Este es el futbolista venezolano que se convirtió en el primer jugador de su país en disputar las grandes competencias de la UEFA y Conmebol

El experimentado futbolista venezolano Roberto Rosales, con paso por la Vinotinto, marcó un hito para su país tras disputar la más reciente presentación con Academia Puerto Cabello en la Copa Sudamericana 2026.

El defensor de 37 años hizo parte de la nómina del conjunto criollo que venció 2 goles a 1 a Atlético Minero, en el encuentro válido por la primera fecha de la fase de grupos del certamen continental que de momento los mantiene líderes del grupo B con tres unidades.

Con los minutos sumados en la nueva edición de la Copa Sudamericana 2026, el defensor Roberto Rosales se convirtió en el primer jugador nacido en Venezuela en disputar las grandes competencias de la UEFA y de la Conmebol.

Rosales marca un hito en su carrera profesional, como para su país, al ser el único futbolista venezolano en la historia en disputar: UEFA Champions League, UEFA Europa League, Conference League, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Esto de acuerdo a la información compartida por la periodista venezolana Geraldine Carrasquero.

El zaguero que debutó en el año 2006 con Caracas FC cuenta con una amplia trayectoria, la cual durante años consolidó a nivel internacional, especialmente en el fútbol europeo, donde pasó por varios clubes.

Con los equipos de KA Gent de Bélgica y el FC Twente de Países Bajos, Rosales disputó la Liga de Campeones y la UEFA Europa League, mientras que con AEK Larnaca de Chipre jugó la Conference League, esto en lo que respecta a las competencias más importantes del continente europeo.

En lo que respecta a los torneos Conmebol, la Copa Libertadores la habría hecho bajo los colores de Caracas FC y en la Copa Sudamericana lo hace con la escuadra Puerto Cabello, en la que actualmente milita.

Aparte de ser el primer venezolano en la historia en participar en los campeonatos más importantes de Europa y América, ingresa al selecto grupo de 21 futbolistas que han alcanzado este registro.