Sudamericana, competencia donde es el actual goleador y donde puede llegar a imponer un nuevo registro.

Actualmente, Dayro es el goleador de este torneo Conmebol con 10 tantos, número que podría llegar a superar en la noche de este miércoles en el estadio Palogrande de Manizales; igualaría la marca histórica que actualmente ostenta un futbolista chileno.

Si el “17” del conjunto manizaleño hace un nuevo tanto, igualaría el registro de Eduardo Vargas, quien en la edición del año 2011 anotó 11 goles en la campaña del título que obtuvo Universidad de Chile.

o

El juego entre Once Caldas e Independiente del Valle, será desde las 7:30 p.m. hora colombiana. El vencedor de esta llave se enfrentará el equipo que salga victorioso de la serie entre Atlético de Mineiro de Brasil y Bolívar de Bolivia.

