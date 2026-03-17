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Martes, 17 de marzo de 2026
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Luis Suárez, del Sporting, en el juego de vuelta de los octavos de la Champions ante el Bodo Glimt - Foto: AFP
Luis Suárez, del Sporting, en el juego de vuelta de los octavos de la Champions ante el Bodo Glimt - Foto: AFP
UEFA Champions League

Estos son los primeros cuatro grandes de Europa clasificados a cuartos de final de la Champions League: hubo goleadas

marzo 17, 2026
Por: Natalya Baquero González
Este miércoles 18 de marzo se conocerá el nombre completo de los ocho equipos clasificados a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Este martes se conocieron los cuatro primeros equipos clasificados a los cuartos de final de la UEFA Champions League, instancia a la que avanzaron grandes escuadras del futbol europeo como el Real Madrid, PSG, Arsenal y Sporting de Lisboa.

Estos cuatro equipos, tras vencer a sus rivales por amplia diferencia en los respectivos juegos de octavos de final, se ganaron un lugar en la siguiente instancia de la competencia más importante del fútbol de Europa.

A primera hora, el Sporting Lisboa logró una hazaña, al revertir el marcador del juego de ida ante Bodo/Glimt. Pese a que el conjunto portugués se encontraba en desventaja en el global, de la mano de su afición se hizo fuerte en el juego de vuelta y venció por goleada al equipo noruego.

De la mano del delantero colombiano Luis Suárez, el uruguayo Maximiliano Araújo, los portugueses Pedro Gonçalves, Gonçalo Inácio y Rafael Ferreira Nel, la escuadra de Portugal se impuso en el global 5 goles a 0, al término de la prórroga en Lisboa. Al final, el encuentro terminó con un global 5 a 3, teniendo en cuenta el resultado del juego de ida.

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Otro de los que avanzó con paso firme a los cuartos de final de Liga de Campeones fue el Paris Sain-Germain (PSG), que venció por goleada 3 a 0 en el juego de vuelta al Chelsea.

Con anotaciones de Khvicha Kavaratskhelia, Bradley Barcola y Senny Meyulu, los dirigidos por Luis Enrique demostraron superioridad en una serie que terminó 8 tantos a 2.

El Real Madrid fue otra de las escuadras que durante la instancia de octavos de final mostró superioridad. Los comandados por Álvaro Arbeloa se impusieron en el global final 5 goles 1 ante un Manchester City, que pasó por esta fase de la Champions sin pena ni gloria. El juego de vuelta se saldó con un 2 a 1 a favor de los españoles.

Por su parte, el Arsenal de Inglaterra también cumplió con su tarea; el conjunto inglés, ante su afición en el juego de vuelta, resolvió el encuentro ante el Leverkusen que había quedado empatado en el partido de ida.

En el Emirates Stadium, de Londres, los ‘Artilleros’ se impusieron 2 goles a 0 ante el equipo alemán que tuvo que despedirse de la competencia más importante del fútbol europeo.

Entre tanto, este miércoles 18 de marzo se conocerá el nombre completo de los ocho equipos clasificados a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

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