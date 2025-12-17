Futbolista colombiano dedicó su título a las cocineras de su club y hasta les colocó la medalla de campeón

Un jugador colombiano se destacó como gran figura de su equipo consagrándose como campeón de una de las ligas más importantes de Sudamérica.

Se trata del atacante Edwuin Cetré, quien se consagró campeón de la Liga Argentina vistiendo los colores de Estudiantes de La Plata de Argentina el pasado domingo, luego de derrotar a Racing en la tanda de penaltis.

El atacante de 27 años fue la gran figura de su equipo a tal punto que fue elegido como el mejor jugador del Torneo Clausura en Argentina gracias a sus importantes números.

VEA TAMBIÉN El desplante de Messi al 'Dibu' Martínez: revelan votación del capitán de la Selección Argentina en los Premios The Best de la FIFA o

Cetré anotó cinco goles, brindó cinco asistencias y tuvo una efectividad de pases del 80%, números más que destacados que le valieron el reconocimiento individual.

En las últimas horas, se conoció un video del jugador colombiano celebrando su título con las cocineras del club, una imagen que le ha dado la vuelta al mundo.

En el corto se observa al jugador colombiano saludando de manera emotiva a las cocineras del club, con abrazos, y luego le cuelga la medalla de campeón.

“Qué lindo. Felicitaciones, campeón mío”, se escucha decir a una de las ayudantes.

“Campeón dentro y fuera de la cancha”; “Estudiantes es familia, un genio Cetré”; “Se merece todo lo bueno que le pase”; “Es todo lo que está bien en el fútbol”, fueron algunos de los comentarios de los aficionados.

VEA TAMBIÉN "La FIFA está cambiando las reglas del juego": Netflix anuncia videojuego basado en el Mundial 2026 o

Cetré espera ser llamado a la Selección Colombia tras su destacada actuación en la Liga Argentina. El atacante sueña con ser parte de los escogidos por el entrenador Néstor Lorenzo para formar parte de la lista definitiva de la nómina de jugadores que irán al Mundial de 2026.