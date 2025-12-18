Definidos los cruces de los equipos colombianos en la fase preliminar de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana 2026; habrá clásico

Este jueves 18 de diciembre, la Confederación Sudamericana de Fútbol, con su sede en Luque, Paraguay, llevó a cabo el sorteo de la fase preliminar tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana, por medio del cual los equipos de las diferentes ligas integrantes de la Conmebol conocieron a sus rivales de esta instancia de la competencia.

Tras esta ceremonia, seis de los ocho equipos colombianos que clasificaron a esta fase de las competencias ya conocen a sus rivales y la ciudad donde disputarán los encuentros.

El primer sorteo que se llevó a cabo fue el de la Copa Sudamericana, instancia en la que los cuatro conjuntos cafeteros se enfrentarán entre sí, en un juego único del cual solo dos de estos lograrán avanzar a la fase de grupos de la competencia.

Así serán los duelos de los equipos colombianos en la fase 2 de la Copa Sudamericana

Atlético Nacional vs. Millonarios

América de Cali vs. Atlético Bucaramanga

El clásico entre 'Verdolagas' y 'Embajadores' se disputará en la Atanasio Girardot, mientras que el enfrentamiento entre 'Escarlatas' y 'Leopardos' será en el Pascual Guerrero.

Estos son los rivales de los equipos colombianos en la fase preliminar de la Copa Libertadores

Representante de Bolivia o Deportivo Táchira vs. Deportes Tolima

Independiente Medellín vs. Liverpool de Uruguay

Esto significa que la escuadra tolimense se medirá ante el vencedor de la fase 1 entre el representante de la liga boliviana y el Deportivo Táchira de Venezuela.

A diferencia de la Copa Sudamericana, en Copa Libertadores las escuadras clasificadas a la fase 2 de la competencia se enfrentan a equipos de otras ligas y en juegos de ida y vuelta.

Cabe resaltar que Junior e Independiente Santa Fe no hicieron parte de este sorteo, teniendo en cuenta que estos clubes, por haber sido campeones de la Liga BetPlay 2025, hecho que les otorgó la clasificación directa a la fase de grupos de la Libertadores.

Por ahora, la fecha y horarios se encuentran pendientes por definir.