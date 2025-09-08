"No saben jugar fútbol, sino al béisbol": reconocido periodista mexicano arremete contra La Vinotinto de cara al crucial juego de Eliminatorias ante Colombia

La Vinotinto se jugará este martes en Maturín la última carta para acceder al Mundial de 2026 por medio del repechaje y así lograr su primera clasificación a la cita orbital.

La selección venezolana se medirá en la última jornada de las Eliminatorias a Colombia, un duelo que ha sido catalogado por muchos como el más importante de su historia en el fútbol.

En la previa del crucial partido de este martes en Maturín, un reconocido periodista mexicano arremetió contra La Vinotinto e incluso dio a entender que saben más de béisbol que de fútbol.

VEA TAMBIÉN No bastó con pedir disculpas públicas: el uruguayo Luis Suárez fue sancionado por escupir a un técnico en la final de la Leagues Cup o

Se trata del periodista Álvaro Morales, de la cadena ESPN, que en las últimas horas ha causado polémica por sus declaraciones en contra de la selección dirigida por el argentino Fernando Batista.

“Mis panas yo los quiero mucho, pero la Vinotinto no sabe jugar fútbol. Si fuera béisbol a Argentina le estarían ganando 140 a 0. Este equipo sería mejor mil veces mejor con Miguel Cabrera, Freddy García, Johan Santana, Luis Aparicio”, dijo en relación al encuentro que La Vinotinto perdió ante Argentina el pasado jueves.

“Mis respetos en el béisbol son potencia mundial, pero al fútbol no le saben”, agregó.

A su vez, aseguró que los partidos que ganó en la Copa América 2024 fueron circunstanciales.

“En Copa América sus victorias fueron circunstanciales. Ecuador les jugó con uno menos, México falló un penal, y Canadá, que le sabe al hockey, les eliminó”, sostuvo.

Además, indicó que las Eliminatorias Sudamericanas son las más fáciles del mundo dada la oportunidad que tiene Venezuela de clasificar pese a los malos resultados de los últimos meses.

“Yo sé que esto les va a caer mal, pero ahora van a ser 11 partidos sin ganar de los últimos 13 y aun así están en zona de repechaje porque en Conmebol es la zona más fácil del mundo”, expresó.

VEA TAMBIÉN Nueva selección se clasificó a la Copa Mundial de 2026: ya son 17 los países asegurados o

“Tan es así que cuando México iba a Copa América ha sido dos veces subcampeón. La Vinotinto no sabe jugar fútbol, no le saben al fútbol”, subrayó.

Como era de esperarse, los aficionados venezolanos no dudaron en reaccionar a las declaraciones del periodista mexicano.

“La pregunta es: cual es el fuerte de México. Porque Futbol no es”; “Periodistas taquilleros. Que tienen resonancia. Es su estrategia de viralización y la consiguen”; “Puede que tenga razón, pero molesta que te lo digan, si te lo dicen que sea un campeón del mundo”, fueron algunos comentarios en redes sociales.