Estos serían los resultados en jornada de Eliminatorias según historia de cada uno de los partidos: tabla de posiciones tendría remezón

Este jueves se juega la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en la que podrían quedar definidos los seis equipos de la zona que estarán presentes en el Mundial de 2026 y la selección que deberá jugar un repechaje para asegurar su clasificación al magno evento que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Ante la relevancia de la jornada muchos se preguntan cuál ha sido la historia de los cinco partidos que se disputarán, cuatro de ellos al mismo tiempo en la tarde de este jueves desde las 6:30 p.m. (hora Bogotá), para de esa manera tener pistas de lo que podría pasar al final de la fecha.

Son dos los partidos que más expectativa generan por el impacto que podrían tener en la tabla de posiciones. Estos son Colombia vs Bolivia, y Argentina vs Venezuela. Pero la jornada también incluirá los juegos Paraguay vs Ecuador, Uruguay vs Perú, y Brasil vs Chile.

El juego entre colombianos y bolivianos tiene una historia cargada del lado cafetero. De local, la Tricolor le ha ganado a los del Altiplano los siete partidos que ha disputado por Eliminatorias Sudamericanas, según las estadísticas a las que tiene acceso el prestigioso portal livefutbol. De esta manera, un triunfo de los anfitriones de este juego se antoja más que probable.

Venezuela, entre tanto, en partidos jugados ante Argentina como visitante por Eliminatorias, acumula seis derrotas y un empate. Los datos dan cuenta de la dificultad de vencer en territorio visitante al campeón del mundo. No obstante, la Vinotinto ya arañó un punto como visitante ante la Albiceleste en una ocasión y se aferra a conseguir este jueves otro hito que la deje en una posición favorable al final de la jornada.

Aquel empate de la Vinotinto en Buenos Aires se dio en septiembre de 2017 en las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. Fue un 1 a 1 que trae buenos recuerdos entre la afición venezolana.

La estadística, sin embargo, no favorece a Venezuela de cara a su juego ante Argentina por lo que una derrota, según los fríos datos de la historia, es el escenario más factible.

Si hay un juego favorable a una selección según las estadísticas es el que enfrenta a Paraguay ante Ecuador. Los guaraníes le han ganado a los de la mitad del mundo los nueve partidos, disputados en condición de local, jugados por Eliminatorias.

Paraguay en este sentido tiene todas las de ganar en su juego ante Ecuador y se anticiparía la décima victoria en la serie.

Otro que tiene una historia favorable es Uruguay que nunca ha perdido por Eliminatorias ante su similar de Perú. Se han enfrentado en 12 ocasiones en territorio uruguayo con un saldo de siete victorias para los locales y cinco empates. En ese sentido, y por la realidad de los dos combinados en la presente Eliminatoria, no sería de extrañar una nueva victoria del anfitrión.

Finalmente, Brasil se impone como el claro favorito en su partido ante chile en condición de local. El pentacampeón del mundo ha vencido en todas sus siete presentaciones previas, en su territorio por Eliminatorias, ante los del Cono Sur.

Con este panorama, la historia parece predecir que es muy probable que este jueves haya cinco ganadores y que no se tenga ningún empate en la jornada. Los vencedores serían Colombia, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil.

Ese escenario dejaría a Argentina con 38 puntos, Brasil con 28, Uruguay y Paraguay con 27, Colombia con 26, Ecuador con 25, Venezuela con 18, Bolivia con 17, Perú con 12 y Chile con 10.

De esta manera, al final de la jornada se tendrían los seis clasificados al Mundial y solo quedaría pendiente para la última jornada, el martes próximo, la definición del repechaje entre Venezuela y Bolivia. Pero, en el fútbol la historia está para quebrarse y nada se puede predecir por lo que cualquier cosa podría suceder este jueves.