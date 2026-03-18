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Miércoles, 18 de marzo de 2026
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Clásico Mundial de Béisbol

"Había poca creencia porque los nombres no eran tan llamativos": Israel Hurtado, analista deportivo sobre la conquista de Venezuela en el Clásico Mundial

marzo 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Venezuela se convirtió en el primer país sudamericano en alzar el trofeo del WBC, tras eliminar consecutivamente a varias potencias.

Venezuela hizo historia el pasado martes 17 de marzo al consagrarse campeona del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) por primera vez, tras derrotar 3-2 a Estados Unidos.

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En una final dramática disputada en el loanDepot Park de Miami, la novena caribeña logró un hito sin precedentes para el deporte de su país.

A propósito de este tema, Israel Hurtado, comunicador social y analista deportivo, habló en el programa La Tarde de NTN24.

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“Venezuela es una potencia beisbolística a nivel mundial... En torneos anteriores había mucha más expectativa por la cantidad de estrellas que estaban”, dijo el entrevistado.

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“Había poca creencia porque los nombres no eran tan llamativos y resultó ser una de las grandes fortalezas del equipo”, subrayó.

Venezuela se convirtió en el primer país sudamericano en alzar el trofeo del WBC, eliminando consecutivamente a potencias como Japón (campeón defensor) en cuartos de final e Italia en semifinales.

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