NTN24
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Eliminatorias Sudamericanas

Estos serían los resultados en jornada de Eliminatorias según historia de cada uno de los partidos: tabla de posiciones tendría remezón

septiembre 4, 2025
Por: Sergio García Hernández
Partidos de Eliminatorias Sudamericanas (EFE)
Partidos de Eliminatorias Sudamericanas (EFE)
Son dos los partidos que más expectativa generan por el impacto que podrían tener en la tabla de posiciones: Colombia vs Bolivia, y Argentina vs Venezuela.

Este jueves se juega la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en la que podrían quedar definidos los seis equipos de la zona que estarán presentes en el Mundial de 2026 y la selección que deberá jugar un repechaje para asegurar su clasificación al magno evento que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Ante la relevancia de la jornada muchos se preguntan cuál ha sido la historia de los cinco partidos que se disputarán, cuatro de ellos al mismo tiempo en la tarde de este jueves desde las 6:30 p.m. (hora Bogotá), para de esa manera tener pistas de lo que podría pasar al final de la fecha.

Son dos los partidos que más expectativa generan por el impacto que podrían tener en la tabla de posiciones. Estos son Colombia vs Bolivia, y Argentina vs Venezuela. Pero la jornada también incluirá los juegos Paraguay vs Ecuador, Uruguay vs Perú, y Brasil vs Chile.

o

El juego entre colombianos y bolivianos tiene una historia cargada del lado cafetero. De local, la Tricolor le ha ganado a los del Altiplano los siete partidos que ha disputado por Eliminatorias Sudamericanas, según las estadísticas a las que tiene acceso el prestigioso portal livefutbol. De esta manera, un triunfo de los anfitriones de este juego se antoja más que probable.

Venezuela, entre tanto, en partidos jugados ante Argentina como visitante por Eliminatorias, acumula seis derrotas y un empate. Los datos dan cuenta de la dificultad de vencer en territorio visitante al campeón del mundo. No obstante, la Vinotinto ya arañó un punto como visitante ante la Albiceleste en una ocasión y se aferra a conseguir este jueves otro hito que la deje en una posición favorable al final de la jornada.

Aquel empate de la Vinotinto en Buenos Aires se dio en septiembre de 2017 en las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. Fue un 1 a 1 que trae buenos recuerdos entre la afición venezolana.

La estadística, sin embargo, no favorece a Venezuela de cara a su juego ante Argentina por lo que una derrota, según los fríos datos de la historia, es el escenario más factible.

Si hay un juego favorable a una selección según las estadísticas es el que enfrenta a Paraguay ante Ecuador. Los guaraníes le han ganado a los de la mitad del mundo los nueve partidos, disputados en condición de local, jugados por Eliminatorias.

o

Paraguay en este sentido tiene todas las de ganar en su juego ante Ecuador y se anticiparía la décima victoria en la serie.

Otro que tiene una historia favorable es Uruguay que nunca ha perdido por Eliminatorias ante su similar de Perú. Se han enfrentado en 12 ocasiones en territorio uruguayo con un saldo de siete victorias para los locales y cinco empates. En ese sentido, y por la realidad de los dos combinados en la presente Eliminatoria, no sería de extrañar una nueva victoria del anfitrión.

Finalmente, Brasil se impone como el claro favorito en su partido ante chile en condición de local. El pentacampeón del mundo ha vencido en todas sus siete presentaciones previas, en su territorio por Eliminatorias, ante los del Cono Sur.

Con este panorama, la historia parece predecir que es muy probable que este jueves haya cinco ganadores y que no se tenga ningún empate en la jornada. Los vencedores serían Colombia, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil.

Ese escenario dejaría a Argentina con 38 puntos, Brasil con 28, Uruguay y Paraguay con 27, Colombia con 26, Ecuador con 25, Venezuela con 18, Bolivia con 17, Perú con 12 y Chile con 10.

De esta manera, al final de la jornada se tendrían los seis clasificados al Mundial y solo quedaría pendiente para la última jornada, el martes próximo, la definición del repechaje entre Venezuela y Bolivia. Pero, en el fútbol la historia está para quebrarse y nada se puede predecir por lo que cualquier cosa podría suceder este jueves.

Temas relacionados:

Eliminatorias Sudamericanas

Selección Colombia

Selección de Venezuela

La Vinotinto

Tabla de posiciones

Historia del fútbol

Mundial 2026

Selección de Bolivia

Paraguay

Ecuador

Selección Argentina

Selección de Brasil

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Diputada argentina del partido gobernante asegura que el "kirchnerismo está devastado y en las penumbras de su muerte" antes de una nueva jornada electoral

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿Ha sido fructífera la cooperación entre México y EE. UU. como lo señaló el secretario Marco Rubio?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto regional tiene el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Bin Laden mató americanos; Maduro mata americanos; ambos son lo mismo": senador Rick Scott pide aumentar recompensa por Maduro a US$100 millones

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué se espera de la visita de Marco Rubio a Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE / Captura de video ataque estadounidense - Foto: Captura
Gustavo Petro

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Foto: Donald Trump - Truth Social
Gobierno de Estados Unidos

Este sería el armamento utilizado por Estados Unidos para destruir la narcolancha venezolana en el Caribe

Javier Milei/ Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner - Fotos EFE
Argentina

Diputada argentina del partido gobernante asegura que el "kirchnerismo está devastado y en las penumbras de su muerte" antes de una nueva jornada electoral

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: AFP
Marco Rubio

"Puede pasar de nuevo, no van a seguir actuando con impunidad (...) la interdicción ya no funciona": Marco Rubio sobre el ataque de EE.UU. a bote con drogas procedente de Venezuela

Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Estados Unidos

Secretario de Defensa de EE.UU. envió mensaje al régimen venezolano: “La única persona que debería de estar preocupada es Nicolás Maduro”

Más de Deportes

Ver más
Jhon Arias | Foto: AFP
Jhon Arias

El importante compromiso que Jhon Arias está dispuesto a hacer para mejorar su estadía en el Wolverhampton y mantener contentos a los hinchas

Arturo Vidal, jugador chileno de Colo Colo - Foto: EFE
Arturo VIdal

"Amante de la gastronomía venezolana": Arturo Vidal fue visto en restaurante venezolano comiendo cachapas y plátano con queso

Linda Caicedo | Foto: EFE
Copa América Femenina

Linda Caicedo se pronuncia tras perder ante Brasil en la final de la Copa América femenina y hace contundente promesa

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jhon Arias | Foto: AFP
Jhon Arias

El importante compromiso que Jhon Arias está dispuesto a hacer para mejorar su estadía en el Wolverhampton y mantener contentos a los hinchas

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (AFP)
Juicio contra Álvaro Uribe

Álvaro Uribe renuncia a la prescripción de su proceso por manipulación de testigos: "A pesar de que la ley me otorga un camino corto, no puedo declinar el camino de la verdad"

Arturo Vidal, jugador chileno de Colo Colo - Foto: EFE
Arturo VIdal

"Amante de la gastronomía venezolana": Arturo Vidal fue visto en restaurante venezolano comiendo cachapas y plátano con queso

Linda Caicedo | Foto: EFE
Copa América Femenina

Linda Caicedo se pronuncia tras perder ante Brasil en la final de la Copa América femenina y hace contundente promesa

Drones

Maduro prohíbe el vuelo de drones en Venezuela en medio de tensiones con Estados Unidos

Helicóptero de la Policía de Colombia - AFP
Atentado

Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de EE. UU. lamentó muerte de 13 policías durante un atentado en Antioquia, Colombia

James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos, jugadores de la selección Colombia - Foto: EFE
James Rodríguez

"Tenemos jugadores para llegar a la final del Mundial": James Rodríguez ya piensa en la Copa del Mundo de 2026 con Colombia, pero sin estar clasificado oficialmente

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano