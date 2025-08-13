Este es el sudamericano campeón del mundo que sustituirá a importante capitán de equipo grande de Europa tras su salida del equipo luego de una década

El central argentino Cristian Romero fue nombrado nuevo capitán del Tottenham Hotspur tras la marcha del surcoreano Son Heung-min al fútbol estadounidense, anunció este miércoles el club londinense.

Romero, de 27 años, estrenará capitanía este mismo miércoles en el partido de la Supercopa de Europa que los Spurs disputarán contra el PSG en Udine (Italia).

"Charlé con el Cuti Romero y será nuestro capitán", dijo el nuevo entrenador del Tottenham, Thomas Frank, en el comunicado publicado por el club en su web.

"Creo que tiene todas las cualidades adecuadas. Líder con su comportamiento en el campo, impulsando al club en todos los sentidos y fuera del campo siempre está motivando al equipo", añadió el técnico.

El internacional argentino llegó al Tottenham hace cuatro años procedente del Atalanta y fue miembro de la selección argentina que conquistó el Mundial de Catar 2022.

Los dos últimos años, luego de la marcha de Harry Kane al Bayern Múnich, Romero ya había sido vicecapitán de equipo, aunque el brazalete lo portaba Son.

El Tottenham se proclamó la temporada pasada campeón de la Europa League y gracias a ese título jugará la próxima edición de la UEFA Champions League.

El París Saint-Germain, por su parte, tras conquistar precisamente la Champions, no quiere compartir protagonismo con el Tottenham y se enfrentarán este miércoles en Udine, Italia, por la Supercopa de la UEFA, un título menor pero que confiere prestigio al ganador.

Todos los grandes clubes del viejo continente, cabe mencionar, tienen la Supercopa en su palmarés: Real Madrid (récord con seis títulos), Barcelona, Milán, Liverpool, Bayern de Múnich, Ajax, Juventus y Manchester United.

El ambicioso campeón francés quiere repetir la hazaña del Manchester City, el otro "nuevo rico" del fútbol europeo, que se proclamó "supercampeón" en 2023.

Por su lado, el conjunto inglés busca consolidarse como un equipo grande de Europa haciendo valer su estilo de juego frente a los franceses.

El PSG ya disputó la Supercopa en 1996, que tradicionalmente da inicio a la temporada europea, para ese entonces como campeón de la Recopa.

Sin embargo, el equipo que estaba liderado en el campo por el brasileño Raí acabó siendo goleado 6 a 1 por la Juventus, que contaba con figuras como Zidane, Del Piero y Didier Deschamps.

Sin llegar a tener el extravagante tamaño de otros gigantes del fútbol inglés, el Tottenham gastó alrededor de 170 millones de dólares para olvidar la criticada temporada pasada, en la que el Tottenham terminó en el puesto 17 de la Premier League, el último por encima de los tres puestos del descenso.

Esa posición significó la salida del australiano Ange Postecoglou, quien fue sustituido de su cargo a comienzos de junio y en su lugar llegó el danés Thomas Frank, con paso por equipos como el Brentford de Inglaterra y el Brøndby IF, de Dinamarca.