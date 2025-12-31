NTN24
Futbolistas

Futbolista que se perderá el Mundial por infringir normas antidopaje es condenado ahora a un año de prisión por otra particular acusación

diciembre 31, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Fútbol - Foto Canva
Fútbol - Foto Canva
El jugador de 28 años comenzó su carrera en Al-Ahly antes de mudarse a Inglaterra en 2016, donde jugó para Stoke City y Huddersfield Town.

Un futbolista que se perderá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por infringir las normas antidopaje del organismo rector del fútbol fue ahora condenado a un año de prisión por otra particular acusación, de acuerdo con lo que informaron los medios de su país.

Se trata del internacional egipcio Ramadan Sobhi, quien ayudó al Pyramids a ganar su primer título de la Liga de Campeones de la CAF la temporada pasada y anteriormente jugó en la Premier League inglesa.

o

Sobhi, según informó la prensa local el martes, fue sentenciado a un año de prisión en relación con un caso de fraude académico en el que se encontró responsable por la justicia egipcia.

El centrocampista fue arrestado en julio al regresar de Turquía, donde Pyramids había completado un campamento de pretemporada, tras acusaciones de falsificación de documentos oficiales y de que otra persona se presentara a exámenes en su nombre en un instituto privado de turismo y hostelería en la Gobernación de Giza, en el centro de Egipto.

El Tribunal Penal de Giza condenó el martes a Sobhi, de 28 años, y a un segundo acusado a un año de trabajos forzados, absolvió a un tercero y dictó una sentencia de 10 años en ausencia a un cuarto, quien estaría prófugo.

Además de la sentencia de prisión, Sobhi enfrenta una suspensión de cuatro años después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo confirmara violaciones a las regulaciones antidopaje en noviembre.

Sobhi, quien ha jugado 37 veces para la selección de Egipto, comenzó su carrera en Al-Ahly antes de mudarse a Inglaterra en 2016, donde jugó para Stoke City y Huddersfield Town.

o

El volante se unió a Pyramids en 2020 procedente del Huddersfield Town, luego de un período de préstamo en Al-Ahly, y jugó un papel clave para ayudar a Pyramids a asegurar su primer título de la Liga de Campeones de la CAF después de derrotar a Mamelodi Sundowns en la final.

