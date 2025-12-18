Los detalles del asesinato de Mario Pineida, futbolista del Barcelona de Guayaquil, quien fue asesinado a tiros junto con su pareja

Conmoción en Ecuador por la muerte del reconocido jugador Mario Pineida fue asesinado a tiros en un ataque contra futbolistas.

El defensa del Barcelona del puerto de Guayaquil fue asesinado en una serie de atentados contra jugadores en el país.

Según se conoció, Pineida fue asesinado a la salida de una carnicería en la que el jugador estaba con su pareja.

En ese momento, ambos fueron sorprendidos por un ataque armado en el que recibieron múltiples disparos por dos sicarios que se movilizaban en motocicletas, de acuerdo con lo informado por el coronel Edison Palacios, jefe policial de la zona.

Horas después del atentado, el club anunció el fallecimiento del futbolista, de 33 años, desde sus canales oficiales.

“Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra”, inició diciendo.

El club puntualizó que: “esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución y nos enluta como familia barcelonista”.

“En las próximas horas informaremos de manera oportuna sobre los actos que se realizarán en su memoria. Por ahora, solicitamos a nuestros socios, hinchas y a la opinión pública elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia en este momento de inmenso dolor”, añadió.

Por su parte, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) expresó por X que "condena la violencia".

'Pitbull' Pineida, de 33 años, integró la selección ecuatoriana que disputó las eliminatorias para los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022. También jugó en el Fluminense de Brasil hace tres años.

Llegó al Barcelona en 2016 y ganó dos títulos y dos semifinales de la Copa Libertadores, y es por ello, por lo que el club señaló que: “se ganó ser parte eterna de la historia del Ídolo”.

En septiembre pasado tres jugadores de la segunda división del fútbol ecuatoriano fueron acribillados, uno de ellos presuntamente por un caso de apuestas deportivas.

Un mes después, el futbolista local Bryan Angulo, que estaba sin equipo, resultó herido tras ser atacado a tiros.

En el norte de Guayaquil "se registró un hecho violento que dejó como resultado dos personas fallecidas y una persona herida por impacto de proyectil de arma de fuego", señaló la policía a la prensa.

Ecuador afronta una espiral de la violencia narco y cerrará el año con la peor tasa de homicidios de Latinoamérica: 52 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el Observatorio del Crimen Organizado.

El fútbol se ha convertido en un deporte de alto riesgo en Ecuador al estar acosado por sicarios y amenazas de amaño de partidos.

Una docena de equipos y la liga profesional de fútbol del país son auspiciados por empresas de apuestas en línea, una práctica común en Latinoamérica.

Un reciente informe de la ONU, que incluye a Ecuador, alerta sobre la intromisión del crimen organizado en el fútbol y otras disciplinas que son usados para lavar dinero. Además, indica que anualmente se mueven hasta 1,7 billones de dólares en apuestas ilícitas atribuidas a mafias en el mundo.