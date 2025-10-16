NTN24
Jueves, 16 de octubre de 2025
Jueves, 16 de octubre de 2025
Tenis

Federación Internacional de Tenis anunció drástico cambio que tendrá para inicios de 2026

octubre 16, 2025
Por: Diana Pérez
Partido de la Copa Davis organizado por la Federación Internacional de Tenis | Foto: AFP
Partido de la Copa Davis organizado por la Federación Internacional de Tenis | Foto: AFP
La entidad fue fundada en 1913 en París bajo el nombre de "International Lawn Tennis Federation", pero adoptó su nombre actual en 1977.

La Federación Internacional de Tenis (ITF) anunció este jueves que cambiará de nombre en 2026 para convertirse en "World Tennis".

La instancia encargada, entre otras cosas, de organizar el torneo olímpico, la Copa Davis y la Billie Jean King Cup, informó por medio de un comunicado que el cambio de nombre es para que el papel de la organización se vea mejor reflejado.

De acuerdo con el comunicado esto es para “reflejar mejor el papel de la organización como organismo rector y guardián mundial del deporte, así como el papel esencial que desempeña junto con sus naciones miembros para hacer crecer y desarrollar el tenis en todo el mundo”.

La entidad fue fundada en 1913 en París bajo el nombre de "International Lawn Tennis Federation", pero adoptó su nombre actual en 1977.

o

Ahora, 49 años después del cambio de nombre, la organización volverá a pasar por un renombramiento para llamarse esta vez “World Tennis”.

El nombre de que ahora tendrá fue elegido “después de un extenso período de investigación y entrevistas con partes interesadas en todo el deporte”.

Además, de que fue escogido con la necesidad de capturar de manera más efectiva “la magnitud del papel de la organización y su relevancia para el ecosistema del tenis a través de sus 213 asociaciones nacionales miembros”.

“El cambio proporcionará una identidad más clara y relevante para jugadores, fanáticos, socios y partes interesadas del tenis en todo el mundo, y pone a la marca en línea con la mayoría de los organismos rectores mundiales más destacados del deporte”, añade el escrito.

La entidad aseveró que el cambio de nombre también beneficia el crecimiento de las submarcas como World Tennis Tour y World Tennis Number.

La ITF asegura que este movimiento es el resultado de una amplia consulta que se hizo con la comunidad del tenis y que refleja su ambición compartida de “fortalecer, unificar y expandir el tenis a nivel mundial”.

“Esperamos revelar nuestra nueva identidad y planes más amplios en los próximos meses”, puntualiza el organismo.

La ITF aclara en su comunicado que a partir del 1 de enero de 2026 el nombre comercial será actualizado y la nueva marca “World Tennis” será lanzado en el verano de 2026 “como parte de un plan de implementación gradual”.

Temas relacionados:

Tenis

Copa Davis

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen se va pronto, finalmente no tiene otra opción que irse con o sin negociación": habla María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ya hay fuerzas especiales de EE. UU. en Venezuela”: explosivas revelaciones de un exagente del FBI

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Rodrigo Paz y Jorge Quiroga dieron el cierre oficial a sus campañas de cara a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Bolivia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Busca el Gobierno de Ecuador dividir al movimiento indígena en medio del paro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El debilitamiento de Maduro lo está llevando a su final": expresidente del Gobierno de España Felipe González sobre despliegue de Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál sería la consecuencia si se confirma la supuesta muerte de ciudadanos de Trinidad y Tobago en ataque de EE. UU. a presunta narcolancha?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump
Régimen venezolano

¿La CIA ya está operando en Venezuela? Esto dice experto de la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU.

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Rechazo a propuesta de Petro de enviar oro incautado a narcotraficantes para atención médica en Gaza

Bombardero estadounidense/ Donald Trump - Fotos AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos muestra su músculo al régimen de Maduro: sobrevuelo de bombarderos B-52 y posibles operaciones terrestres y de la CIA

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

"No a los golpes de Estado dados por la CIA, América Latina no los quiere": Maduro se pronuncia tras autorización de Trump al servicio de inteligencia para entrar a Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué implican los operativos terrestres contra los carteles de drogas y las operaciones de la CIA en Venezuela que advierte Trump?

Más de Deportes

Ver más
Sergio Busquets | Foto: EFE
Futbolistas

El emotivo video con el que el español Sergio Busquets anunció su retiro del fútbol tras más de 20 años de carrera y 36 títulos

Luis Díaz del Bayern Múnich se lleva las manos a la cabeza durante un partido-Foto: EFE
Luis Díaz

Luis Díaz posa con el balón del Mundial 2026 en medio de su buena racha con el Bayern Múnich

Luis Javier Suárez | Foto: AFP
Champions League

El colombiano Luis Javier Suárez anotó su primer gol en Champions League en la derrota del Sporting contra el Napoli

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

La nobel María Corina

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Príncipe William y su esposa | Foto AFP
Príncipe William

El príncipe William se quiebra al recordar a la princesa Diana en una campaña sobre prevención del suicidio

Vehículos marca Tesla - Foto de referencia: AFP
Tesla

Millonaria demanda contra Tesla de Elon Musk tras la muerte de una adolescente en un accidente vehicular en California

Claudia Sheinbaum, presidente de Méxcio / FOTO: EFE
Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum se mostró "segura" de llegar "a un buen acuerdo" con EE. UU. durante el discurso de su primer año como presidente de México

Flotilla Sumud / FOTO: AFP
Israel

Israel asegura que la misión de la flotilla Sumud tenía fines provocativos y estaba vinculada al grupo Hamás

Sergio Busquets | Foto: EFE
Futbolistas

El emotivo video con el que el español Sergio Busquets anunció su retiro del fútbol tras más de 20 años de carrera y 36 títulos

Luis Díaz del Bayern Múnich se lleva las manos a la cabeza durante un partido-Foto: EFE
Luis Díaz

Luis Díaz posa con el balón del Mundial 2026 en medio de su buena racha con el Bayern Múnich

Luis Javier Suárez | Foto: AFP
Champions League

El colombiano Luis Javier Suárez anotó su primer gol en Champions League en la derrota del Sporting contra el Napoli

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda