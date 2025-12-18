NTN24
Jueves, 18 de diciembre de 2025
FIFA

FIFA anuncia nueva fase de la venta de boletas para el Mundial 2026 con entradas a 60 dólares

diciembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Trofeo del Mundial de la FIFA (EFE)
Una nueva fase del proceso de venta de entradas para el Mundial 2026, que organizarán Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, se abrió el 11 de diciembre, con la obligación previa de inscribirse a un sorteo hasta el 13 de enero de 2026.

La FIFA, en reacción a las protestas de aficionados del fútbol furiosos por los precios "astronómicos", prometió boletos a 60 dólares, incluso para la final, en la categoría más baja, reservados a los aficionados oficiales afiliados a las federaciones.

Por ejemplo, los espectadores deberán pagar como mínimo un poco más de 1.000 dólares para el partido de apertura, el México-Sudáfrica, el 11 de junio, y hasta 4.000 dólares por la final, en las categorías de boletos más baratas.

Abierto desde el 11 de diciembre, el sorteo, llamado "de selección aleatoria" según los términos de la FIFA, constituye la tercera fase de venta organizada por la federación.

Antes hubo dos fases de venta, la primera reservada a los detentores de tarjetas VISA, que terminó el 19 de septiembre, y la segunda, abierta a todo el mundo, que duró del 27 al 31 de octubre.

La actual fase de venta dura hasta el 13 de enero de 2026. Hay que inscribirse en un sorteo en la web FIFA.com/tickets y esperar al 9 de febrero para saber si se ha sido seleccionado entre los aficionados que podrán comprar boletos.

Según la FIFA, "hasta ahora se han recibido 20 millones de peticiones de boletos para la fase actual de venta por sorteo".

Una parte de los boletos está reservada a los Supporters ("Aficionados") de las Asociaciones Miembros Participantes, designadas así por la FIFA. En otras palabras, se trata de grupos de aficionados oficiales de las selecciones, reconocidos por las federaciones de cada país.

Para ellos también hay un sorteo durante esta fase de venta que también dura del 11 de diciembre de 2025 al 13 de enero de 2026.

Pero, desde el martes, estos boletos se benefician de una nueva categoría, "Supporter Entry", para la que la FIFA propone boletos "a 60 dólares disponibles para los 104 partidos" del torneo, incluida la final.

Para aquellos que desean o que están obligados a esperar, la FIFA propondrá una fase de venta de última hora, "según el principio del que primero llegue, se lo lleva", escribió la institución en su página de internet.

Como última opción también estará la posibilidad de reventa o cambio propuesta por la FIFA en su página web.

Temas relacionados:

FIFA

Hinchas

Mundial 2026

Precios

