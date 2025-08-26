NTN24
Martes, 26 de agosto de 2025
Martes, 26 de agosto de 2025
Copa América 2024

Le llueven duras críticas a árbitro que dirigió la final de la Copa América tras publicar fotografía junto a James y Messi

agosto 26, 2025
Por: Luis Cifuentes
Final de la Copa América 2024 - Foto: EFE
Final de la Copa América 2024 - Foto: EFE
El juez central que impartió justicia en la Copa América de 2024 tuvo que limitar los comentarios en su publicación.

La final de la Copa América, que se disputó en julio de 2024 entre Colombia y Argentina, sigue siendo recordada por los aficionados, principalmente los hinchas cafeteros que no olvidan la dura derrota 1 a 0 ante la Albiceleste.

En las últimas horas, el encuentro de la gran final volvió a ser recordado tras una fotografía que publicó el juez central encargado de impartir justicia.

El juez brasileño Raphael Claus publicó una fotografía de la gran final antes del comienzo del encuentro junto a Lionel Messi y James Rodríguez, desde su cuenta oficial en la red social Instagram.

o

La fotografía fue tomada en la previa del encuentro, al momento de la charla de los capitanes con el central y el sorteo por el saque inicial.

Claus acompañó su fotografía con el mensaje “Final Copa América 2024” recordando aquel partido en el que Argentina finalmente se consagró campeona.

No obstante, la imagen desató una ola de críticas en su contra luego de que los aficionados recordaran las polémicas decisiones arbitrales en dicho encuentro.

Incluso, tras los múltiples mensajes que llegaron, el juez central brasileño se vio obligado a limitar los comentarios a su publicación en Instagram.

Ese día me retorcí mucho por usted”; “Vendido”; “Te acordaste como le robaste a Colombia”, fueron algunos comentarios.

No obstante, el juez central también recibió varios mensajes de elogios por parte de sus seguidores, muchos de los cuales incluso lo calificaron como el mejor árbitro de América.

o

Cabe recordar que el encuentro estuvo marcado por dos decisiones arbitrales que Colombia protestó ya que no fueron tenidas en cuenta por Claus.

Fueron dos supuestos penaltis, en el segundo tiempo y al final del tiempo extra sobre Jhon Córdoba y Miguel Ángel Borja, respectivamente.

Sin embargo, no hubo ni revisión del VAR ni tampoco decisión por parte de Claus.

Temas relacionados:

Copa América 2024

Selección Colombia

Selección Argentina

Fútbol

Final

James Rodríguez

Lionel Messi

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Exembajador de EEUU en Venezuela sugiere que Maduro tiene "miedo de las fuerzas internas" y que "hay personas dentro del régimen que no están satisfechas"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El jefe del Cartel de los Soles es un usurpador del poder": Héctor Schamis tras analizar pronunciamiento del presidente Petro sobre la organización designada por EE. UU. como criminal

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Venezuela despliega 15.000 efectivos en frontera con Colombia ante presencia de destructores estadounidenses en el Caribe

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Liberación de presos políticos del régimen venezolano es un gesto de distensión o una respuesta estratégica frente a las presiones de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Francia se une a EE. UU. y refuerza despliegue antidrogas en sus islas del Caribe: "Impunidad cero para los sembradores de muerte"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Bruno Retailleau, ministro del Interior de Francia - Foto: EFE
Despliegue militar

Francia se une a EE. UU. y refuerza despliegue antidrogas en sus islas del Caribe: "Impunidad cero para los sembradores de muerte"

Kilmar Ábrego, migrante salvadoreño (AFP)
Migrante

EE. UU. vuelve a detener al migrante salvadoreño Kilmar Ábrego y lo señala de "traficante de personas, abusador doméstico en serie y depredador infantil"

El alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca estarían en riesgo - Foto: EFE
Valle del Cauca

El alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca estarían en riesgo; revelan presunto plan de las disidencias para asesinarlos

Kamla Persad-Bissessar y Nicolás Maduro (AFP)
Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago dice que apoyará una operación de EE. UU. contra el régimen de Maduro si este ataca a Guyana

Fallido alistamiento de la Milicia Bolivariana” del régimen de Nicolás Maduro no tuvo la acogida que esperaba - Foto: AFP
Regimen chavista

“La Milicia Bolivariana no tiene capacidad ni para defenderse a ellos mismos de los grupos delincuenciales que hay dentro del país”: José Antonio Colina, militar retirado de la Fuerza Armada Venezolana

Más de Deportes

Ver más
El tenista español Alejandro Davidovich Fokina. (EFE)
Tenis

Jugador que le ha ganado a Djokovic protagonizó uno de los momentos más tristes en historia reciente del tenis: su rival tras vencerlo lo consoló

Cristiano Ronaldo- Selección Colombia en Eliminatorias Sudamericanas - Fotos EFE
Fichaje

Equipo europeo donde jugó Cristiano Ronaldo ficha a dos futbolistas colombianos para la próxima temporada y buscará ir por la Champions

La nadadora china Yu Zidi - AFP
Natación

La natación revisará sus reglas por niña de 12 años que rompe récords en el Mundial de Singapur

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Bañistas en el río Sena de París - Foto AFP
Francia

Revelan impresionante cifra de personas que se zambulleron en el río Sena luego de que París autorizara el acceso por primera vez en más de un siglo

Patrullaje de las autoridades peruanas en la isla Chinería del Amazonas - Foto: EFE
Perú

Perú se pronuncia sobre bandera de Colombia colocada en isla Chinería en medio de la tensión entre ambos países por la soberanía del territorio amazónico

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina. (EFE)
Tenis

Jugador que le ha ganado a Djokovic protagonizó uno de los momentos más tristes en historia reciente del tenis: su rival tras vencerlo lo consoló

Fotografía que muestra el oleaje del mar este domingo, en Nagua (República Dominicana). Las autoridades de emergencias mantienen la alerta amarilla por el paso del huracán Erin - EFE
Huracán Erin

Manuel Maza, coordinador de Protección Civil y Gestión de Riesgo en México, sobre el huracán Erin: "Pudiera darse un cambio de trayectoria y traernos alguna sorpresa"

Francisco Santos, exvicepresidente de Colombia - Foto: NTN24
Francisco Santos

"Es la venezolanización de la justicia": Francisco Santos, exvicepresidente de Colombia, sobre lectura de fallo de la juez Sandra Heredia contra el expresidente Álvaro Uribe

Cristiano Ronaldo- Selección Colombia en Eliminatorias Sudamericanas - Fotos EFE
Fichaje

Equipo europeo donde jugó Cristiano Ronaldo ficha a dos futbolistas colombianos para la próxima temporada y buscará ir por la Champions

Claudia Sheinbaum, presidenta de México (AFP)
Gobierno de México

¿Cuál es el balance de los primeros 11 meses de la administración de Claudia Sheinbaum?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano