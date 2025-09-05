NTN24
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Messi

¿Fin del ciclo? Scaloni confirma que Messi no estará en el último partido de Argentina en las eliminatorias

septiembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Lionel Messi, jugador argentino / FOTO: EFE
El técnico argentino habló en la conferencia de prensa que el capitán de la albiceleste no jugará ante Ecuador.

Lionel Messi se despidió de su gente este jueves en el estadio Monumental con un doblete que hizo vibrar a 80.000 almas. En su último partido por eliminatorias sudamericanas, el 10 lideró la goleada de Argentina por 3-0 a Venezuela en una noche de lágrimas, aplausos y gloria inolvidable.

Messi (39 y 80) y Lautaro Martínez (75) anotaron los goles para una Albiceleste clasificada hace tiempo al Mundial de Norteamérica 2026, mientras que la Vinotinto tendrá una última oportunidad de acceder a la repesca en la fecha final.

"Me pasan muchas cosas por la cabeza. Hoy fue mi último partido jugando por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no muy buenas, pero ahora estoy viviendo muchas alegrías con Argentina", declaró Messi emocionado.

Lionel Scaloni, el técnico de Argentina, aseveró en rueda de prensa que Messi no estará ante Ecuador en el último partido de la eliminatoria al Mundial 2026. De acuerdo con el adiestrador, la decisión fue tomada por temas físicos.

"Del partido de Leo hay poco que comentar, no va a viajar a Ecuador, ha terminado un poco cansado, la verdad es que tenía que haber salido, pero no se hizo por la emotividad del partido. Ya lo habíamos hablado de jugar todo el partido, pero debió haber salido, así que ha terminado bastante cargado así que no va a venir a Ecuador y merecido tendrá pasar unos días con su familia", declaró el entrenador.

El capitán campeón del mundo en Catar 2022 confirmó que ante la Vinotinto fue su último partido por eliminatorias sudamericanas, por lo que no estará el martes en Guayaquil contra Ecuador. "[Lionel] Scaloni decidió que descanse, vengo de una lesión y preferimos evitar ese viaje", aclaró.

Aún sin confirmar si jugará el Mundial 2026, Messi pidió paciencia: "Voy partido a partido. Faltan nueve meses que pasan rápido y a la vez son un montón. Terminaremos la temporada con Inter Miami y después tendré seis meses para ver cómo me siento".

