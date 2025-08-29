NTN24
Viernes, 29 de agosto de 2025
"Es un fútbol amateur": garrafal error arbitral desata duras críticas en la liga colombiana

agosto 29, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Luego de marcarse la supuesta posición adelantada, se reanudó el juego con un balón a tierra favoreciendo al equipo que no tenía la posesión.

Una juez de línea sancionó este jueves un fuera de juego en una jugada desde un saque de banda y recibió fuertes críticas por parte de periodistas y aficionados.

Todo ocurrió en la última jornada de los cuadrangulares de la Liga Femenina BetPlay Dimayor en el partido en el que Independiente Medellín e Internacional de Palmira empataron a un gol en el estadio Atanasio Girardot de la capital de Antioquia.

En el minuto 33 del encuentro una de las jugadoras del local repuso rápidamente el juego desde un saque de banda para asistir a su compañera, quien se adelantó algunos metros para tener una mejor posición en la jugada de ataque.

Una vez el balón llegó a su objetivo, la jugadora se hizo con la posesión y avanzó algunos metros desde el costado izquierdo del campo hacia el área, eludiendo la marca de una defensa adversaria.

Cuando pasó el balón con destino a otra compañera que ya estaba dentro del área, sin embargo, la juez central ordenó detener la acción y convalidó un fuera de juego que su compañera de terna arbitral, la juez de línea, marcó levantando el banderín.

Tan pronto como las jugadoras del equipo local se percataron de lo que se estaba sancionando, corrieron rápidamente hacia donde la juez central y le indicaron, según sus gestos simulando un saque de banda, que la acción no debió ser interrumpida, pues no constituía una infracción.

Y es que, de acuerdo con el reglamento de la FIFA y de la International Football Association Board (IFAB), no debe sancionarse la posición adelantada cuando el balón llega desde un saque lateral.

"No existirá infracción por fuera de juego cuando un jugador reciba un balón que procede directamente de: un saque de meta; un saque de banda; un saque de esquina", reza claramente el apartado 11.3 de la IFAB.

En ese sentido, la juez de línea cometió un error arbitral aparentemente por una regla que, para quienes ejercen ese oficio dentro de un campo de juego a nivel profesional, se creería básica, por lo que las críticas no se hicieron esperar.

"Falta de preparación y estudio de todas las partes", "el fútbol femenino en Colombia no es profesional, es un fútbol amateur", "la mala preparación de estas categorías no tiene el alcance" y "terrible el nivel", fueron algunas de las reacciones al fragmento de video del partido transmitido por Win Sports y subido a X por el periodista Paolo Arenas.

Varios cuestionaron, por demás, el hecho de que en el clip no se alcance a percibir una posición irregular de la atacante que recibe el balón, por lo que, en el hipotético caso de que el 'offside' fuese punible desde el saque de banda, no hubiese sido sancionable en esa acción de juego específica, pues la jugadora que recibía el balón estaba antes de la última defensa del equipo adversario, el Internacional.

Las críticas en el fútbol femenino colombiano han sido persistentes desde su implementación profesional en 2017, pues pese al buen desempeño que han mostrado las deportistas en sus respectivos equipos a nivel nacional e internacional, varios consideran que las organizaciones no equiparan los esfuerzos con los del masculino.

Varias futbolistas del país han denunciado una brecha salarial en comparación con sus colegas hombres, así como problemas de desigualdad laboral, falta de derechos de trabajo y discriminación.

