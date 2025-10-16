Federación Internacional de Tenis anunció drástico cambio que tendrá para inicios de 2026

La Federación Internacional de Tenis (ITF) anunció este jueves que cambiará de nombre en 2026 para convertirse en "World Tennis".

La instancia encargada, entre otras cosas, de organizar el torneo olímpico, la Copa Davis y la Billie Jean King Cup, informó por medio de un comunicado que el cambio de nombre es para que el papel de la organización se vea mejor reflejado.

De acuerdo con el comunicado esto es para “reflejar mejor el papel de la organización como organismo rector y guardián mundial del deporte, así como el papel esencial que desempeña junto con sus naciones miembros para hacer crecer y desarrollar el tenis en todo el mundo”.

La entidad fue fundada en 1913 en París bajo el nombre de "International Lawn Tennis Federation", pero adoptó su nombre actual en 1977.

Ahora, 49 años después del cambio de nombre, la organización volverá a pasar por un renombramiento para llamarse esta vez “World Tennis”.

El nombre de que ahora tendrá fue elegido “después de un extenso período de investigación y entrevistas con partes interesadas en todo el deporte”.

Además, de que fue escogido con la necesidad de capturar de manera más efectiva “la magnitud del papel de la organización y su relevancia para el ecosistema del tenis a través de sus 213 asociaciones nacionales miembros”.

“El cambio proporcionará una identidad más clara y relevante para jugadores, fanáticos, socios y partes interesadas del tenis en todo el mundo, y pone a la marca en línea con la mayoría de los organismos rectores mundiales más destacados del deporte”, añade el escrito.

La entidad aseveró que el cambio de nombre también beneficia el crecimiento de las submarcas como World Tennis Tour y World Tennis Number.

La ITF asegura que este movimiento es el resultado de una amplia consulta que se hizo con la comunidad del tenis y que refleja su ambición compartida de “fortalecer, unificar y expandir el tenis a nivel mundial”.

“Esperamos revelar nuestra nueva identidad y planes más amplios en los próximos meses”, puntualiza el organismo.

La ITF aclara en su comunicado que a partir del 1 de enero de 2026 el nombre comercial será actualizado y la nueva marca “World Tennis” será lanzado en el verano de 2026 “como parte de un plan de implementación gradual”.