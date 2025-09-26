NTN24
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Duván Vergara, uno de los tres colombianos que hace presencia en las semis de la Libertadores - Foto: AFP
Conmebol

Estos son los colombianos que dicen presente en las semifinales de los torneos internacionales

septiembre 26, 2025
Por: Natalya Baquero González
De los ocho equipos clasificados a la semifinal, tanto Libertadores como Sudamericana, tres de ellos contarán con la presencia de futbolistas colombianos.

Finalizados los respectivos encuentros por los cuartos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, se conocieron los equipos que avanzaron a la siguiente instancia de estas competencias.

Dentro de las ocho escuadras clasificadas a las semifinales de estos torneos Conmebol se encuentran tres colombianos que harán presencia en los partidos que se disputarán el 22 y 29 de octubre, fechas en las que se disputarán los juegos de ida y vuelta de estos certámenes.

Con la eliminación del Once Caldas desde la tanda de penales por parte de Independiente del Valle, Colombia se quedó sin equipos representantes en los torneos internacionales.

A pesar de eso, hay tres jugadores cafeteros que lograron avanzar con sus respectivos clubes a la semifinal de estas competencias Conmebol, específicamente a la Libertadores.

Estos son los colombianos que logran inscribir su nombre en las semis de Copa Libertadores

El futbolista Duván Vergara avanzó a la siguiente instancia de la competencia con Racing Club, luego de que el equipo dirigido por Gustavo Costas venciera a Vélez. Ahora el conjunto de Avellaneda se enfrentará a Flamengo de Brasil.

o

La escuadra Rojo y Negro, brasileña que también logró acceder a las semifinales de la Copa Libertadores, también tendrá dentro de sus filas a un colombiano para asumir esta instancia de la competencia. Se trata de Jorge Carrascal, quien fue protagonista en los pocos minutos en el juego de la clasificación ante Estudiantes de Plata, donde fue uno de los elegidos para anotar en la definición de los doce pasos.

Otro que logró destacar durante los juegos de vuelta de los cuartos de final del certamen fue Jeison Medina, jugador del LDU de Quito, quien marcó el único tanto en el Morumbi ante São Paulo, en un global que terminó 3-0 a favor del conjunto ecuatoriano que ahora se medirá ante Palmeiras.

Así quedaron los cruces de las competencias Conmebol

Por Copa Libertadores, los encuentros quedaron de la siguiente manera: Flamengo, luego de derrotar desde el punto blanco del penal a Estudiantes de la Plata, enfrentará a Racing, club argentino que sin pena ni gloria venció en los dos encuentros a Vélez.

El otro duelo será entre LDU de Quito y Palmeiras; el conjunto ecuatoriano venció en un global 3 a 0 a São Paulo de Brasil, mientras que el “Verdao” se quedó con la serie luego de vencer a River Plate.

En cuanto a la Copa Sudamericana, los cruces se establecieron de la siguiente manera: Universidad de Chile, quien tras derrotar a Alianza Lima se medirá ante Lanús; la escuadra argentina sorprendió eliminando a Fluminense.

o

Por su lado, Independiente del Valle derrotó por penales a Once Caldas; el conjunto colombiano tuvo que decirle adiós a la competencia, luego de caer en la tanda de penales 5 a 4. Con este resultado, los ecuatorianos avanzaron y ahora se medirán ante Atlético Mineiro, que dejó atrás a Bolívar de Bolivia.

