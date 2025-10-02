NTN24
Jueves, 02 de octubre de 2025
Gianni Infantino

Gianni Infantino descarta tomar medidas contra Israel afirmando que la FIFA “no puede resolver los problemas geopolíticos”

octubre 2, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Gianni Infantino | Foto: AFP
Gianni Infantino | Foto: AFP
Tres expertos independientes de la ONU pidieron la semana pasada tanto a la FIFA como a la UEFA suspender a Israel.

Este jueves la FIFA hizo un llamado para la paz en Gaza, pero su presidente, Gianni Infantino, indicó que esa organización "no puede resolver los problemas geopolíticos".

Además, se abstuvo de responder sobre las peticiones para suspender a la Asociación de Fútbol de Israel (IFA).

Infantino mencionó la situación actual en Gaza durante la apertura de la reunión a puerta cerrada de la institución.

En dicha reunión, el dirigente de la FIFA consideró que "el poder del fútbol" es el de "reunir a la gente en un mundo dividido", ofreciendo "un mensaje de paz y unidad".

Por medio de un comunicado, el ente rector del fútbol en el mundo aseguró que: "La FIFA no puede resolver los problemas geopolíticos”.

o

“Pero puede y debe promover el fútbol a través del mundo explotando sus valores unificadores, educativos, culturales y humanitarios”, insistió el dirigente.

El escrito de la FIFA no menciona ni a Israel ni a su federación, cuando cada vez son más las peticiones para excluir a esa selección de las competiciones internacionales, en plena campaña de clasificación al Mundial de 2026.

También este jueves, Infantino recibió en la sede de la FIFA en Zúrich al presidente de la Federación Palestina de Fútbol (PFA), Jibril Rajub, que el miércoles había visitado la sede del Comité Olímpico Internacional (COI) en Lausana.

"Felicito al presidente Rajub y a la PFA por su resiliencia en este periodo", escribió Infantino en su Instagram junto a dos fotografías del encuentro.

La PFA ha insistido en las últimas semanas en su solicitud de sanciones contra Israel.

El miércoles, Amnistía Internacional reclamó la suspensión de la Federación Israelí de Fútbol, denunciando la "devastación" en Gaza y la expansión de las colonias ilegales en la Cisjordania ocupada.

Tres expertos independientes de la ONU pidieron la semana pasada tanto a la FIFA como a la UEFA suspender a Israel, valorando el "genocidio" en Gaza y que "las instituciones deportivas no deben cerrar los ojos a las graves violaciones de Derechos Humanos".

El pasado viernes, la presidenta de la Federación Noruega, Lise Klaveness, cuya selección masculina recibirá a su par israelí el próximo 11 de octubre, explicó estar trabajando "para que Israel sea sancionado".

"Personalmente creo que, si Rusia está excluida, Israel debería estarlo también", explicó en un podcast noruego.

Pocos días después de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, UEFA y FIFA excluyeron de forma conjunta a la selección y clubes rusos de competiciones internacionales, una sanción todavía en vigor.

Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

