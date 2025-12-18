NTN24
Jueves, 18 de diciembre de 2025
Copa Libertadores

Así quedaron los cruces de los equipos venezolanos en fases previas de la Copa Libertadores y Sudamericana

diciembre 18, 2025
Por: Luis Cifuentes
Trofeos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana - Foto: EFE
Los equipos venezolanos ya conocen su suerte en los dos torneos de clubes más importantes del continente.

Este jueves, se sortearon las fases previas de los dos torneos de clubes más importantes del continente americano: la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Cabe recordar que varios equipos tendrán que disputarse el acceso a la fase de grupos en varias fases previas en los dos torneos, por lo que este este jueves se conoció la suerte de cada uno de ellos.

Por Copa Sudamericana, 16 de los 32 clasificados a la fase de grupos se definirán por medio de un partido único entre equipos de un mismo país.

En el caso de los equipos venezolanos, los cruces quedaron de la siguiente manera: Puerto Cabello se medirá a Monagas, mientras que Caracas lo hará ante Metropolitanos. Esta fase se disputará a partir del próximo 4 de marzo en juegos de un solo partido.

Los equipos ganadores se unirán a los 16 equipos restantes ya con cupo directo a la fase de grupos, entre ellos los argentinos y venezolanos.

Por otra parte, también quedaron definidos los cruces de los clubes venezolanos en la Copa Libertadores.

De esa manera, quedó definido que en la tercera fase el Deportivo Táchira se medirá ante uno de los representantes de Bolivia que se conocerá en los próximos días. En la segunda fase, Carabobo se medirá a Huachipato de Chile

Tanto Táchira como Carabobo tendrán que pelear su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Cabe resaltar que los equipos venezolanos con cupo directo a la Copa Libertadores son Deportivo La Guaira y Universidad Central.

El sorteo definitivo de ambos torneos, cuando se conozcan todos los equipos clasificados, se llevará a cabo el próximo año.

