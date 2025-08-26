Le llueven duras críticas a árbitro que dirigió la final de la Copa América tras publicar fotografía junto a James y Messi

La final de la Copa América, que se disputó en julio de 2024 entre Colombia y Argentina, sigue siendo recordada por los aficionados, principalmente los hinchas cafeteros que no olvidan la dura derrota 1 a 0 ante la Albiceleste.

En las últimas horas, el encuentro de la gran final volvió a ser recordado tras una fotografía que publicó el juez central encargado de impartir justicia.

El juez brasileño Raphael Claus publicó una fotografía de la gran final antes del comienzo del encuentro junto a Lionel Messi y James Rodríguez, desde su cuenta oficial en la red social Instagram.

La fotografía fue tomada en la previa del encuentro, al momento de la charla de los capitanes con el central y el sorteo por el saque inicial.

Claus acompañó su fotografía con el mensaje “Final Copa América 2024” recordando aquel partido en el que Argentina finalmente se consagró campeona.

No obstante, la imagen desató una ola de críticas en su contra luego de que los aficionados recordaran las polémicas decisiones arbitrales en dicho encuentro.

Incluso, tras los múltiples mensajes que llegaron, el juez central brasileño se vio obligado a limitar los comentarios a su publicación en Instagram.

“Ese día me retorcí mucho por usted”; “Vendido”; “Te acordaste como le robaste a Colombia”, fueron algunos comentarios.

No obstante, el juez central también recibió varios mensajes de elogios por parte de sus seguidores, muchos de los cuales incluso lo calificaron como el mejor árbitro de América.

Cabe recordar que el encuentro estuvo marcado por dos decisiones arbitrales que Colombia protestó ya que no fueron tenidas en cuenta por Claus.

Fueron dos supuestos penaltis, en el segundo tiempo y al final del tiempo extra sobre Jhon Córdoba y Miguel Ángel Borja, respectivamente.

Sin embargo, no hubo ni revisión del VAR ni tampoco decisión por parte de Claus.