"Éramos felices y no lo sabíamos": aficionados del Liverpool recuerdan a Luis Díaz tras dura derrota en Champions League ante Galatasaray

Liverpool cayó este martes en la segunda jornada de la Champions League en su visita al Galatasaray de Turquía.

El equipo de Arne Slot perdió por la mínima diferencia ante el equipo turco y sumó su segunda derrotada consecutiva, una por la Premier League y otra por el torneo continental europeo.

La dura derrota acrecentó los rumores sobre una crisis en el equipo de Anfield que no encuentra el rumbo desde que inició la temporada.

La dura derrota de este martes en la Champions League hizo recordar el paso del delantero colombiano Luis Díaz en el equipo inglés. Tras caer en Turquía, los aficionados se volcaron a las redes sociales para recordar al guajiro que estuvo durante cuatro temporadas en el equipo de la Premier League.

Los hinchas de los Reds mostraron su desazón por no contar más con el jugador colombiano que fichó por el Bayern Múnich en el inicio de la temporada.

Los aficionados llenaron de mensajes las redes sociales recordando los tiempos en los que el Liverpool ganaba con Luis Díaz como una de sus figuras.

“Éramos felices y no lo sabíamos”; “Luis Díaz es mi favorito en el campo en este momento”; “Liverpool sin Luis Díaz y con Wirtz, 1 final perdida y 3 partidos perdidos de 9”; “Ya ha pasado suficiente tiempo. Luis Díaz, no conocía tu juego. Lo siento”, fueron algunos comentarios de los aficionados.

Luis Díaz jugó solamente 45 minutos en el partido de este martes del Bayern Múnich ante el Pafos de Chipre en condición de visitante. El equipo alemán derrotó por 5 a 1 en la segunda jornada de la Champions League.

El Bayern, junto al Real Madrid e Inter de Milán, lidera la tabla de posiciones del torneo continental europeo con seis puntos cada uno.

En contraste, el Liverpool se ubica 16 con tres unidades.