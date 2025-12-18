Fatídico accidente aéreo en Estados Unidos deja siete muertos incluido un famoso exautomovilista

Un avión privado en el que se movilizaba el piloto retirado de la NASCAR Greg Biffle, junto a su familia, se estrelló en la mañana de este jueves en Carolina del Norte, en el sureste de Estados Unidos, un hecho en el que perdieron la vida un total de siete personas, según las autoridades locales.

"Había un total de siete (personas) a bordo, todos fallecieron", manifestó el alguacil Darren Campbell a la Agencia AFP.

De acuerdo con versiones preliminares, el fatídico accidente aéreo ocurrió durante el aterrizaje de la aeronave en el aeropuerto regional de Statesville, al norte de la ciudad de Charlotte, y provocó un impresionante incendio en el lugar, según imágenes difundidas por las cadenas de televisión.

La Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte señaló que el avión acababa de despegar, pero dio la vuelta para aterrizar antes de estrellarse.

Según medios estadounidenses, entre las víctimas se encontraban el piloto retirado de NASCAR Greg Biffle, así como su esposa, Cristina Grossu Biffle, y sus dos hijos Emma y Ryder y tres personas más.

Por su parte, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte señaló que está desplegando un equipo para investigar el accidente. "Se espera que el equipo llegue al lugar esta noche", informó la agencia en un comunicado.

Entre tanto, el representante de Carolina del Norte en el Congreso, Richard Hudson, y la NASCAR, organización a la que perteneció por varios años Greg Biffle, se mostraron afectados tras la muerte del expiloto y su familia.

"Estoy devastado por la pérdida de Greg, Cristina y sus hijos, y mi corazón está con todos los que los querían", manifestó por medio de sus redes sociales el legislador republicano Hudson, quien era amigo de la familia.

"Eran amigos que vivían su vida centrados en ayudar a los demás", agregó.

La NASCAR también emitió un emotivo mensaje en el que expresó las condolencias a los familiares del expiloto. “La familia de NASCAR está devastada por la pérdida de Greg Biffle, quien fue uno de nuestros 75 mejores pilotos y se hizo conocido por su incansable trabajo humanitario posterior a su carrera. Extendemos nuestro más sentido pésame”, indicó la organización de carreras de autos.