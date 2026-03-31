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Martes, 31 de marzo de 2026
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Repechaje al Mundial

Estas son las 12 selecciones que este martes se juegan las últimas seis plazas libres del Mundial 2026: horarios de los partidos

marzo 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Selecciones de Italia y Bolivia. (EFE)
Selecciones de Italia y Bolivia. (EFE)
Cuatro de los seis partidos enfrentarán a selecciones europeas. Los partidos, en concreto, son Italia vs Bosnia, Suecia vs Polonia, Kosovo vs Turquía, y Dinamarca vs República Checa.

El Mundial 2026, que iniciará el próximo 11 de junio y tendrá como sedes a México, Canadá y Estados Unidos, entra este martes en su cuenta regresiva cuando se conocerá el nombre de las últimas seis selecciones clasificadas.

Los seis equipos que se sumarán al torneo esta semana serán los ganadores de los últimos partidos de repechaje en los que, a poco más de dos meses del inicio del torneo, participan 12 países.

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Cuatro de los seis partidos enfrentarán a selecciones europeas. Los juegos, en concreto, son Italia vs Bosnia, Suecia vs Polonia, Kosovo vs Turquía, y Dinamarca vs República Checa.

Los otros dos partidos por disputarse y de los que saldrán otro par de clasificados al Mundial son Bolivia vs Irak, y Congo vs Jamaica.

Los ganadores de esos seis encuentros estarán en el Mundial y ya se conocen los grupos a los que llegarán. El equipo que resulte victorioso en el juego entre Italia y Serbia se sumará al Grupo B en donde están instalados Canadá, Suiza y Qatar.

La selección ganadora del partido entre Suecia y Polonia se sumará al grupo F en donde la esperan Países Bajos, Túnez y Japón. A u vez el clasificado de la llave en la que chocan Turquía y Kosovo llegará al Grupo D en el que quedaron Estados Unidos, Australia y Paraguay.

Finalmente, el último clasificado por Europa entre República Checa y Dinamarca se clasificará al Grupo A en donde se encuentran las siempre difíciles selecciones de México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Por el lado de los repechajes del resto del mundo, el triunfador del partido entre Bolivia e Irak se instalará en una de las zonas más difíciles del torneo, el Grupo I, junto a Francia, Noruega y Senegal. La selección victoriosa en la llave que enfrenta a Congo y Jamaica se sumará, a su vez, al grupo K que integran Portugal, Colombia y Uzbekistán.

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Todos los partidos de las repescas europeas se disputarán este martes a la 1:45 p.m. (horario de Bogotá, Quito y Lima).

El juego entre Irak y Bolivia si vivirá desde las 10 de la noche de la misma zona horaria y el juego entre Congo y Jamaica comenzará a las 4 p.m. de este martes.

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