Miércoles, 08 de octubre de 2025
Selección Colombia sub-20

Tres colores y tres goles: Colombia avanza a cuartos de final del Mundial Sub-20 en donde enfrentará a una potencia futbolera

octubre 8, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Selección Colombia Mundial Sub-20 - Foto AFP
Selección Colombia Mundial Sub-20 - Foto AFP
Los colombianos derrotaron a los sudafricanos y esperan seguir avanzando en la máxima cita juvenil de Chile.

La selección Colombia venció este miércoles 3 a 1 a Sudáfrica en los octavos de final del Mundial Sub-20 y consiguió su clasificación para los cuartos de final de la competición, en los que se medirá contra España.

Aunque La Tricolor se vio momentáneamente apurada por los sudafricanos, no estuvo por debajo del marcador en ningún momento y tomó la delantera desde el minuto 7 con una anotación del extremo Joel Cachimbo en una jugada construida.

Colombia ya había advertido su potencia ofensiva con algunas jugadas previas e incluso hubo una infracción por parte del arquero rival que fue considerada como penalti por los expertos a cargo de la transmisión en el Canal RCN, Eduardo Luis, Carlos Antonio Vélez y Juan José Peláez.

El árbitro encargado, sin embargo, no sancionó pena máxima tras considerar un contacto normal, incluso cuando realizó una revisión en el VAR solicitada por el entrenador cafetero César Torres con la modalidad de una tarjeta verde que permite dicha opción.

Sudáfrica no logró finalizar sus opciones de ataque hasta el minuto 57, cuando Mfundo Vilakazi anotó desde el punto penal al 51', luego de un error del arquero colombiano en el comienzo de la segunda mitad.

Jordan García atajó el primer cobro de penalti que tuvo que ser repetido pues se adelantó, pero en el segundo cobro no desvió el remate, que marcaba el empate hasta esa instancia.

Tras la igualdad, los colombianos salieron al ataque en busca de la delantera hasta que, en el 63, doce minutos después, Neyser Villareal pudo convertir el segundo.

Ya en la reposición, el mismo Villareal selló tras recibir un pase filtrado no solo su doblete, sino la la clasificación de Colombia a los cuartos de final del Mundial juvenil que se está disputando en Chile.

El próximo enfrentamiento de los cafeteros tendrá lugar este sábado contra la potencia futbolera España, que venció el martes por la mínima diferencia a Ucrania, campeona de la edición de 2019 del mismo certamen en Polonia.

