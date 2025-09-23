NTN24
Martes, 23 de septiembre de 2025
Martes, 23 de septiembre de 2025
La Vinotinto

"Muchos jugadores no sabían la importancia del partido que se estaban jugando": exjugador de La Vinotinto lanzó duras críticas tras debacle en Eliminatorias

septiembre 23, 2025
Por: Luis Cifuentes
Venezuela ante Colombia por Eliminatorias - Foto: EFE
Venezuela ante Colombia por Eliminatorias - Foto: EFE
El exjugador de La Vinotinto no se guardó nada y lanzó duras críticas contra la selección venezolana.

Varios días después de la dura derrota de La Vinotinto ante Colombia por 6 a 3 en Maturín, en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026, siguen las reacciones por lo que significó la eliminación de la cita orbital que se llevará a cabo el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

Un exjugador de La Vinotinto no se guardó nada y lanzó duras críticas contra la selección venezolana y sus jugadores que disputaron el encuentro ante la selección cafetera el pasado 9 de septiembre.

Se trata de Yonathan del Valle, quien vistió los colores de La Vinotinto entre 2015 y 2016 en las Copas América que se disputaron en esos años e hizo historia en las selecciones juveniles.

o

El nacido en Carabobo y que pasó por equipos europeos en Francia, Portugal y Turquía lanzó duras críticas a los jugadores de La Vinotinto que cayeron goleados ante Colombia el pasado 9 de septiembre en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas y terminó con el sueño mundialista.

Yo me sentí muy decepcionado y la verdad es que hay muchos jugadores que no sabían la importancia del partido que se estaban jugando, no sabían la motivación que tenían”, declaró en el canal Solo Venex.

A su vez, recordó su paso por la Selección Sub-20 que representó el primer mundial FIFA de La Vinotinto.

o

En mis tiempos, cuando estaba con la Sub-20, nosotros necesitábamos ganar contra Uruguay y salimos comernos a Uruguay, ganamos 3 a 1 y clasificamos”, recordó.

En ese sentido, reiteró que “a Venezuela le faltó jugar con el corazón” y pidió que la próxima camada que llegará a la selección mayor “aporte para el bien del país”. “Que jueguen con el corazón. Que no jueguen ‘porque es la selección y venimos aquí de farándula’. Si tú representas a tu país, tú tienes que dejar todo en el campo, como yo lo hice cuando me tocaba jugar”, declaró.

Cabe recordar que Del Valle hizo parte de esa camada que clasificó a Venezuela al primer mundial FIFA de su historia anotando cuatro goles en la cita orbital de 2009.

Temas relacionados:

La Vinotinto

Selección de Venezuela

Fútbol

Eliminatorias Sudamericanas

Selección Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Muchos jóvenes ven la posibilidad de escapar de la barbarie en la isla y terminan en una situación peor": Comisionada de la CIDH sobre cubanos reclutados por Rusia para la guerra contra Ucrania

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿El uso del acetaminofén en el embarazo está corelacionado con el autismo?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Nunca me dijo que temía por su vida": hermano del DJ Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, hallado muerto en México

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué significa reconocer el Estado palestino? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Maduro está angustiado, le tienen el pie en el cuello": expresidente Iván Duque sobre carta de la cabeza del régimen a Donald Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Javier Milei y Donald Trump en la Asamblea General de la ONU - Foto EFE
Asamblea General de la ONU

"Ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso": Trump se despacha en elogios hacia Milei tras reunión de ambos mandatarios en la ONU

Banderas de Palestina y la UE (AFP)
Palestina

¿Qué significa reconocer el Estado palestino? Esto dicen los expertos

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

"EE.UU. y República Dominicana serían culpables de asesinato de ciudadanos colombianos": Petro sobre ataque a narcolancha en el Caribe

Nicolás Maduro´y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Régimen de Maduro

Maduro promete enviar más cartas a Trump tras rechazo de Washington: "Si cierran una puerta, entras por la ventana"

Donald Trump ante la ONU - Foto AFP
Asamblea General de la ONU

"Empezamos a usar el poder supremo del Ejército de EE. UU. para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de narcotráfico lideradas por Maduro": Trump en la ONU

Más de Deportes

Ver más
Selección femenina sub17 de voleibol
Selección de Venezuela

Llanto de alegría: La emotiva celebración de la Selección Femenina Sub17 de voleibol venezolano al derrotar a las bicampeonas de Brasil

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi - EFE
Fútbol

Lionel Messi igualó un récord de Cristiano Ronaldo tras última jornada de Eliminatorias Sudamericanas

James Rodríguez en la selección Colombia - Foto AFP
Selección Colombia

Las sentidas palabras de la madre de James Rodríguez ante clasificación al Mundial 2026

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Selección femenina sub17 de voleibol
Selección de Venezuela

Llanto de alegría: La emotiva celebración de la Selección Femenina Sub17 de voleibol venezolano al derrotar a las bicampeonas de Brasil

Niños - Foto: Canva
UNICEF

Cambio climático amenaza el futuro de 5.9 millones de niños en América Latina

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi - EFE
Fútbol

Lionel Messi igualó un récord de Cristiano Ronaldo tras última jornada de Eliminatorias Sudamericanas

Foto de protestas en Nueva York (AFP)
Donald Trump

¿Hubo o no censura en el cierre del programa de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre Charlie Kirk?

Angelina Jolie | Foto: EFE
Angelina Jolie

Angelina Jolie sorprendió con duras declaraciones en importante festival de cine donde hablaba sobre libertad de expresión en EE.UU.: “No reconozco a mi país”

Los índices de muertes por cólera aumentaron en un 50 %, según la OMS - Foto referencia: Canva
OMS

Los índices de muertes por cólera aumentaron en un 50 %; la OMS advierte sobre los contagios

Álvaro Uribe - EFE
Política

El expresidente Álvaro Uribe planea volver al Congreso de Colombia en 2026, según el director del partido Centro Democrático

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda