"Muchos jugadores no sabían la importancia del partido que se estaban jugando": exjugador de La Vinotinto lanzó duras críticas tras debacle en Eliminatorias

Varios días después de la dura derrota de La Vinotinto ante Colombia por 6 a 3 en Maturín, en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026, siguen las reacciones por lo que significó la eliminación de la cita orbital que se llevará a cabo el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

Un exjugador de La Vinotinto no se guardó nada y lanzó duras críticas contra la selección venezolana y sus jugadores que disputaron el encuentro ante la selección cafetera el pasado 9 de septiembre.

Se trata de Yonathan del Valle, quien vistió los colores de La Vinotinto entre 2015 y 2016 en las Copas América que se disputaron en esos años e hizo historia en las selecciones juveniles.

El nacido en Carabobo y que pasó por equipos europeos en Francia, Portugal y Turquía lanzó duras críticas a los jugadores de La Vinotinto que cayeron goleados ante Colombia el pasado 9 de septiembre en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas y terminó con el sueño mundialista.

“Yo me sentí muy decepcionado y la verdad es que hay muchos jugadores que no sabían la importancia del partido que se estaban jugando, no sabían la motivación que tenían”, declaró en el canal Solo Venex.

A su vez, recordó su paso por la Selección Sub-20 que representó el primer mundial FIFA de La Vinotinto.

“En mis tiempos, cuando estaba con la Sub-20, nosotros necesitábamos ganar contra Uruguay y salimos comernos a Uruguay, ganamos 3 a 1 y clasificamos”, recordó.

En ese sentido, reiteró que “a Venezuela le faltó jugar con el corazón” y pidió que la próxima camada que llegará a la selección mayor “aporte para el bien del país”. “Que jueguen con el corazón. Que no jueguen ‘porque es la selección y venimos aquí de farándula’. Si tú representas a tu país, tú tienes que dejar todo en el campo, como yo lo hice cuando me tocaba jugar”, declaró.

Cabe recordar que Del Valle hizo parte de esa camada que clasificó a Venezuela al primer mundial FIFA de su historia anotando cuatro goles en la cita orbital de 2009.