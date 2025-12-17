NTN24
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Selección Colombia

Escándalo en el mundo del fútbol: piden la desclasificación de posible rival de Colombia en el Mundial de 2026

diciembre 17, 2025
Por: Diana Pérez
Selección Colombia en Eliminatorias - Foto: EFE
Selección Colombia en Eliminatorias - Foto: EFE
No es la primera vez que un caso como este se presenta, ya que en el pasado la selección de Chile presentó una reclamación similar contra Ecuador.

Un nuevo escándalo sacude al mundo del fútbol internacional en la que uno posible rival de la selección Colombia en el Mundial de 2026 podría ser descalificado.

La polémica se da en las eliminatorias africanas para el Mundial luego de que Nigeria pidiera la descalificación de la República Democrática del Congo.

La razón que ha dado Nigeria para hacer esta solicitud es debido a que la República Democrática del Congo habría realizado una presunta alineación indebida durante el playoff de la Confederación Africana de fútbol (CAF).

Según la Federación Nigeriana de Fútbol, en el partido de repechaje internacional el Congo habría inscrito y alineado a nueve jugadores que no cumplieron con la legalización de su doble nacionalidad.

Entre los nueve jugadores estarían: el futbolista de origen inglés del Burnley Axel Tuanzebe, el defensa de origen francés del Suderland Arthur Masuaku, el defensa del West Ham United con nacionalidad británica Aaron Wan-Bissaka y el centrocampista de origen belga Noah Sadiki.

Durante una rueda de prensa, Mohammed Sanusi, secretario general de la Federación, afirmó que las diligencias para que el Congo sea descalificado ya fueron presentadas.

El dirigente nigeriano comentó: “Algunos tienen pasaportes franceses y otros pasaportes holandeses. Así que las reglas son muy claras”.

o

E insistió en que “el reglamento de la FIFA dice que, una vez que tienes el pasaporte de tu país, eres elegible”.

Pero explicó que la FIFA habría sido engañada para autorizar esto: “la FIFA fue engañada para autorizarlos, porque no es responsabilidad de la FIFA asegurarse de que las regulaciones de Congo estén siendo eludidas por ellos”.

Bajo este argumento, las ‘Águilas verdes’ pretenden reclamar el lugar en el repechaje que ocuparía la República Democrática del Congo.

No es la primera vez que un caso como este se presenta, ya que en el pasado la selección de Chile presentó una reclamación similar contra Ecuador.

Esa vez la reclamación fue para el Mundial Qatar de 2022, en la que el conjunto chileno afirmaba que el futbolista Byron Castillo había falsificado su acta de nacimiento.

Sin embargo, Ecuador conservó su puesto en el Mundial y solamente recibió una sanción de tres puntos menos para las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

El escándalo con el Congo y Nigeria podría derivar en un cambio significativo que involucra a los miembros del Grupo K: Colombia, Portugal y Uzbekistán.

Temas relacionados:

Selección Colombia

Mundial 2026

República Democrática del Congo

Nigeria

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Fentanilo, ¿arma de destrucción masiva?: el análisis de experto tras la postura de Trump y Sheinbaum

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos anunció que “el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera”

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Tiroteo en Sídney: ¿Cómo se llega a este punto en un país muy riguroso con el porte de armas?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es el balance de las explicaciones ante el Congreso de Marco Rubio y Pete Hegseth sobre despliegue cerca de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Albert Ramdin/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Secretario general de la OEA defiende acciones contra el régimen de Maduro: "se debe hacer algo. Está claro quién ganó las elecciones"

José Antonio Kast | Foto AFP
José Antonio Kast

"El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente": analistas sobre victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Estados Unidos

"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

Le da a entender “al régimen de Maduro que prácticamente están tocando territorio venezolano”: especialista en contrainteligencia sobre decisión de Trinidad y Tobago

La senadora Paloma Valencia. (EFE)
Elecciones en Colombia

Paloma Valencia fue elegida como la candidata única del partido Centro Democrático para las presidenciales de 2026 en Colombia

Más de Deportes

Ver más
Sorteo Copa del Mundo 2026 - Foto: AFP
Mundial 2026

Los partidos más destacados de la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2026

El futbolista Neymar. (AFP)
Neymar

Neymar sufre su cuarta lesión del año y deja a un comprometido Santos peleando por el descenso

Béisbol en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Serie del Caribe

México, República Dominicana y Puerto Rico no participarán en la Serie del Caribe que se disputará en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jeannette Jara | Foto AFP
Chile

"La democracia habló fuerte y claro": Jeannette Jara reconoce su derrota en las elecciones presidenciales de Chile

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump confirmó que operativos por tierra contra narcotraficantes comenzarán pronto: "conocemos cada ruta, cada casa, sabemos dónde viven, sabemos todo sobre ellos"

Sorteo Copa del Mundo 2026 - Foto: AFP
Mundial 2026

Los partidos más destacados de la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2026

Activista venezolana, Sairam Rivas | Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

“Las mujeres ahora están siendo detenidas por ser familiar de un preso político”: activista venezolana Sairam Rivas

Ana Margarita Albir
Mujeres

Ana Margarita Albir lidera transformación digital en Colombia desde ADL Digital Lab con talento nacional

El futbolista Neymar. (AFP)
Neymar

Neymar sufre su cuarta lesión del año y deja a un comprometido Santos peleando por el descenso

Restos de una de las siete maravillas del mundo antiguo | Foto AFP
Ciencia

Hallan en el Mediterráneo los restos de una de las maravillas del mundo antiguo perdida por 1.600 años: el descubrimiento podría revivir la estructura histórica de la época

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre