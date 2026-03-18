"Había poca creencia porque los nombres no eran tan llamativos": Israel Hurtado, analista deportivo sobre la conquista de Venezuela en el Clásico Mundial
Venezuela hizo historia el pasado martes 17 de marzo al consagrarse campeona del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) por primera vez, tras derrotar 3-2 a Estados Unidos.
En una final dramática disputada en el loanDepot Park de Miami, la novena caribeña logró un hito sin precedentes para el deporte de su país.
A propósito de este tema, Israel Hurtado, comunicador social y analista deportivo, habló en el programa La Tarde de NTN24.
“Venezuela es una potencia beisbolística a nivel mundial... En torneos anteriores había mucha más expectativa por la cantidad de estrellas que estaban”, dijo el entrevistado.
“Había poca creencia porque los nombres no eran tan llamativos y resultó ser una de las grandes fortalezas del equipo”, subrayó.
Venezuela se convirtió en el primer país sudamericano en alzar el trofeo del WBC, eliminando consecutivamente a potencias como Japón (campeón defensor) en cuartos de final e Italia en semifinales.