"En nuestros momentos más difíciles, el verde de nuestros colores nos unió": así rinde homenaje Chapecoense a Atlético Nacional a 10 años de tragedia que enlutó al fútbol

El club brasileño Chapecoense dio a conocer la indumentaria que usará durante la temporada 2026 tras su ascenso al Brasileirao. Será un uniforme con el cual también rinde homenaje a Atlético Nacional, escuadra colombiana con la que estableció una hermandad hace 10 años cuando el avión en el que viajaban sus jugadores se accidentó.

El Chapecoense cabe resaltar viajaba a Colombia para enfrentar a Atlético Nacional en la final de la Copa Sudamericana, cuando sucedió el accidente.

Por medio de un video, el ‘Campeón eterno’ presentó la camiseta que usará el próximo año, la cual cuenta con franjas verticales, verdes y blancas, características del equipo bicampeón de la Libertadores.

Con este diseño, usual en la indumentaria de la escuadra colombiana, el 'Chapeco' rinde tributo al apoyo incondicional que recibió por parte de la institución verdolaga durante la tragedia que enlutó al mundo del fútbol en medio de aquella final continental.

“En nuestros momentos más difíciles, el verde de nuestros colores nos unió. Diez años después, en un acto de recuerdo y respeto, la camiseta OF.1 de la temporada 𝟐𝟎𝟐𝟔 será un símbolo de historia y gratitud”, se lee en el emotivo mensaje publicado por Chapecoense en sus redes sociales.

Para la escuadra brasileña este es un “homenaje a la grandeza de un club que, desde el otro extremo del continente, encendió la luz que iluminó nuestro camino de regreso”.

“Gracias, hermanos”, fue la respuesta de Atlético Nacional a 'Chapeco' ante este tributo en medio de una relación, que cumple 10 años, de unión, solidaridad y hermandad, que se forjó en medio del dolor y la tragedia que enlutó al mundo del fútbol moderno en el año 2016, cuando la escuadra brasileña viajaba a territorio colombiano.

Nacional cabe resaltar cedió el título de la Sudamericana al equipo brasileño para hacer un homenaje tras la tragedia que se cobró la vida de 71 personas.

Esta es la segunda ocasión que el conjunto brasileño rinde un homenaje por medio de su indumentaria. En el año 2018 lanzó una prenda con el tricolor en el pecho como símbolo de agradecimiento a Colombia.