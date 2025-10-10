"Ha sido una gran pérdida": exjugador del Liverpool se refirió a la salida de Luis Díaz del equipo inglés

El colombiano Luis Díaz vive un gran presente con el Bayern Múnich de Alemania, escuadra con la que ya es protagonista. El futbolista de la selección Colombia ha dejado buenas impresiones en 10 partidos disputados hasta la fecha, en el inicio de esta temporada ya suma un total de seis tantos, cuatro asistencias y un título (Supercopa).

Actuaciones que recientemente ha sido destacado por parte de la prensa alemana, la cual ha elogiado el talento de Luchito en su más reciente actuación con los Bávaros, en la cual se fue de doblete y pase gol.

“¡Un comienzo espectacular para el extremo estrella! (…) Un verdadero activo en el ataque del campeón. Un gran rendimiento, sin duda”, destacó el diario Bild.

Adicionalmente, Transfimarkt, el portal web de estadísticas y datos relacionados con el fútbol, incluyó al atacante colombiano dentro del top 10 de los futbolistas con más generación de gol en el inicio de la temporada 2025-2026 de las mejores ligas del continente europeo. Listado dentro del cual el Guajiro suma un total de 5 tantos y 4 asistencias en lo que respecta a la Bundesliga.

El desempeño del jugador de la selección Colombia con el Bayern Múnich se ha convertido en tema de conversación durante los últimos días, esto debido al bajo que ha tenido Liverpool, su exequipo, uno de los que mayor inversión hizo durante el mercado de verano, pues los dirigidos por Arne Slot han dejado muchas dudas durante sus últimas actuaciones, tanto en la Premier como en la Champions.

Situación que ha causado descontento tanto en los aficionados como en exjugadores del conjunto inglés, como el exfutbolista francés Djibril Cissé, quien recientemente cuestionó la salida del cafetero de los Reds.

“No conozco la historia interna de lo que sucedió durante el verano y en los meses previos, pero ciertamente parece que Díaz ha sido una gran pérdida desde que fue vendido al Bayern Múnich”, expresó el exjugador de la selección francesa.

Asimismo, dejó ver la falta que le hace el extremo guajiro, quien viene desempeñando un gran trabajo en los Bávaros. “Ha tenido un rendimiento excelente en la Bundesliga, así que sigue siendo claramente un jugador de élite. Creo que el Liverpool echa de menos su habilidad con el balón cuando ataca”, puntualizó Djibril Cissé.