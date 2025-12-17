Escándalo en el mundo del fútbol: piden la desclasificación de posible rival de Colombia en el Mundial de 2026

Un nuevo escándalo sacude al mundo del fútbol internacional en la que uno posible rival de la selección Colombia en el Mundial de 2026 podría ser descalificado.

La polémica se da en las eliminatorias africanas para el Mundial luego de que Nigeria pidiera la descalificación de la República Democrática del Congo.

La razón que ha dado Nigeria para hacer esta solicitud es debido a que la República Democrática del Congo habría realizado una presunta alineación indebida durante el playoff de la Confederación Africana de fútbol (CAF).

Según la Federación Nigeriana de Fútbol, en el partido de repechaje internacional el Congo habría inscrito y alineado a nueve jugadores que no cumplieron con la legalización de su doble nacionalidad.

Entre los nueve jugadores estarían: el futbolista de origen inglés del Burnley Axel Tuanzebe, el defensa de origen francés del Suderland Arthur Masuaku, el defensa del West Ham United con nacionalidad británica Aaron Wan-Bissaka y el centrocampista de origen belga Noah Sadiki.

Durante una rueda de prensa, Mohammed Sanusi, secretario general de la Federación, afirmó que las diligencias para que el Congo sea descalificado ya fueron presentadas.

El dirigente nigeriano comentó: “Algunos tienen pasaportes franceses y otros pasaportes holandeses. Así que las reglas son muy claras”.

E insistió en que “el reglamento de la FIFA dice que, una vez que tienes el pasaporte de tu país, eres elegible”.

Pero explicó que la FIFA habría sido engañada para autorizar esto: “la FIFA fue engañada para autorizarlos, porque no es responsabilidad de la FIFA asegurarse de que las regulaciones de Congo estén siendo eludidas por ellos”.

Bajo este argumento, las ‘Águilas verdes’ pretenden reclamar el lugar en el repechaje que ocuparía la República Democrática del Congo.

No es la primera vez que un caso como este se presenta, ya que en el pasado la selección de Chile presentó una reclamación similar contra Ecuador.

Esa vez la reclamación fue para el Mundial Qatar de 2022, en la que el conjunto chileno afirmaba que el futbolista Byron Castillo había falsificado su acta de nacimiento.

Sin embargo, Ecuador conservó su puesto en el Mundial y solamente recibió una sanción de tres puntos menos para las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

El escándalo con el Congo y Nigeria podría derivar en un cambio significativo que involucra a los miembros del Grupo K: Colombia, Portugal y Uzbekistán.