NTN24
Jueves, 18 de diciembre de 2025
Jueves, 18 de diciembre de 2025
Greg Biffle expiloto de la NASCAR fallecido en accidente aéreo - Foto: AFP
Greg Biffle expiloto de la NASCAR fallecido en accidente aéreo - Foto: AFP
Accidente aéreo

Fatídico accidente aéreo en Estados Unidos deja siete muertos incluido un famoso exautomovilista

diciembre 18, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP-Natalya Baquero González
Todo indica que la aeronave en la que se movilizaban el expiloto y su familia se estrelló cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto regional de Statesville en Carolina del Norte.

Un avión privado en el que se movilizaba el piloto retirado de la NASCAR Greg Biffle, junto a su familia, se estrelló en la mañana de este jueves en Carolina del Norte, en el sureste de Estados Unidos, un hecho en el que perdieron la vida un total de siete personas, según las autoridades locales.

"Había un total de siete (personas) a bordo, todos fallecieron", manifestó el alguacil Darren Campbell a la Agencia AFP.

De acuerdo con versiones preliminares, el fatídico accidente aéreo ocurrió durante el aterrizaje de la aeronave en el aeropuerto regional de Statesville, al norte de la ciudad de Charlotte, y provocó un impresionante incendio en el lugar, según imágenes difundidas por las cadenas de televisión.

La Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte señaló que el avión acababa de despegar, pero dio la vuelta para aterrizar antes de estrellarse.

Según medios estadounidenses, entre las víctimas se encontraban el piloto retirado de NASCAR Greg Biffle, así como su esposa, Cristina Grossu Biffle, y sus dos hijos Emma y Ryder y tres personas más.

Por su parte, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte señaló que está desplegando un equipo para investigar el accidente. "Se espera que el equipo llegue al lugar esta noche", informó la agencia en un comunicado.

Entre tanto, el representante de Carolina del Norte en el Congreso, Richard Hudson, y la NASCAR, organización a la que perteneció por varios años Greg Biffle, se mostraron afectados tras la muerte del expiloto y su familia.

"Estoy devastado por la pérdida de Greg, Cristina y sus hijos, y mi corazón está con todos los que los querían", manifestó por medio de sus redes sociales el legislador republicano Hudson, quien era amigo de la familia.

"Eran amigos que vivían su vida centrados en ayudar a los demás", agregó.

o

La NASCAR también emitió un emotivo mensaje en el que expresó las condolencias a los familiares del expiloto. “La familia de NASCAR está devastada por la pérdida de Greg Biffle, quien fue uno de nuestros 75 mejores pilotos y se hizo conocido por su incansable trabajo humanitario posterior a su carrera. Extendemos nuestro más sentido pésame”, indicó la organización de carreras de autos.

Temas relacionados:

Accidente aéreo

Automovilismo

Nascar

Piloto

Familia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No podemos quedarnos quietos cuando una persona injustamente está detenida": tía de primer adolescente condenado por el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Están amedrentando a la población venezolana": denuncian presencia de cuerpos de seguridad venezolanos en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Nicolás Maduro pide apoyo militar a Colombia mientras Estados Unidos intensifica sus ataques en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el alcance de la relación entre Irán y Venezuela que denuncia EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cómo ha sido la gestión de Donald Trump a puertas de cumplir su primer año de Gobierno desde que regresó al poder en EE. UU.?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Deportes

Ver más
Trofeo Copa del Mundo y grupos del Mundial 2026- Fotos: AFP
Mundial 2026

Novedades en el reglamento mundialista: así funcionará el sistema de desempate en zona de grupos del Mundial de 2026

Jugadores selección Colombia Sub-20 - Foto: EFE
Selección Colombia sub-20

Figura de la selección Colombia Sub-20 ya arribó a su nuevo club tras polémico paso por el FPC

Lionel Messi, campeón de la MLS Cup - Foto: EFE
Lionel Messi

"Sin ayudas arbitrales": aficionados reaccionan a récord de jugador de La Vinotinto que recientemente igualó Messi

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Shakira y sus hijos Milan y Sasha - Foto AFP
Shakira

"Momento que nos durará por siempre": Shakira vivió emotivo instante al cantar junto a sus hijos en Buenos Aires

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

Le da a entender “al régimen de Maduro que prácticamente están tocando territorio venezolano”: especialista en contrainteligencia sobre decisión de Trinidad y Tobago

Consejo Permanente de la OEA | Foto: EFE
Embajada de Estados Unidos

“Hay que mostrar un frente unido en el hemisferio y en todo el mundo”: nuevo embajador de EE.UU. ante la OEA sobre la lucha por la democracia en la región

Gabriel Boric y José Antonio Kast - Foto: AFP
Gabriel Boric

"Aquí nos une Chile y somos parte del mismo destino": el mensaje de Gabriel Boric tras el encuentro con José Antonio Kast

Captura integrante ELN en España - EFE - AFP
España

"Se establecía como el tercer cabecilla del comando central": Policía de España capturó en Madrid a fugitivo colombiano integrante del ELN

Trofeo Copa del Mundo y grupos del Mundial 2026- Fotos: AFP
Mundial 2026

Novedades en el reglamento mundialista: así funcionará el sistema de desempate en zona de grupos del Mundial de 2026

Jugadores selección Colombia Sub-20 - Foto: EFE
Selección Colombia sub-20

Figura de la selección Colombia Sub-20 ya arribó a su nuevo club tras polémico paso por el FPC

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre